今年夏天，该校创新作业形式，让学生围绕感兴趣的探究方向成立一支支假日小分队，开展研究性小课题。

首先设计一个装置，下部宽大的容器盛水，上部细长的管子可以观察水的体积变化。然后将装满水的容器放入冰箱冷冻层，形成冰水混合物，此时水温接近零摄氏度。最后将容器取出，用手持式测温仪测量水温……这一系列步骤，不是实验室里进行的专业研究，而是南京师范大学附属小学四年级学生徐子越和王美澄正在做的暑假作业，他们通过观察水的体积随温度的变化，来解释冰为什么会浮在水面上。

今年夏天，该校创新作业形式，让学生围绕感兴趣的探究方向成立一支支假日小分队，开展研究性小课题。

作业内容更加多样，研究对象趣味十足

“到了冬天，河里、池塘里的水面结上薄冰；茫茫大海上，漂浮着一座座冰山，原理是什么？”徐子越说通过研究发现，“同样多的水，从零摄氏度开始随着温度上升体积越来越小，4摄氏度时体积最小；超过4摄氏度后，体积越来越大。同质量的冰体积大于水，所以冰的密度比水小，这就解释了冰能浮在水上的现象。”

不仅南京小朋友的暑假作业趣味十足，在海南，不少中小学生选择到泳池里完成作业。今年暑假，为了加快普及中小学生游泳教育，海南省教育厅、各市县教育局和学校布置了一项新颖的作业——掌握游泳求生技能。

7月中旬，暑假刚开始，海口市各游泳馆内已经有不少家长和学生前来咨询游泳报名事项。在海口文明东路某水上运动城内，许多小学生正在泳池里练习，伴随着教练的手势和口号，泳池里掀起阵阵浪花，家长们则在外耐心等待课程结束。

“孩子明年就要升初中了，入学要求小学必须学会游泳，学校正好也布置了游泳作业，我就带着孩子来学，提早做好准备。”海口白龙中心小学家长符玉香介绍，这家水上运动城有专门针对学生暑期游泳培训的套餐课，“600元，10天左右就可以学会。”她表示，虽然以后学校可能会提供免费游泳教学，但是孩子们可以趁着暑期先打下基础，学费花销也不是很大，感觉很值。

和符玉香一样，许多家长都是主动带孩子前来学习游泳，小学生们也对这样的暑期作业感兴趣。“不仅学了新本领，还可以认识新的小伙伴。”海口白龙中心小学学生王欣欣说，学习游泳难度不大，几天下来，班里同学们都掌握得差不多了。

注重学科融合，提升学生的综合能力

南京师范大学附属小学二年级学生吴坤泽，去年暑假的研究性课题是和小组成员一起到南京的10多条名巷中进行实地考察和绘画记录，对这座六朝古都的历史底蕴有了更深入的了解。今年暑假，小组也有了比较成熟的计划：跟着课本游桂林。

“读万卷书、行万里路。”吴坤泽介绍，自从在语文课本上学到了桂林山水甲天下，他们就想去实地亲身感受。今年暑期开始之初，小组的家长和孩子们就赴桂林进行考察。除了跟着课本一一“打卡”之外，还深入了解当地民族文化、风土人情。下一步，小组成员将利用余下的暑期时间，结合实地探访，再从网上搜索相关资料，通过照片、小日记、小报和美篇等多种形式，将研究成果逐一展现出来。

学生们告诉记者，以往暑假期间会发一本包含各学科作业的《快乐暑假》练习册，全部完成需要一个月左右时间，感到“快乐不起来”。现在的假期少了书面作业、多了研究课题，虽然同样需要花费时间和精力，但孩子们兴致很高。

“传统的暑假作业，侧重对知识点的巩固和加深，可以为下一步的学习打下基础，但不足之处也很明显：多是一个人在相对封闭的空间中单兵作战，即便是一些小手工制作，也是一些规定动作，孩子们没有多元选择。”南师附小校长助理王菊介绍，从2016年下半年开始，该校开始推行假期作业变革，力图实现轻负担、高效益，注重各学科融合，指向学生能力提升，让孩子们身心和谐健康，自然、自由、自在地生长。

让孩子们身心全面发展，也是海南推行游泳教育的目标。海南省教育厅体育卫生与艺术教育处卢刚介绍，“海南夏季炎热，避暑游野泳现象比较常见，溺亡事件也时有发生，与其放任学生们在毫无安全措施的水面游泳，不如直接开设游泳课程，在正规的泳池中安全学习游泳和救生技能。”按照海南省教育厅要求，全省力争到2020年让每一名孩子在小学毕业前掌握游泳技能，初中生重点学会施救办法，高中生学会岸上抢救。

丰富假期生活，需要家长、学校和教育部门相互配合

涉及自然、历史、文化、艺术等方面的研究性课题，会不会增加家长负担？“在视频拍摄与剪辑中，会有家长参与，但设计方案来自于孩子们的想法，过程中也以他们为主而不是家长包办。”王美澄母亲张女士坦言，在课题中，家长和孩子得到了共同的成长和收获，培养孩子动手能力、创新能力、合作能力同时，家长的投入和学习精神也营造出浓郁的家庭氛围。

吴坤泽的家长王女士介绍，研究内容的选择都是孩子们感兴趣、并愿意主动学的，家长也从以前单纯对作业的辅导转变为现在对孩子全面发展的指导。同时，在确立选题范围、可行性操作、研究方式等过程中，也始终有学校老师的在线指导和建议。

不仅家长积极参与，学校和教育主管部门也在主动作为，为孩子们提供一个多彩的夏天。

卢刚坦言，目前海南全省只有海口、三亚等少数中小学校具备游泳池，“解决游泳教学场地问题是目前教育部门的首要任务。”根据规划，海南省初步打算从三方面解决游泳池问题：一是利用政府投资建设新泳池，争取到2020年，全省每个乡镇至少建一个游泳池。其次利用企业、社会资源建设用于教学的新游泳池。此外，还将利用现有社会资源，比如与有泳池的小区、酒店、企事业单位合作，学校就近开展教学。

“学校没有泳池，我们就想办法利用校外资源。”海口四中有关负责人表示，去年学校与附近的水上游乐场所合作，培训了两个班次的学生，今年暑假将继续与周边泳池合作。“校方与周边泳池签订协议，委托他们为学生做游泳培训和考核。”该负责人表示，学生自愿报名免费参加培训和考核，自主选择课程。卢刚说，游泳技能考评，目前由学生家长、游泳培训单位、学校三方签字确认学习成果，评出等级优劣。开学后由校方根据等级认定作业完成情况，给出成绩。

“作为四面环海的热带海洋省份，普及中小学生游泳教育意义深远。”海南师范大学体育学院院长、海南省学生体育协会会长张新定表示，普及游泳教育可以有效减少溺水事故发生。此外，政府投资建设的泳池未来可以向全体市民开放，全民普及游泳，与海南海洋省份的特点相得益彰。