广东省2018年专科院校普通文理类投档分数线出炉

前晚，省教育考试院发布2018年专科院校普通文理类投档情况，以及专科院校投档分数线。其中，佛山高职院校颇受考生欢迎，部分院校分数线高出专科线200多分。

前晚，省教育考试院发布2018年专科院校普通文理类投档情况，以及专科院校投档分数线。其中，佛山高职院校颇受考生欢迎，部分院校分数线高出专科线200多分。

8月3日，省招生办对专科院校普通文理类进行投档，共投出158287人，其中文科投出90036人，理科投出68251人。省教育考试院负责人介绍，从投档情况看，考生志愿总体上更趋均衡，生源情况良好，多数院校一次性满档。

今年省内外本科院校的专科专业持续火爆。如在佛山设有顺德校区的南方医科大学，专科专业的文科投档分为503分，理科投档分为425分，均超过本科录取最低分数线。

佛山本地高职院校也受到考生追捧。其中，佛山职业技术学院文、理科均一次满档，文科最低投档分为434分，最低排位相比去年提高7539位；理科最低投档分为329分，最低排位比去年提高8051位。顺德职业技术学院文科最低投档分为区内425分，区外451分；理科最低投档分为区内207分，区外357分。广东东软学院理科分数线为273分，最低排位比去年提高37223名； 文科分数线为416分，最低排位比去年提高19628名。

省教育考试院负责人介绍，近年来，随着社会的发展，对应用性高级技能型人才的需求不断增长，一些专科毕业生与本科毕业生在就业机会和就业待遇上的差距逐步缩小，某些行业的专科毕业生出现供不应求的现象，其就业待遇甚至超过本科生。

省教育考试院负责人提醒，根据招生录取日程安排，专科院校普通文理类第一次投档录取工作将于8月6日结束，随后将进行专科批次征集志愿二次录取。投档后仍未被录取的考生，或在分数线上没有填报专科志愿的考生，均可以参加专科批次的志愿征集。