暑假是“弯道超车”时机？小心“弯道翻车”！

对学生来说，暑期本应是放松的时间，可如今暑期培训班盛行，更有家长把暑假看作是“弯道超车”的时机，导致孩子比平时上学更忙更累。对于孩子上暑期培训班，家长态度如何？

对学生来说，暑期本应是放松的时间，可如今暑期培训班盛行，更有家长把暑假看作是“弯道超车”的时机，导致孩子比平时上学更忙更累。对于孩子上暑期培训班，家长态度如何？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2012名受访者进行的一项调查显示，对于暑期是学生“弯道超车”时机的说法，38.7%的受访者表示认同，21.8%的受访者不这样认为，34.0%的受访者表示说不好。交互分析发现，中小学生家长对此说法明显认同度更高。

44.2%受访中小学生家长认为暑期是“弯道超车”时机

“对于上补习班，我身边很多学生家长都很积极，而且学习越好的学生补习的课程越多。”安徽的翟心静（化名）今年暑假给女儿报了3个补习班，她说，女儿马上升高三，开学后课程进度只会更快，这个暑期更是高考前最后一暑假，非常适合“弯道超车”。

40岁的上海市民朱敏（化名）今年暑假给读初二的孩子报了3个班，但她坦言，指望暑期能“弯道超车”有点困难，“大家暑期都在学，比我孩子学习好的补课补得更认真，只希望孩子不退步，有自己的收获就好”。

河北唐山市民王颖的儿子今年小学二年级，她给孩子报了两个培训班，“上午英语，下午数学。孩子平时大多数时间在校，只有放长假了家长才方便‘从长规划’，让孩子哪短补哪，暑期一定得好好利用起来。”

调查显示，对于暑期是学生“弯道超车”时机的说法，38.7%的受访者表示认同，21.8%的受访者不这样认为，34.0%的受访者表示说不好。交互分析发现，中小学生家长对此说法明显认同度更高（44.2%)。

南京大学社会学院教授陈友华指出，一些家长们指望孩子在暑期“弯道超车”的想法不正确，甚至实际上大部分都是“弯道翻车”。他认为，家长对孩子抱的期望越高反而会越容易失望，“成绩优秀的孩子很少，大部分人都是普通人，家长要接受现实。也有一种可能是家长自己当初不够优秀就对孩子抱以无限希望，这种情况，家长要调整期望值”。

天津社会科学院社会学研究所所长张宝义指出，将暑期视作“弯道超车”好时机的思维，与社会的引导和教育的规则有关系，“主要还是应试教育的结果，只有在分数上占优势，在学业发展上才有优势”。

63.6%受访者直言不间断上课导致学生厌学情绪产生

朱敏说，暑期孩子都集中上培训班，这违背了暑假设置的初衷。“不过，换个角度想，暑期上培训班也能防止孩子玩心收不回来，而且家长上班更放心。我会在空闲时间带孩子出去玩，尽量帮孩子做到劳逸结合”。

“课外班的老师说我家孩子课上注意力不集中，常打瞌睡。我看他最近常揉眼睛，可能是休息不够。”王颖坦言，孩子之前提过想少上一门课，“但为了提高成绩还是得学，我尽量带他多进行户外活动”。

安徽师范大学附属中学高二教师张蕾认为，暑期培训的效果是短期的，学生关键要养成好的学习习惯。她表示，近年来，国家不断地对中小学生进行减负，但校外培训班却一直火爆，“提高班”“尖子班”“培优班”“强化班”层出不穷，家长们也都感到很焦虑，“很多家长更是不论经济条件如何都坚持送孩子去上培训班”。

中小学生扎堆上暑期培训班会有哪些影响？调查中，63.6%的受访者指出不间断上课会导致孩子产生厌学情绪，49.8%的受访者认为孩子会因此得不到足够的放松时间，49.5%的受访者坦言这会让孩子更缺少户外锻炼，受访者的其他看法还有：培养了学生多元兴趣和爱好（35.3%），没有充分的亲子沟通时间（29.0%），降低孩子对校内课程的注意力（22.6%）等。

“我们现在实行九年义务教育，但上培训班的费用已经远远超过义务教育费用，这不利于国民教育。而且对家长来说，精力、时间也紧张。孩子本身压力也比较大，本可以休息的暑假却要上课，对孩子健康成长不利。”张宝义认为，社会是多元化的，人才也是多元化的，“只要在一个方面能有充分的发展，以后孩子在社会上都会有自己的立足点”。

“教育的目的是为了促进学生的发展、社会的发展，而不是为了‘超车’。”西南大学教育学部教授彭泽平认为，当前很大一部分培训班质量并不太高，主要还是为了应付考试。在这样的情况下，让孩子整天沉浸在学习、培训中往往会适得其反。“生活也是一个大课堂，假期应让学生充分地体验生活，弥补学校教育或培训的局限性。总体而言，是不是让孩子参加暑期培训得结合孩子的情况。劳逸结合、遵循规律的教育才是最好的教育。