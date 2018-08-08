我省专科批次院校7日开始征集志愿

8月7日，我省专科批次院校第一次录取工作顺利结束，该批次大部分院校已完成招生任务。

8月7日，我省专科批次院校第一次录取工作顺利结束，该批次大部分院校已完成招生任务。截止8月7日，专科批次院校共录取考生17万多人，其中，文科类录取88476人，理科类录取66309人，美术类录取16264人，音乐类录取2818人，体育类录取2889人，卫生专项计划录取595人。8月7日18:00起，考生可关注我院官微，在页面底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，通过考生号和密码登录即可查询考生录取结果。

据统计，专科批次大部分院校已完成招生任务。但由于考生填报志愿不合理，部分考生专业志愿不服从造成退档等原因，导致专科批次（含文科类、理科类、美术类、音乐类、体育类）尚有一些院校及专业需参加征集志愿，其中，文科类缺额28589人，理科类缺额33913人，美术类缺额3629人，音乐类缺额420人，体育类缺额554人，少数民族班（理科）缺额16人。

省招生办定于8月7日18:00-8日18:00，对符合条件且未被录取的考生征集志愿，组织二次录取。录取时间为8月9日10:00-10日10:00。

专科批次院校征集志愿的分数线分别为：文科类：总分195分；理科类：总分180分；美术类：文化科总分180分，美术术科155分；音乐类：文化科总分170分，音乐术科140分；体育类：文化科总分175分，体育术科170分；专科院校少数民族班：理科类300分。

符合条件且有意参加征集志愿的考生，可重新填报志愿。参加征集志愿的考生填报征集志愿时，应认真阅读有关院校征集志愿缺额专业、计划情况及各院校招生章程对高考分数、身体条件的要求，并认真阅读《广东省2018年普通高等学校招生专业目录》相关院校及专业的招生要求。专科批次院校普通文理类（含专科院校少数民族班）考生可填报15所院校志愿，每个院校最多可填报6个专业志愿以及是否服从调剂选项和1个不服从调剂专业。音乐类（统考）、美术类（统考）、体育类征集志愿的考生，每人最多可填报A、B、C、D、E、F六所院校志愿，每个院校最多可填报6个专业志愿以及是否服从调剂选项和1个不服从调剂专业。

专科批次院校（含文科类、理科类、美术类统考、音乐类统考、体育类）征集志愿实行平行志愿投档录取模式，投档时，省招生办将根据考生网上确认的志愿信息按投档原则进行投档，由高校按“平行志愿”原则，择优录取。

8月7日18:00-8日18:00，省教育考试院将开放“广东省普通高考征集志愿系统”（http://www.ecogd.edu.cn/kszj)，供参加征集志愿的考生上网填报志愿，考生需在规定的时间内填报志愿（逾时一律不再受理），并于8月8日18:00前在网上通过已绑定的手机号码获取验证码完成志愿确认，在截至时间内，考生有2次志愿确认的机会。

省教育考试院负责人提醒考生，考生在填报志愿时，应正确对待专业个人志愿与“是否服从调剂”的关系，以提高被录取的的机会。同时，在网上填报志愿时，如确定不再进行志愿修改时，必须点击“志愿确认”。未在网上确认的志愿一律无效。本次征集志愿在规定的截至时间即8月8日18:00前考生有2次确认志愿的机会，已在网上最终确认的志愿，考生不得更改。8月9日组织高校进行二次录取时，将以考生重新填报确认后的征集志愿信息为准。

相对公办高校而言，民办学校和中外合作办学专业收费较高，对此，省招生办负责人再次郑重提醒，考生一定要根据自身家庭经济状况，慎重填报，一旦确认后，一律不能更改，否则，责任自负。同时该负责人表示，国家高度重视家庭经济困难学生资助工作，目前已建立了包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工俭学、学费减免等多种形式相结合的资助政策体系。其中，解决学费、住宿费问题，以国家助学贷款为主，以国家励志奖学金等为辅；解决生活费问题，以国家助学金为主，以勤工俭学等为辅。特别需要指出的是，不管是公办高校还是民办高校、独立学院，对学生的资助政策都一视同仁。新生报到时，高校都会开通“绿色”通道，确保顺利入学。

省招生办负责人强调，我省严格执行高校招生“阳光工程”，即严格按照考生的高考成绩和志愿投档录取，凡没有达到分数线或没有填报志愿的都不可能投档录取。所有征集志愿及征集志愿分数线等信息，都会第一时间通过省教育考试院官微、官网以及权威媒体等向社会公开。对于部分专科院校进行征集志愿投档录取是按照省招生文件和有关规定执行的，只有高考分数在征集志愿分数线上且填报了征集志愿的考生，才有可能被投档和录取。省招生办有关负责人提醒广大考生和家长，请密切留意关注省教育考试院官微（微信号：gdsksy）和官网（http://www.eeagd.edu.cn/）及权威媒体关于征集志愿和投档录取的信息。不要听信社会上别有用心者有关收取费用后可以帮助降分录取等谣言，谨防社会不法分子借降分征集志愿投档录取进行诈骗。