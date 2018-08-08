90后审计人：在“神秘岗位”迈出职业第一步

去往贫困村的路上，申晓辉拿着皮尺略带兴奋地说：“等会儿我想试试用这个量路基。”这是90后审计人员申晓辉第一次参与扶贫审计，在那天的工作中，他需要用皮尺量路基、测道路宽度。

去往贫困村的路上，申晓辉拿着皮尺略带兴奋地说：“等会儿我想试试用这个量路基。”这是90后审计人员申晓辉第一次参与扶贫审计，在那天的工作中，他需要用皮尺量路基、测道路宽度。

在审计署重庆特派办，像申晓辉这样的90后有23名，占比超过20%。他们在同龄人眼中“神秘的岗位”上，跟踪关注国家重大政策的贯彻落实情况，看管着国家的“钱袋子”，推动精准扶贫政策落地生根。

今年7月7日是申晓辉转正的日子。一年前的这天，毕业于中国矿业大学矿业工程专业的他，正式入职审计署重庆特派办，成为行政事业与资源环保审计处的一员。

对申晓辉而言，与审计署结缘是“巧遇”。上大学时，他在图书馆无意中翻到一本普及类审计读物，这本书让他觉得，审计“挺有意思”，通过数字来发现线索，能锻炼人的思维能力。择业时，得知审计署重庆特派办恰好需要一名矿业工程专业的学生，他立即报了名。

不同于申晓辉，本科毕业于南京审计大学会计学专业的张婧回忆，自己之所以来审计署工作，和当年上大学时老师常念叨的一句话有关：虽然大学的名字带着“审计”字眼儿，但不努力的话，连审计署的门都摸不到。

审计署在张婧心中崇高而神圣。留学归来后，张婧通过了国家公务员考试，成为审计队伍中的一员，2014年7月，来到了审计署重庆特派办。

从初入职有些怯场的审计新人，到长江经济带生态环境保护审计项目的主审，张婧坦言，自己的工作“就像啃硬骨头、‘打boss’(指在游戏中难缠、厉害的敌方对手)一样，你把它打通关了，这个项目结束了，会觉得段位提高了。”

干审计工作3年，张婧已走遍了大半个中国。在她看来，审计工作可以接触各行各业的人，能够看到社会的各个方面，帮助自己更加系统、全面地认识社会、了解生活。

从迈进审计机关那天起，申晓辉的电脑里就有一个名为“审计日记”的记事本。每天工作结束后，他会打开自己的“审计日记”，记录下当天的收获。“有时候会翻一翻，回头再看一看各个方面需要注意的事项，看看自己有没有忘记。”

除了记日记，申晓辉积累工作经验的另一个方法，就是在工作中做个“有心人”，“什么事都要多想一下，想不通就问”。他觉得审计工作有这样几个“标签”：细致细心，不急不躁，最关键的是要时刻自省自律。

申晓辉印象最深的一次审计工作，是在审计某地退耕还林政策落实情况时，他用3天时间掌握了一门新技术。他利用周末时间，向财政审计处的同事学习使用地理信息系统ArcGIS软件，掌握了软件的数据分析功能。到了周一，他通过软件将往年已完成退耕还林验收的土地和被列为永久基本农田的土地进行图斑叠加，发现了当地存在将基本农田用于退耕还林的违规问题线索。

为了确认这个问题的分析查证是否准确，他又向当地林业部门进行进一步核实。他的分析结果与林业部门核实结果完全一致，“感觉学会了一项技能，而且特别有成就感。”

“在我们这个岗位，永远不用担心与时代脱节。”从生态环境保护审计到现在的扶贫审计，申晓辉每次参加一个新的审计项目，几乎都是从头开始学。他觉得，年轻的时候要主动提升自己，“我挺喜欢这种有挑战性的工作。”

财政审计处的90后审计人员朱飞参与的政策落实跟踪审计，经常要和不同的部门人员打交道。在进行新的审计项目前，朱飞都会花大量时间做多方面的准备，其中包括审计知识、相关政策和业务知识、审计方法、数据分析等等，需要持续不断地学习。在他看来，审计工作中，个人的成长、事业的发展、国家的进步一直是紧密相连的。

现在每天工作结束后，申晓辉都会花两个小时左右学习会计学的视频课程，“对于我们这些非会计专业的，只有把基础打牢了，你才有机会把自己本专业的优势发挥出来。”

“能够和时代一同进步，持续更新补充各方面的知识技能，这是审计工作最吸引我的一个地方。”朱飞自信地告诉记者。