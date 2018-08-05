妈妈同桌陪读十余年 自闭症男孩考上普通大学

自闭症男孩考上普通大学四川第一个考上本科院校的自闭症学生妈妈同桌陪读十余年。自闭症男孩考上本科他希望设计出无人驾驶拖拉机，减轻农民伯伯负担包涵一家三口。

自闭症也叫孤独症，是一种先天性大脑发育障碍类疾病。人们通常把自闭症患者称为“星星的孩子”，因为他们就像天上的星星一样活在自己的世界里，无法表达自己的感受，无法与他人交流。

在成都，包涵就是一个“星星的孩子”。

这份录取通知书，对于包涵一家人来说弥足珍贵，这是该校此专业在全国唯一一个录取自闭症学生的名额，包涵也成为了四川第一个考上本科院校的自闭症学生。

惊喜交加

一封录取通知书炸开朋友圈 自闭症男孩被普通大学录取

8月3日下午，成都市武侯区特殊学校校长蔡晓莉朋友圈里更新的一条信息，引来很多人点赞。

她发了一张照片——一张来自南京特殊教育师范学院颁发的录取通知书，被录取的学生名叫包涵，录取专业为“计算机科学与技术”本科。

包涵的妈妈也在朋友圈写道：“永远忘不了，包涵上小学四年级时，武侯特教对包涵的帮助……”

蔡晓莉感叹，包妈妈付出了常人无法想象的努力，包涵走到今天，他的妈妈是“一号功臣”。

包涵收到大学录取通知书。

同桌妈妈

为照顾患自闭症的孩子 教师妈妈辞职当清洁工陪读

从外表看，包涵与普通小孩并没有区别。其实，他在3岁那年已被确诊为自闭症，不能开口说话、不喜欢与人目光直视、总是重复开门关门的动作、眼睛可以盯着风扇看几个小时、一个盆就能玩一下午……这些刻板行为，包涵都占齐了。

上幼儿园后，包涵更是很难融入到集体中，“其他小朋友都在操场上做操，只有他一个人绕着围墙跑。”有同学追着他骂“傻子”。

自闭症的确诊，犹如一盆冰水兜头浇在包涵妈妈庞芝华身上。“当时想死的心都有了。”她这样描述那时的绝望。

当时，庞芝华已步入中年，儿子的病让她深深地焦虑。一位教授告诉庞芝华，对于自闭症患者没有特殊的治疗方法，只能通过耐心陪伴、引导才能慢慢变好。儿子的病确诊时，庞芝华在一所中学教授生物课程。为了照顾儿子，她毅然辞去了工作。“原本想到孩子所在的小学应聘教师，但名额满了。”无意中听说学校在招清洁工，庞芝华前去应聘，一做就是三年，“我只是想离孩子近一点。”

庞芝华的付出是常人无法想象的，原本当教师的时候收入还算稳定，当清洁工之后收入锐减。最初，包涵的爸爸每个月的工资只有900块钱，而花在包涵训练上的钱每个月就要1200元。一家人的生活捉襟见肘。

为了方便儿子上学，庞芝华在学校附近租了房子，平时丈夫儿子睡一张床，她则睡在阳台的单人沙发上。为了能让儿子融入正常人的生活，庞芝华在小学里除了打扫卫生，每到课间10分钟，她还要陪着孩子们丢手绢、跳皮筋、扮演角色。

各种游戏让包涵和其他孩子打成一片。“看着他和其他孩子一起玩，脸上挂着开心的笑，再多的辛苦我都觉得值得。”庞芝华说。

进入小学后，学习难度逐渐加大，包涵学起来很吃力。为了辅导儿子的功课，庞芝华向学校申请了陪读，并成为儿子的同桌。在课堂上，庞芝华会认真做好笔记，等到课后，将老师教的重点讲给儿子听。包涵的理解能力存在缺陷，庞芝华只能将知识点反复讲给他听，一遍又一遍地做题。就这样，从幼儿园到高中，庞芝华和儿子做了十余年的同桌。

