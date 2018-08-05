中招录取未开始考生档案已被提走 教育局:展开调查

近日，市民王女士向记者反映，称在榆林全市中考招生录取工作还没有启动的情况下，她女儿的电子档案已被转入一所民办中学，被“提前录取”。

近日，市民王女士向记者反映，称在榆林全市中考招生录取工作还没有启动的情况下，她女儿的电子档案已被转入一所民办中学，被“提前录取”。

中招录取还未开始家长收到录取短信

据了解，榆林市2018年普通高中招生录取工作会议将于8月6日至15日举行，会上将审定今年高中录取方案。目前，招生录取时间还未确定。

王女士说，她于7月31日收到一条短信，称女儿的电子档案已被转入榆阳区益友中学，让速到该校领取录取通知书。

“益友中学是我们的第二志愿，招生录取工作还没开始，我女儿就被录取了？”王女士说，虽然怀疑是诈骗短信，但事关孩子的大事，她还是向记者求助，想查清此事。

8月2日，记者以考生家长名义向益友中学办公室咨询此事，一位工作人员表示，王女士收到的短信确为益友中学所发，并称“既然说被录取了就是录取了”。随后一位自称负责该校招生工作的王老师表示，他们给所有中考志愿填报了益友中学的考生都发出了同样的短信，主要目的是告知报考“职业高中”的考生被录取了；王女士的女儿报考的是普通高中，他们现在能保证将来在任何情况下王女士的女儿都会被录取。对于电子档案是否真的已转入益友中学，王老师未能明确回复。

记者了解到，益友中学全称为榆林益友能源化工职业学校，是一所民办中学，具有普通高中、职高、职业技术等教学资格，今年在榆林全市中考录取批次中属于第三批次。

学校群发信息谁泄露了考生信息？

记者了解到，中考填报志愿时，家长和学生的联系方式并未公开。然而不仅是王女士，许多家长都在7月31日收到益友中学的录取短信。对于益友中学如何得知家长电话号码，王老师称，是从考生所在的学校和有关部门获取的。

8月2日，榆林市教育局相关负责人称，目前中考招生工作还未开展，报考普通高中的考生电子档案不可能转入任何一所中学，益友中学短信所称不属实。职业高中的录取工作原则上在普通高中录取之后开展，但提前录取也没有违规。

对于益友中学如何得知的考生信息，榆林市教育局基础教育二科工作人员称，肯定不是教育局泄露的，但不清楚益友中学如何获取的。该工作人员表示，市教育局将对益友中学所称考生电子档案被转走以及考生信息泄露等问题展开调查。