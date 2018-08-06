“阅读妈妈”开办家庭式儿童图书馆

时值暑假，老师们终于可以休息一下，可对于武汉市东西湖区吴家山第一小学老师彭志辉来说，忙碌的脚步从未停歇。

时值暑假，老师们终于可以休息一下，可对于武汉市东西湖区吴家山第一小学老师彭志辉来说，忙碌的脚步从未停歇。接受南京、厦门、北京、成都等地公益组织邀请担任公益导师，指导来自全国的乡村教师和儿童阅读种子教师如何引导孩子们爱上阅读；研发编撰儿童阅读系列课程给一线老师提供教学参考；带领儿童阅读工作室团队伙伴到各社区当“点灯人”，组织孩子们开展各类主题阅读活动……

这位女老师嗜书如命

家有藏书一万多册

37岁的彭志辉有着大多数女人的通病，喜欢买、买、买！但，与一般女人不一样的是，她的书柜里总是少一本好书。

“嗜书如命，悦读成狂！”与彭志辉有过交集的人，曾这么评价她，说进了她的家如同进了一家图书馆。

去到彭志辉家，只需一眼你就会被两个六开门的大书柜所吸引，一万多册藏书各归其位，淡淡的书香令这个两居室简朴中又透着一股高雅。

“没错，我就是喜欢买、买、买，看到好书就收不了手，每年花在买书上的投入差不多上万元。”彭志辉说，她小时候生活在农村，条件特别艰苦，不说课外书了，就连教材都未必人手一本，那种渴盼读好书却没书可读的经历刻骨铭心。

鼓志辉说，教育女儿的过程中，她有了深刻体会：阅读是一切学习的基础，爱上阅读的孩子相当于给她装上了一台学习发动机。于是，她有了一个在许多人看来纯属“瞎折腾”的念头。

主动到新城区当“阅读妈妈”

3000多家长都是她的铁杆粉丝

2014年，曾在湖南长沙中心城区一所优质小学从事语文教学14年的彭志辉，因丈夫的工作需要随其来到武汉，她放弃了前往中心城区学校任教的机会，主动要求到地处新城区的吴家山第一小学当老师。吸引她的不是高薪厚酬，而是一个特殊的头衔：专职儿童阅读推广教师。

“专职儿童阅读推广教师是个什么岗位，估计就是个临时工吧”。初到学校，这个特殊的头衔令彭志辉备受冷落。由于该校的学生大部分为辖区内各农场上来的孩子，学好课本知识考出好成绩是绝大多数家长最大的期望，要孩子们把“刷题”的时间用来读与升学考试不相干的课外书，一些家长对于彭志辉提出的阅读思想开始有些抵触。

“爱折腾”的彭志辉并不气馁，在半个月里，面向老师和家长做了8场专题讲座，主题是阅读的重要性以及如何引导孩子“悦读”。几场讲座下来，彭志辉惊喜地发现，自己有“粉丝”了，一些家长主动找她开书单，并发起“众筹”在校园里办起了图书角。

在学校的支持下，彭志辉趁热打铁，将每周二下午第二节课，定为“爸爸妈妈进课堂”时间，她会事先挑选“故事爸爸”和“故事妈妈”，分享和孩子一起读书的体会，并鼓励孩子一起上台讲。

家长黎新敏至今还记得自己两年前第一次登台当“故事妈妈”的情景。她说，双胞胎女儿上学以前都很害羞，第一次跟着她上台讲故事紧张到不敢挪步。虽然她自己心里也没底，可想到不能“掉底子”，她还是拉着女儿一起上了台，她们讲的故事赢得掌声一片。从那以后，女儿们越发喜欢阅读，还总是鼓动她去当“故事妈妈”。

为了便于和家长交流，彭志辉运用QQ和微信平台，创建了3个线上总计3000多人的亲子阅读交流群，里面既有吴家山一小的家长，也有来自其他市区乃至全国的家长。每天，彭志辉都会在群内分享阅读理念和方法、推荐好书、给孩子们诵读诗文、讲述故事，被大家亲切地称为“阅读妈妈”。

创建武汉首个儿童阅读工作室

带领“点灯人”给孩子们天天讲故事

2016年4月，已是全国知名儿童阅读推广人的彭志辉获评“阅读改变中国‘全国十佳年度点灯人’”。

“一个人可以走得很快，一群人可以走得更远”。同年，“彭志辉儿童阅读工作室”正式挂牌，也是武汉市第一个教师儿童阅读推广工作室。她的周围聚集了一群“点灯人”。

每天清晨，彭志辉和其他“点灯人”，通过喜马拉雅专业音频分享平台叫醒孩子们的耳朵，一年多来，大家接力播了500余集节目，近5万孩子收听。

为了给更多孩子提供“悦读”的环境，彭志辉历经一年的筹备，自费打造“家庭式”儿童图书馆。

2017年7月，这家位于硚口学苑社区翰林珑城的图书馆，免费向社区孩子们和家长们开放。

2018年元月，为了给孩子们创设更加舒适的阅读空间，儿童图书馆搬迁至位于金银湖湿地公园附近的妇女儿童活动中心二楼，孩子们不仅可以免费阅读，还有了更大的活动场所。

为了方便更多孩子能参与到阅读课程中来，彭志辉还利用周末、假期休息时间组织策划各类亲子阅读活动。