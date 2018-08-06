求职先贷款 大学校园成网贷行骗“重灾区”

录取季如约而至，一些不法分子又打起了大学生的主意，把网络贷款包装一番来“下套”。记者近日了解到，臭名昭著的校园裸贷已然逐渐淡出大众视野，而“录取通知书抵押借款”“整形贷”“求职贷”等多种升级版的贷款骗术却浮出水面，大学生群体俨然成为了被骗的“重灾区”。

录取季如约而至，一些不法分子又打起了大学生的主意，把网络贷款包装一番来“下套”。记者近日了解到，臭名昭著的校园裸贷已然逐渐淡出大众视野，而“录取通知书抵押借款”“整形贷”“求职贷”等多种升级版的贷款骗术却浮出水面，大学生群体俨然成为了被骗的“重灾区”。

日前，记者对50名大学生展开一项随机调查，结果显示70.5%的受访者表示，自己或周围的人在大学期间遇到过诈骗陷阱。

A 录取通知书借款 ，借14万元实得仅4万元

小周是湖南某高校大一新生。2017年9月，因为急着用钱，小周用自己的录取通知书借到了第一笔贷款。因为按时还款，小周被告知他的借款额度正在逐步提升。殊不知，一场噩梦自此开始。

尝到甜头的小周越陷越深，在不到一个月的时间里，向多个借贷平台借款，数额高达十几万元。而这些借条中，金额较大的是一张10万元的借条和一张4万元的借条。小周解释，因为打的双倍借条，借一押一，10万元的借条实际到手只有28000元，而4万元的借条实际到手仅1万多元。

就这样，小周打了14万元借条的两笔借款，实际到手才4万多元。不仅如此，小周表示，4万元借条逾期一天500元，10万元借条逾期一天也要500元。最终，这两笔借款小周还了6万多元，但还是需要“无限还款”。 随着欠债越来越多，小周的生活也受到了干扰。家人、同学、老师都受到骚扰，小周不得不休学。

提醒：国家规定借款的年利率不得超过36%，超过部分无效，不受法律保护。小周的借款年利率远超这一水平，对于超出部分小周可以明确拒绝付款，如果遭遇暴力催收可以报警处理。

B 应聘主播深陷“整形贷” 欠6万元贷款

“我只是浏览了他们公司的求职链接并没有投简历，却通知我面试。”日前，小丽满怀疑惑但仍抱着试一试的心态来到长沙万达广场A座某公司面试女主播。填写完个人信息后，她被带入一间经理室。交谈中，负责面试的“波总”表示，小丽五官长得不错，就是脸形呈倒三角看上去太骨感。如果填充太阳穴、额头和下巴，上镜会更好看。

接下来，“波总”迅速将话题引至整形方面，并将小丽引荐到了一家整形医院。“当时只是想了解一下。”小丽跟着该公司一名员工来到芙蓉中路一家美容机构。在咨询室内，咨询师、护士等5人一唱一和劝说小丽整形，并宣称该传媒公司很多主播整形后“工资很高，能赚不少钱”。“莫名其妙办理分期贷款，我还答应次日做全麻手术。”小丽表示，她被那5个人策晕了，办理了5万元的“整形贷”，共24期，每期要还2585元，两年下来利息就要12000多元，总共6万余元。

入职后，现实情况与小丽想象中的主播生活大相径庭。所谓的直播基地就是一个出租房，只有两个同样被“套路”过来的女主播，粉丝和收入都少得可怜。回过神来的小丽意识到自己有可能陷入了“整形贷”骗局。

提醒：某些传媒公司表面上是招聘员工，实际上可能是以此为幌子，与美容院等机构自编自导骗局。

C 大学生求职 遭遇“贷款门”

今年3月，湖南大学生小王看到了某信息科技公司的招聘信息，月薪3500元~4500元，小王投递了简历，并在6月份与该公司签订了就业协议。

让小王没想到的是，入职公司的第一件事竟不是培训或工作，而是要求他们以贷款的形式交纳18000元。贷款协议写道：“若在某某信息科技公司就职满两年，期间所有贷款费用由本公司承担。若工作不满两年离开本公司，剩下的费用由个人承担。”该公司解释，贷款将用于培训，他们是用这种方式，留住人才。

无独有偶，日前，上海发生了一起似曾相识的“找工作骗局”，至少骗了150名大学生。据相关媒体报道，这家骗子公司许诺了一份税前6000元的月薪，但要求应届毕业生支付19800元的培训费用，学生缴费后培训没几天，公司负责人却集体“跑路”。

提醒：毕业生不要因为工作原因随便贷款，事实上正规的公司不会有此操作。

小贴士

盘点那些年大学生掉过的“坑”

1.校园“裸贷”：女学生手持身份证拍摄裸照申请网上贷款，此项贷款放款快、无门槛，一旦受害人无力偿还贷款，网贷公司则将其裸照、身份证等相关信息公开，逼迫受害者还款。

2.“手机贷”：受害人通常基于购买手机的需求而申请的贷款，此项贷款利息相当高，曾有学生贷款3万元，最终利滚利欠下70余万元债务的案例。

3.帮他人贷款：大学生基于同学间或熟人间的信任，帮助他人在互联网金融平台贷款，而自己背上债务的行为。