中国青少年近视率居世界第一。手机该不该禁入校园。

教育部发布消息称，为全面加强儿童青少年近视防控，教育部、国家卫生健康委员会共同起草《综合防控儿童青少年近视实施方案(征求意见稿)》，目前正在向社会公开征求意见。

征求意见稿提出，各省(区、市)人民政府负责本地区儿童青少年近视防控措施的落实，国务院与各省级人民政府签订全面加强儿童青少年近视防控工作责任书，地方各级人民政府逐级签订责任书。将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核指标，对儿童青少年体质健康水平连续三年下降的地方政府和学校依法依规予以问责。同时，要建立全国儿童青少年近视防控工作评议考核制度，从2019年起，每年开展各省(区、市)人民政府儿童青少年近视防控工作评议考核，结果向社会公布。现状

我国近视患者人数已达6亿 青少年近视率居世界第一

《义务教育质量监测报告》指出，学生视力不良问题突出，四年级、八年级学生视力不良检出率分别为36.5%和65.3%。

实际上，不仅仅只有报告中义务教育的学生存在视力问题，我国青少年视力的整体情况也十分不乐观。根据世界卫生组织的最新研究报告，目前中国近视患者人数多达6亿。其中我国初高中生和大学生的近视率均已超过七成。我国青少年近视率已高居世界第一。相比之下，美国青少年的近视率约为25%，澳大利亚仅为1.3%，德国的近视率一直控制在15%以下。目标

2030年小学生近视率 下降到38%以下

征求意见稿提出，到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上。到2030年，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中生近视率下降到70%以下，国家学生体质健康标准达标优秀率达25%以上。

征求意见稿明确了家庭、学校、医疗卫生机构、学生和有关部门在防控儿童青少年近视中的责任，并提出具体措施，其中包括积极引导孩子进行户外活动或体育锻炼，使其每天接触自然光的时间达60分钟以上；小学一二年级不留书面作业，三至六年级书面作业完成时间不得超过60分钟，初中不得超过90分钟，原则上采用纸质作业；严格控制义务教育阶段校内考试次数，小学一二年级每学期不得超过1次，其他年级每学期不得超过2次等。借鉴

常盯屏幕伤害青少年视力 法国颁布校园手机禁令

常盯屏幕伤视力，只顾手游不学习，青少年沉迷手机的危害大。今年7月30日，法国国民议会表决通过法案，禁止幼儿园、小学和初中学生在校园内使用手机、平板电脑和手表在内的所有可联网的通信设备。这一禁令将于今年9月开学时生效。

按照新规，法国在校小学生和初中生无论是在课堂上，还是在课外活动时均不得使用手机，除非出于教学目的，或是残疾儿童的特别需要。

事实上，法国早在2010年就已出台禁止小学生和初中生在校园使用手机的规定。这个新法案是应对智能手机已普及的情况下，在总结经验基础上通过的更严厉更全面禁止学生使用手机的法案。

值得注意的是，在这个问题上，法国并不是第一个“吃螃蟹”者，美国、德国、英国、日本等，已通过立法，或明令禁止学生将手机带进校园或课堂，或规定在教师和家长的引导下学生才能使用手机。据《每日电讯报》报道，英国教育标准局早在2012年就宣布，禁止中小学生带手机进课堂，并规定了对学校、教师的问责事项。争论

教育专家意见：不能一禁了之，也不能一放了之

法国通过的学生使用手机最新禁令，引起舆论关注，许多媒体纷纷转载，也引发公众深思。禁不禁止手机进中小学校园，在我国争论已不止十年。在智能手机普及化的今天，社会各界依然纠结不已。有主张“宜疏不宜禁”的，有直呼“全面禁止”的，有呼吁“不必一刀切”的，有认为“禁与不禁影响不大”的，不一而足。

这些年，中国社会对青少年“低头族”的关注持续增长。为了让孩子们能从网络世界中“探出头”，保护好视力，不少地方和学校都进行了探索。有的专门召开“手机销毁大会”，场面不可谓不壮观；有的每天安排老师站在校门口“安检”，手机概不入校。这些做法，效果也是有的，但要么限于一地一校乃至一个班级，不具备普遍性，要么引起孩子的逆反心理，让孩子与教师、家长的关系疏离。

究其原因，或在于一些操作的简单粗暴，但关键还是自发管理的形式不给力。没有清晰的规则制度要求，没有一以贯之的执行力度，最后大家各行其是，治理效果自然十分有限。

“不能一禁了之，也不能一放了之。”南京师范大学儿童发展与家庭教育研究中心副主任殷飞说，手机作为移动互联终端，对于孩子成长的影响利弊大家都十分清楚，家庭和学校需要关注的是如何让孩子把手机从打发时间的“玩具”变成成长学习的“工具”。“一方面要人为控制好孩子使用手机的时间和空间，绝不能让手机一直‘长伴’在孩子手边，随时随地地任意使用。另一方面，家庭和学校有义务也有责任让孩子正确认识手机、提升自控能力，让手机在孩子成长过程中发挥更加积极的作用。”

“最终学生会成人，如果没有自我管理意识与能力，在没有学校、家庭监督、管理之后，也会沉迷手机游戏。”21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，解决这一问题，应该边禁边疏，对于低年级学生，由于自控能力弱，适合禁止在校园使用手机，但是，不能只禁不教，学校和家庭都应该教育、引导学生怎么使用手机，养成良好的使用手机习惯，尤其是家庭，不能只给孩子配手机，而忽视对孩子的引导，甚至有时自己忙，便用手机下载动画、游戏打发孩子，这是导致未成年学生沉迷游戏，产生行为偏差的重要原因。