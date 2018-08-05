本科教学文化激活课堂“双重动力”

本科教学文化是高校人才培养工作的基础。无论是高校人才培养理念的凝练、制度的制定与实施，还是师生员工是否重视并积极支持教学工作，抑或是学生世界观、人生观和价值观的养成，在很大程度上都取决于一所学校是否具有浓厚的教学文化。

本科教学文化是高校人才培养工作的基础。无论是高校人才培养理念的凝练、制度的制定与实施，还是师生员工是否重视并积极支持教学工作，抑或是学生世界观、人生观和价值观的养成，在很大程度上都取决于一所学校是否具有浓厚的教学文化。

近年来，武汉大学精心培育本科教学文化，并取得了显著成效。该校本科教学文化是以提高本科人才培养质量为旨归，巩固学校本科教学工作基石地位的、长期形成的、独特的精神和物质成果的总和。

凝练本科教学文化内涵

教学理念包括独具武汉大学特色的本科教育办学理念、办学思想、培养理念和教学思想，即“人才培养为本、本科教育是根”的办学理念；“厚基础、跨学科、鼓励创新与冒尖”的办学思想；“成人”教育统领“成才”教育人才培养理念，以学生发展为中心的本科教学思想，积极发挥科学研究、社会服务、文化传承与创新在人才培养中的促进作用，通识教育与专业教育相融合，把体育教育、艺术教育贯穿于人才培养全过程，充分激发“教”与“学”的双重动力。

理念决定制度。学校的教学制度正是在上述办学理念指导下，为实施学校教学思想而逐步形成的旨在提高本科教学质量的体制机制及相应的规章制度的总和。教学制度在落实本科教学基石地位过程中发挥着重要的保障作用，成为本科教学文化的基本组成部分。

学校历来重视本科教学管理体制机制和相应的规章制度建设，除了上个世纪70年代末开始教学机制改革及其制度建设之外，特别值得一提的是，2015年学校在开展“本科教育改革大讨论”的基础上，形成包括《武汉大学关于深化本科教育改革的若干意见》等一系列文件，即武大史称的“1 8文件”。

教学生态是指对本科教学产生促进作用的校园环境、学术氛围，包括师生员工的教学信念、对教学工作的共识、不断更新的教学设施等等。武汉大学环绕东湖水，坐拥珞珈山，校园环境优美，被誉为“中国最美丽的大学”。在珞珈山下、东湖之滨随处可见莘莘学子、辛勤园丁读书、研讨和辩论的身影，弥漫着浓浓的求学氛围。

“成人”教育统领“成才”教育

经过几代人辛勤劳作、共同营造的武汉大学本科教学文化在人才培养过程中呈现出其独特的文化魅力，成为中国高等教育界一道亮丽的风景线，正受到越来越多国内外高等教育学者的关注。

经过多年探索，学校提出的“人才培养为本、本科教育是根”的办学理念，对于彻底改变高等学校“重科研轻教学”现象具有精准的理论指导价值。以“成人”教育统领“成才”教育的人才培养理念，超越了传统高等教育学对高校人才培养规格的认识。在对学生实施“成才”教育的同时，更加关注对学生进行“成人”的教育，实现“成人”和“成才”的有机融合，极大地丰富了我国高等教育学理论，拓新了高等教育学理论视野。

学校早在上世纪80年代就首倡“尊重学生志趣、鼓励学生冒尖”的本科教育教学的改革战略思路，学校在总结长期本科教学改革实践的基础上凝练出“厚基础、跨学科、鼓励创新与冒尖”的办学思想，该思想在2016年的本科教学审核评估中作为学校的本科办学特色得到评估专家组的一致肯定。

上世纪70年代末，学校率先实行学分制改革，随后又逐步实行导师制、主辅修制、双学位制、转专业制、插班生制，这一系列改革举措充分调动了学生的主动性、积极性和创造性。

学校以改进教师教学考核和学生学习评价制度为重要突破口，建立教师教学质量档案袋（教师教学质量管理系统）制度，促进了教师教学工作评价由“量”的考核向“质”“量”并重转变，充分调动了“教”与“学”的积极性和主动性，真正使广大教师热爱教学，潜心育人；使广大学生乐于学习，学有所成。

学校教学文化底蕴深厚，学术氛围浓厚。科学与人文完美融合，人文环境与珞珈山水交相辉映，是大师汇聚和学子向往的神圣殿堂，是拔尖创新人才成长的沃土，成为名副其实的世界最美大学之一。学校最早将通识教育理念制度化，如今通识教育已经在校园里蔚为大观。

学校将学科门类齐全优势、丰富多彩的校园文化活动及优美的校园环境与人才培养有机结合，创造了颇具武大特色的“崇尚学习、崇尚教学”和“管理育人、服务育人”的博雅优美的教学生态。

探索新时代本科教学新方案

本科教学理念是本科教学文化的灵魂，对本科教学制度和生态环境建设发挥着决定性作用。改革开放40年以来，武汉大学本科教学理念一直在我国高等学校的改革和发展中发挥着引领作用。进入新时代，怎样进一步深化本科教学文化理念？学校在工作实践中，持之以恒地探索着。

本科教学制度是本科教学文化的主体，其核心是加强制度建设，其作用在于进一步落实教学理念，指导教学生态文化建设，提高人才培养质量。学校将以世界一流大学为目标、以“一带一路”战略为契机、以学生发展为中心，充分激发教师的“教”和学生的“学”的热情，探索和创新人才培养体制机制，从而为我国高等教育提供“武大声音”“武大方案”，也为世界高等教育的改革和发展提供可资的“中国声音”和“中国方案”。

十九大报告提出“要建设美丽中国”，美丽中国既要有优美的自然环境，也要有博雅和深厚中华传统文化底蕴的人文环境。高等学校必须营造自由和博雅弘毅的学术氛围，提供更多优质教学生态产品以满足莘莘学子日益增长的优美生态环境需要。