“慢就业”能否“慢”出意义？

2018年，高校毕业生人数达到820万，再创历史新高，这也意味着就业难问题将更加突出，“慢就业”等新问题值得社会的广泛思考。近日，一项调查显示，72.9%的受访者周围有“慢就业”的大学生。为什么大学生会选择“慢就业”？他们又将面临哪些问题？

2018年，高校毕业生人数达到820万，再创历史新高，这也意味着就业难问题将更加突出，“慢就业”等新问题值得社会的广泛思考。近日，一项调查显示，72.9%的受访者周围有“慢就业”的大学生。为什么大学生会选择“慢就业”？他们又将面临哪些问题？

“现在是充电学习的时段，没什么收入，日子过得挺苦，但我坚信这个过程对我将来的事业有帮助。”

——毕业于太原理工大学的计算机专业的孟小雨表示。在太原一家计算机销售企业工作半年后，他选择辞职学习数字出版知识，转型从事数字出版业务。

“父母催得急，我今天只是来看看，拿些资料回去筛选，工作我想慢慢找。”

——22岁的赵强说。近日他参加了一个大型招聘会，但逛了一大圈也未投出一份简历。他觉得，现在刚大学毕业，本科学历也没什么优势，想先去旅游一段时间，仔细规划一下未来再作决定。

“人生可以选择的路很多，毕业找工作可能是大多数人要走的路，我作为学校第一个报名支教的人，走了一条别人没有走过的路，我现在回想起来还很荣幸。”

——2016年毕业的穆佳伟说。他表示，自己作为一名志愿者去西藏支教了两年，错失了很多就业机会，他的同学在这期间有的创业成功了，有的已经结婚成家，他的生活节奏比人家慢了一大截，但穆佳伟觉得是值得的。

“62.4%的受访者认为，大学生选择‘慢就业’的最常见原因，是‘没提前规划好未来’。”

——调查显示。

“学生上学期间很难对自我有充分的认知，很多学生对于自己以后的生活方式和职业道路都比较迷惘。而当下社会的宽容程度越来越高，人们的物质生活条件改善，大学生有更多的机会和可能性，父母对孩子的自我意愿也更加尊重。”

——中国政法大学商学院教授、中国政法大学人力资源开发与管理研究中心主任王霆表示。

“‘985’和‘211’院校的学生，大多有从容择业的‘资本’，而普通本科和专科院校的学生，就业渠道相对狭窄，加上个别专业输出的人才和市场需求不匹配等问题，容易导致学生‘被慢就业’。”

——山西大学教育科学学院讲师赵国栋认为。他还表示，家庭条件较好的学生有“慢就业”的自主选择权，而孤儿、残疾、低保家庭的学生，则会在求职过程中遇到更多困难，“被慢就业”的情况居多。

“不少大型企业还会为通过校园招聘的学生提供半年到一年的入职培训和轮岗的机会，给学生提供从学校到职场身份转变的缓冲期。”

——在人力资源部门工作多年的刘先生表示，社会招聘时大多数公司最看重的是工作经验，但近年来越来越多企业注意到毕业生“慢就业”的趋势，实施一些策略。

“选择了‘慢就业’的毕业生，在给家庭带来一定经济负担的同时，也容易和身边都在工作的同学失去共同话题，实际上承担着不小的社会舆论和心理压力。”

——有业内专家认为。还有人质疑，“慢就业”实则是“啃老族”的一块遮羞布。

“与其拖延进入职场的时间，还不如拿出勇气步入职场，主动迎接挑战，千万不要因为‘慢就业’而蹉跎了自己的大好时光。总之，大学毕业生仍应尽早树立起职业理想，形成相对明确的职业规划。”

——中国就业研究所副研究员夏青云认为，从长远来看，求职速度的快慢其实并不重要，大学生应强大自己的内心，不再逃避。