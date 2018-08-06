青少年近视率拟纳入政府考核

方案提出，将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核指标，到2030年，实现6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38％以下、初中生近视率下降到60％以下、高中生近视率下降到70％以下，国家学生体质健康标准达标优秀率达25％以上。

近日，教育部、国家卫生健康委员会共同起草《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》向社会公开征求意见。方案提出，将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核指标，到2030年，实现6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38％以下、初中生近视率下降到60％以下、高中生近视率下降到70％以下，国家学生体质健康标准达标优秀率达25％以上。

近年来，由于手机、电脑等带电子屏幕产品的普及，中小学生课内外负担加重等因素，我国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重，严重影响儿童青少年健康，成为困扰儿童青少年、家庭、学校、社会的重大公共卫生问题。据了解，此次征求意见方案的目标为，到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上。到2030年，实现全国儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升。

方案还指出，防控近视需要政府、学校、医疗卫生机构、家庭、学生等各方的共同努力，并在减轻学生学业负担、加强考试管理、强化户外活动和体育锻炼、合理使用电子产品等内容上进行了多次强调。例如，在学校方面提出，禁止幼儿园“小学化”，要保证儿童每天2小时以上户外活动，严格按照“零起点”正常教学，统筹管理作业数量、时间和内容，严格控制义务教育阶段校内考试次数，确保中小学生每天1小时以上体育活动，全面实施寒暑假学生体育家庭作业制度；要减轻学生学业负担，小学一二年级不留书面作业，三至六年级书面作业完成时间不得超过60分钟，初中不得超过90分钟，原则上采用纸质作业。

要求家长引导孩子进行户外活动或体育锻炼、有意识地控制孩子使用电子产品等。使其每天接触自然光的时间达60分钟以上。控制电子产品使用，单次不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时。

征求意见稿还规定，将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核指标，严禁地方各级人民政府单纯以学生考试成绩和升学率考核教育行政部门和学校。将视力健康纳入素质教育，将儿童青少年身心健康、课业负担等纳入国家义务教育质量监测评估体系，对儿童青少年体质健康水平连续3年下降的地方政府和学校依法依规予以问责。从2019年起，每年将开展各省(区、市)人民政府儿童青少年近视防控工作评议考核，结果将向社会公布。