一手连着学历一手直通就业 高等职业技术教育渐成风口

一手连着学历、一手直通就业，毕业既可以当干部，又可以当工匠的高等职业教育，今年格外受到青睐。

高考落下大幕，选择一所好的高校，未来有一个踏实的“饭碗”、一个美好的前程，是所有考生和家长的最大愿望。

一手连着学历、一手直通就业，毕业既可以当干部，又可以当工匠的高等职业教育，今年格外受到青睐。

以汽车职业教育为特色的职业高校——天津滨海汽车工程职业学院(以下简称天汽职院)赵巍老师说：“自高考成绩公布后，参观天汽职院的学校、家长及考生络绎不绝，累计超千人次，报考咨询电话24小时从未间断。”

高等职业教育的魅力何来？记者进行了实地探访。

毕业即上岗，在这不愁找工作

据介绍，天汽职院是一所全日制民办汽车高等职业学院，以汽车职业教育作为自己的立校之本。

赵巍告诉记者，天汽职院引入了德国的教学模式，现代化的学训中心及定制化的汽车人才培养等多项创新举措吸引了全国各地学校、家长和学生现场体验，这也与天津市的“海河英才”计划、高职生落户政策和高职一学历升本等密切相关。

而天汽职院的另外一个实实在在的“承诺”，更是大大吸引了考生、家长的眼球——“毕业入职平均月薪即超6000元；提前两年晋升，薪水可达到8000元！”

赵巍告诉记者，天汽职院以定制定岗培养为目标，学生一入学就做职业生涯规划，根据自己的兴趣选择岗位，学校则针对岗位培养人才。入学后，根据专业学习计划的安排，同学们一方面学习基础知识，一方面反复实操训练，在毕业时达到岗位需要的能力水平。

赵巍说：“‘定岗定培’这一模式，省去了学生到企业后轮岗适应的阶段，上手就能实战。所以我们敢承诺毕业入职平均月薪即超6000元；通过在天汽职院反复的实操训练，学生毕业时技能已经达到中级技工的水平，毕业两年后得到晋升机会，月薪超8000元也并不是说大话。”

天汽职院副院长黄俊平说：“天汽职院与中国汽车行业优秀品牌战略合作，构筑起高起点的就业平台，每年都输出大批专业人才。其中，主机厂的关键岗位涵盖生产、制造、销售、服务等重要领域，而4S店则是十大蓝白领精英岗位。每一类岗位都是一个完整的发展序列，学生们通过实际岗位的持续打磨，成长为不同领域的专家。”

先进的人才培养模式，人才定制有秘诀

据介绍，2018年7月，天汽职院入围教育部第三批现代学徒制试点单位，汽车营销与服务和汽车运用与维修技术两个专业将采用现代学徒制人才培养模式，保证人才培养质量和针对性。

在严格遵守国家高校相关教学大纲的基础上，在汽车专业人才的培养上，天汽职院已进入到前沿探索阶段。“天汽职院的许多教材、教学设备都是经过科学调研论证，自主编写，自主研发的，保证了教学质量。”黄俊平说。

“传统的汽车人才培养模式中，高等教育偏向传授技术理论，注重研发；‘师傅带徒弟’的教学方法滞后、陈旧，面临淘汰；现在一般的高职院校，专业设置、教学内容又跟不上我国汽车产业飞速发展的脚步。”黄俊平说，“这都和企业实际用人产生了偏差，而我们所做的，就是尽力去消除这种偏差。

“天汽职院有很强的企业背景，大部分老师都是企业里的优秀管理层，有丰富的从业经验，他们会教给学生最实际、最实用的知识，”赵巍说，“我们非常了解企业究竟需要什么样的人，我们在人才培养中能做到有的放矢。”

“光实操还是不够的，学生上岗后能不能手到擒来？比如汽车运用与维修技术专业，我们教学的目的，就是让学生毕业即能达到中级技工的水平，大大节省了企业的培养成本，也提高了毕业生的收入待遇。”黄俊平说。

在该校培训中心、学训中心，一辆辆崭新的教学车依次排布，与每辆车相对应的，是一个个小班教室，每个小班不超过20个人，这样既保证了教学质量，又保证了理论紧跟实操，避免学生眼高手低。

关注未来，看得远，才能走得远

在新能源汽车发展如火如荼的大背景下，天汽职院开设了具备特色的“新能源汽车”专业，专门培养新能源汽车各领域的专门人才。

“我们设置专业、培养人才，时刻都在关注行业前沿的最新发展动态，”赵巍说，“天汽职院新能源汽车技术专业，侧重培养新能源汽车制造、维护保养、质检等关键岗位人才，因此学生可以根据自己的兴趣选择报考。”

新能源汽车技术专业的刘嵩同学说，“学校经常组织我们到一线去，了解各汽车品牌的文化，在实战中锻炼了能力。我对自己未来的发展充满了信心！”

“行业缺什么样的人才，我们加紧培养什么样的人才，这也是天汽职院的社会责任，”学院负责人贾秀芳说，“这里培养的是具有本科或大专学历的大国工匠，是未来对社会，对行业发展有用的人才。”

据了解，在天津的高职院校学习，学生们还有继续深造的机会，赵巍告诉记者，同学们可以参加国家级或天津市技能大赛，获得规定奖项，保送升本科；毕业年可以参加天津市统一举办的高职升本考试；可以参加高职自考衔接本科项目，三年专科毕业同时可以拿到本科毕业文凭。

“面向未来，我充满自信！”汽车营销与服务专业的李超超同学说，“学校让我找到了人生方向，让我看到了很远的未来有那么多可能，我相信，我也可以走得很远！”