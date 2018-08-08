摘掉“小眼镜” 防控动真格

防控近视终于有了“大动作”。然而，要想呵护好孩子的眼睛，让生活中的“小眼镜”越来越少，需要社会各方的共同努力。

“每天都要用手机玩游戏、看动画片，这才四年级就戴上了眼镜。”北京市民吴女士的儿子今年只有11岁，就已经得了近视，变成了“小眼镜”。“虽然一直在劝教和管控他用手机的时间，但作为家长，其实自己也是从起床到睡觉都离不开手机。”

随着手机、平板电脑等电子产品的普及，中国青少年的近视率一直居高不下。近日，教育部和国家卫生健康委员会共同起草《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》（下称《方案》）。《方案》提出，近视低龄化、重度化日益严重，已成为一个关系国家和民族未来的大问题。为此，《方案》提出将儿童青少年近视防控工作等纳入政府绩效考核指标，并提出阶段性目标。

防控近视终于有了“大动作”。然而，要想呵护好孩子的眼睛，让生活中的“小眼镜”越来越少，需要社会各方的共同努力。

青少年近视率世界第一

“小眼镜”的规模到底有多大？

上月末，中国发布的首份《义务教育质量监测报告》指出，学生视力不良问题突出，四年级、八年级学生视力不良检出率分别为36.5%和65.3%。

实际上，不只是义务教育的学生存在视力问题，中国青少年视力的整体情况不容乐观。数据显示，目前中国近视患者人数已超过4.5亿人，高度近视视网膜病变已成为我国不可逆性致盲眼病的主要原因之一。

此外，我国初高中生和大学生的近视率均超过七成，青少年近视率已位居世界第一。相比之下，美国青少年的近视率约为25%，澳大利亚仅为1.3%，德国的近视率也一直控制在15%以下。

青少年是近视的高发阶段，为何“心灵的窗户”总是容易“蒙上阴影”？专家称，对中国孩子来说，环境因素起到了主要作用。中华医学会眼科学分会眼视光学组组长、温州医科大学党委书记吕帆认为，沉重的学业负担和较少的户外活动是中国青少年近视的主要原因。

根据《义务教育质量监测报告》的统计显示，义务教育阶段的学生家庭作业时间过长，参加校外学业类辅导班比例较高，学习压力较大。专家指出，较重的课业负担导致孩子近距离用眼时间过长，眼睛的负担很重。很多家长出于安全等原因，很少让孩子参与户外活动，而户外运动可以预防近视的发生。

此外，目前电子产品越来越多地进入到人们的生活中，青少年阶段是屈光状态发育的关键期，如对电子产品使用的自控能力较差，也很容易受到视力的影响。

近视防控纳入政府考核

防控近视需要政府、学校、医疗卫生机构、家庭、学生等各方面共同努力，需要全社会行动起来，共同呵护好孩子的眼睛。对此，《方案》从诸多方面提出了要求。

在政府层面，“考核”与“问责”是关键词。《方案》提出，严禁地方各级人民政府单纯以学生考试成绩和学校升学率考核教育行政部门和学校。同时，将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核指标，对儿童青少年体质健康水平连续3年下降的地方政府和学校依法依规予以问责。

在学校方面，“减负”再度得到强调。《方案》要求学校要减轻学生学业负担，严禁以各种形式公布学生考试成绩和排名。同时，改善视觉环境，坚持眼保健操等护眼措施。强化户外体育锻炼，确保中小学生每天1小时以上体育活动时间。合理使用电子产品。

在医疗机构方面，《方案》要求医疗卫生机构要建立视力档案，规范诊断治疗，加强健康教育。2019年起，0—6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90%以上。

对于家长和学生，《方案》也提出了相应的建议。例如，家长应当带动和帮助孩子养成良好用眼习惯，增加户外活动的锻炼，控制电子产品使用，减轻课外学习负担，避免不良用眼行为。学生则应养成健康习惯，认真规范做眼保健操，保持正确读写姿势，积极参加体育锻炼和户外活动，培养良好生活方式，不熬夜、少吃糖、不挑食，减少电子产品使用。

对于儿童青少年近视的综合防控目标，《方案》提出，到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上。到2030年，实现全国儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中生近视率下降到70%以下。

多地近视率已有下降趋势

事实上，近年来中国已将青少年近视防控放到重要位置，不断协同发力保护儿童青少年健康。

数据显示，在北京、武汉、山东等省市，学生的近视率已有下降趋势。比如，武汉市学生标准化视力低下率从2014年的50.83％下降到2017年的45.45％，实现“三连降”；北京市学生视力不良患病率已连续4年呈现下降趋势。

日前，由全国防盲技术指导组组织专家编写的《近视防治指南》发布，用以指导医疗机构和眼科医务人员提高服务能力，引导学生和家长树立正确的用眼意识。提倡在学龄前如幼儿园时期就开始增加户外活动时间，有条件的地方鼓励每天增加户外活动1小时；保持读写坐姿端正，不在行走、坐车或躺卧时阅读；读写应在采光良好、照明充足的环境中进行。

专家指出，对于近视来说，很难做到仅用一种方式就能有效防控，一般都是多种方法结合的结果。在目前的竞争压力下，要做到科学用眼获取信息，尽量不要超过适度范围。其中，户外运动的作用应该得到足够重视。

首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任李莉认为，在白天户外活动，紫外线可促进多巴胺的分泌，而多巴胺的分泌可抑制眼轴增长，有效控制近视的发展。因此，学校和家长应保障儿童及青少年每天的户外活动时间。