堵死的路

天赋初显却无路可走 艺术团：“优秀但不够震撼”

音乐，是改变包涵人生的转折点。上幼儿园时，孩子们在舞台上表演手风琴，台下的庞芝华满脸羡慕，“要是我的孩子也能在舞台上表演手风琴，那别人就不会叫他傻子了。”有了这样的想法，她找到老师教包涵学手风琴。机缘巧合下，老师发现包涵在识谱和记谱上很有天赋，“他很敏感，识谱记谱都很快。”

就这样，从手风琴开始，包涵的音乐天赋逐渐显现。小学一年级时，包涵上台表演手风琴，被音乐老师看中，主动提出教他学习钢琴。9岁那年，包涵的手风琴已经过了5级。10岁那年，包涵又过了钢琴十级。凭借钢琴的特长，包涵被川音附中录取。

之后，包涵开始参加各类比赛，捧回了多个全国大奖，2015年在第六届全国键盘乐器艺术邀请赛获得手风琴专业初中组金奖、第11届新加坡中新国际音乐节比赛中国赛区选拔赛金奖……在音乐领域，包涵一路开挂，今年高考艺术专业成绩更是达到了346.4分，超过了川音等学校专业录取分数线。

就在所有人都认为包涵会顺着音乐道路继续走下去时，庞芝华却做了一个让人惊讶的决定：“不再继续让儿子学习音乐。”庞芝华认为，儿子虽然专业成绩不错，但文化成绩一直不算太好，“若执意报考，风险太大。”

另一方面，不论是钢琴还是手风琴，都需要技术和情感兼备，而包涵只具备前者。“孩子识谱记谱都靠死记硬背，弹出来的音乐没有感情的起伏和变化，这不是他内心发出的声音。”更让庞芝华担心的是，对于缺乏语言表达和沟通能力的包涵来说，当音乐老师并不现实。

而想要进入艺术团也并非易事。“有个残疾人艺术团招募键盘乐演奏员，我们曾报名参加选拔，包涵表演得很不错，团长还称赞了他，我们都以为十拿九稳了。”但最终，残疾人艺术团还是拒绝了包涵。

“我们需要的是像《中国好声音》刘伟那样，观众一眼就能看出是残疾人。你家孩子专业能力、外形条件都很优秀，但不够震撼。”团长的一席话，让庞芝华十分迷茫。“我只是想让他毕业后能够找到一份工作，自食其力，但好像每条路都被堵死了。”

峰回路转

放弃音乐改学计算机 自闭症孩子终于圆了大学梦

一次偶然的机会，庞芝华在报纸上看到了南京特殊教育师范学院的招生信息，给这个濒临崩溃的家庭带来了转机。

从去年开始，该校已经开始招录自闭症本科考生，而今年，计算机科学与技术专业将在全国招收一名自闭症考生，庞芝华决定让包涵去试试南特师的单独招录。

单独招录要考语文、数学、外语三门科目，留给包涵的准备时间并不多。庞芝华特意请了两个研究生给孩子补习，“他自己也很努力，每天早上六点半就起来了，绝大多数时间都在背单词、看书、做题。”面试、笔试流程都结束后，学校还特意让包涵到大学和大一学生一起试读了两周。庞芝华介绍，“学校就是想看看他能不能和同学相处，能否正常学习。他表现得很大方，最后老师学生对他的评价都不错。”

被大学录取是好事，但令人费解的是，为什么要选择计算机呢？“隔行如隔山”，进入一个陌生的领域学习，包涵又需要多长的时间适应？

“他的爸爸很早就接触计算机，在专业知识上能给他指点。”庞芝华说，选择计算机专业，更重要的是和包涵的愿望有关。采访时，包涵告诉记者：“我的愿望是设计无人驾驶的拖拉机、直升飞机、火车……”

庞芝华告诉记者，孩子的愿望很单纯，就是觉得农民伯伯很辛苦，想要设计出一款无人驾驶的拖拉机，减轻他们的负担。