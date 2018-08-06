大学生入学不用愁 在“家门口”即可办助学贷款

生源地信用助学贷款是国家助学贷款的重要组成部分，是国家开发银行等金融机构向家庭经济困难大学生发放、在学生入学前户籍所在地办理的，享受国家财政风险补偿和贴息政策的助学贷款。生源地助学贷款迄今已走过十年，每年帮助三百多万家庭经济困难大学生解决上学难题。

据教育部网站，近期，随着高校录取通知书陆续发出，生源地信用助学贷款工作再次迎来本年度的“大考”。

生源地信用助学贷款是国家助学贷款的重要组成部分，是国家开发银行等金融机构向家庭经济困难大学生发放、在学生入学前户籍所在地办理的，享受国家财政风险补偿和贴息政策的助学贷款。生源地助学贷款迄今已走过十年，每年帮助三百多万家庭经济困难大学生解决上学难题。

随着生源地助学贷款体制机制的不断完善和受理工作的电子化、规范化，家庭经济困难大学生可在“家门口”方便地办理生源地信用助学贷款。每年秋季开学前，家庭经济困难大学生可向家庭所在县(市、区)的学生资助管理中心申请贷款(有的地区直接到相关金融机构申请)，县级学生资助管理中心对学生提交的申请进行资格初审。金融机构负责最终审批并发放贷款。本专科生、预科生贷款每年最高不超过8000元，研究生贷款每年最高不超过12000元。家庭经济困难大学生获得生源地信用助学贷款后，父母不用再担心交不起学费，解除了后顾之忧，学生也能安心学习。

获得生源地信用助学贷款学生在读期间不用支付利息，全部由财政补贴。毕业后的利息由学生和家长(或其他法定监护入)共同负担，贷款利率执行中国人民银行同期公布的同档次基准利率。生源地信用助学贷款期限原则上按学制加13年确定，最长不超过20年。学制超过4年或继续攻读研究生学位、第二学士学位的，相应缩短学生毕业后的还贷期限。学生在读及毕业后3年期间为还本宽限期，还本宽限期结束后由学生和家长(或其他法定监护人)根据借款合同约定，按年度分期偿还贷款本息。

今年生源地信用助学贷款工作已经启动，如有疑问，可拨打国家开发银行热线95593咨询。同时，教育部于7月23日至9月12日早晨8点至晚间8点，开通两部高校学生资助热线电话：010-66097980、010-66096590，各省(自治区、直辖市、计划单列市)、新疆生产建设兵团、各中央部属高校和部分地方高校也同时开通热线电话，受理学生咨询和求助。高校入学新生和家长还可登录全国学生资助管理中心官网(网址http://www.xszz.cee.edu.cn/)，或关注中国学生资助微信公众号(微信号：jybzzzx)，查询相关资助政策。