妈妈同桌陪读十余年 自闭症男孩考上普通大学

自闭症也叫孤独症，是一种先天性大脑发育障碍类疾病。人们通常把自闭症患者称为“星星的孩子”，因为他们就像天上的星星一样活在自己的世界里，无法表达自己的感受，无法与他人交流。
在成都，包涵就是一个“星星的孩子”。
这份录取通知书，对于包涵一家人来说弥足珍贵，这是该校此专业在全国唯一一个录取自闭症学生的名额，包涵也成为了四川第一个考上本科院校的自闭症学生。
惊喜交加
一封录取通知书炸开朋友圈 自闭症男孩被普通大学录取
8月3日下午，成都市武侯区特殊学校校长蔡晓莉朋友圈里更新的一条信息，引来很多人点赞。
她发了一张照片——一张来自南京特殊教育师范学院颁发的录取通知书，被录取的学生名叫包涵，录取专业为“计算机科学与技术”本科。
包涵的妈妈也在朋友圈写道：“永远忘不了，包涵上小学四年级时，武侯特教对包涵的帮助……”
蔡晓莉感叹，包妈妈付出了常人无法想象的努力，包涵走到今天，他的妈妈是“一号功臣”。
包涵收到大学录取通知书。
同桌妈妈
为照顾患自闭症的孩子 教师妈妈辞职当清洁工陪读
从外表看，包涵与普通小孩并没有区别。其实，他在3岁那年已被确诊为自闭症，不能开口说话、不喜欢与人目光直视、总是重复开门关门的动作、眼睛可以盯着风扇看几个小时、一个盆就能玩一下午……这些刻板行为，包涵都占齐了。
上幼儿园后，包涵更是很难融入到集体中，“其他小朋友都在操场上做操，只有他一个人绕着围墙跑。”有同学追着他骂“傻子”。
自闭症的确诊，犹如一盆冰水兜头浇在包涵妈妈庞芝华身上。“当时想死的心都有了。”她这样描述那时的绝望。
当时，庞芝华已步入中年，儿子的病让她深深地焦虑。一位教授告诉庞芝华，对于自闭症患者没有特殊的治疗方法，只能通过耐心陪伴、引导才能慢慢变好。儿子的病确诊时，庞芝华在一所中学教授生物课程。为了照顾儿子，她毅然辞去了工作。“原本想到孩子所在的小学应聘教师，但名额满了。”无意中听说学校在招清洁工，庞芝华前去应聘，一做就是三年，“我只是想离孩子近一点。”
庞芝华的付出是常人无法想象的，原本当教师的时候收入还算稳定，当清洁工之后收入锐减。最初，包涵的爸爸每个月的工资只有900块钱，而花在包涵训练上的钱每个月就要1200元。一家人的生活捉襟见肘。
为了方便儿子上学，庞芝华在学校附近租了房子，平时丈夫儿子睡一张床，她则睡在阳台的单人沙发上。为了能让儿子融入正常人的生活，庞芝华在小学里除了打扫卫生，每到课间10分钟，她还要陪着孩子们丢手绢、跳皮筋、扮演角色。
各种游戏让包涵和其他孩子打成一片。“看着他和其他孩子一起玩，脸上挂着开心的笑，再多的辛苦我都觉得值得。”庞芝华说。
进入小学后，学习难度逐渐加大，包涵学起来很吃力。为了辅导儿子的功课，庞芝华向学校申请了陪读，并成为儿子的同桌。在课堂上，庞芝华会认真做好笔记，等到课后，将老师教的重点讲给儿子听。包涵的理解能力存在缺陷，庞芝华只能将知识点反复讲给他听，一遍又一遍地做题。就这样，从幼儿园到高中，庞芝华和儿子做了十余年的同桌。
堵死的路
天赋初显却无路可走 艺术团：“优秀但不够震撼”
音乐，是改变包涵人生的转折点。上幼儿园时，孩子们在舞台上表演手风琴，台下的庞芝华满脸羡慕，“要是我的孩子也能在舞台上表演手风琴，那别人就不会叫他傻子了。”有了这样的想法，她找到老师教包涵学手风琴。机缘巧合下，老师发现包涵在识谱和记谱上很有天赋，“他很敏感，识谱记谱都很快。”
就这样，从手风琴开始，包涵的音乐天赋逐渐显现。小学一年级时，包涵上台表演手风琴，被音乐老师看中，主动提出教他学习钢琴。9岁那年，包涵的手风琴已经过了5级。10岁那年，包涵又过了钢琴十级。凭借钢琴的特长，包涵被川音附中录取。
之后，包涵开始参加各类比赛，捧回了多个全国大奖，2015年在第六届全国键盘乐器艺术邀请赛获得手风琴专业初中组金奖、第11届新加坡中新国际音乐节比赛中国赛区选拔赛金奖……在音乐领域，包涵一路开挂，今年高考艺术专业成绩更是达到了346.4分，超过了川音等学校专业录取分数线。
就在所有人都认为包涵会顺着音乐道路继续走下去时，庞芝华却做了一个让人惊讶的决定：“不再继续让儿子学习音乐。”庞芝华认为，儿子虽然专业成绩不错，但文化成绩一直不算太好，“若执意报考，风险太大。”
另一方面，不论是钢琴还是手风琴，都需要技术和情感兼备，而包涵只具备前者。“孩子识谱记谱都靠死记硬背，弹出来的音乐没有感情的起伏和变化，这不是他内心发出的声音。”更让庞芝华担心的是，对于缺乏语言表达和沟通能力的包涵来说，当音乐老师并不现实。
而想要进入艺术团也并非易事。“有个残疾人艺术团招募键盘乐演奏员，我们曾报名参加选拔，包涵表演得很不错，团长还称赞了他，我们都以为十拿九稳了。”但最终，残疾人艺术团还是拒绝了包涵。
“我们需要的是像《中国好声音》刘伟那样，观众一眼就能看出是残疾人。你家孩子专业能力、外形条件都很优秀，但不够震撼。”团长的一席话，让庞芝华十分迷茫。“我只是想让他毕业后能够找到一份工作，自食其力，但好像每条路都被堵死了。”
峰回路转
放弃音乐改学计算机 自闭症孩子终于圆了大学梦
一次偶然的机会，庞芝华在报纸上看到了南京特殊教育师范学院的招生信息，给这个濒临崩溃的家庭带来了转机。
从去年开始，该校已经开始招录自闭症本科考生，而今年，计算机科学与技术专业将在全国招收一名自闭症考生，庞芝华决定让包涵去试试南特师的单独招录。
单独招录要考语文、数学、外语三门科目，留给包涵的准备时间并不多。庞芝华特意请了两个研究生给孩子补习，“他自己也很努力，每天早上六点半就起来了，绝大多数时间都在背单词、看书、做题。”面试、笔试流程都结束后，学校还特意让包涵到大学和大一学生一起试读了两周。庞芝华介绍，“学校就是想看看他能不能和同学相处，能否正常学习。他表现得很大方，最后老师学生对他的评价都不错。”
被大学录取是好事，但令人费解的是，为什么要选择计算机呢？“隔行如隔山”，进入一个陌生的领域学习，包涵又需要多长的时间适应？
“他的爸爸很早就接触计算机，在专业知识上能给他指点。”庞芝华说，选择计算机专业，更重要的是和包涵的愿望有关。采访时，包涵告诉记者：“我的愿望是设计无人驾驶的拖拉机、直升飞机、火车……”
庞芝华告诉记者，孩子的愿望很单纯，就是觉得农民伯伯很辛苦，想要设计出一款无人驾驶的拖拉机，减轻他们的负担。