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幼儿教育如此重要 幼师为何还不能得到重视？

2018-08-05 09:06 来源：华商网
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　　曾几何时，幼师是很多人向往的职业，在别人看来这是一份每天陪孩子玩耍就好的轻松工作，而且也很稳定，做幼师的女生一定是有爱心、多才多艺、很会带孩子……

　　实际上真的是这样吗？目前每年幼师行业的人员流失率非常高，每年都有大量的幼师转行离开，是什么造成了这一现象频频发生？

　　工作压力大一点也不轻松

　　幼师的工作量实际上非常大，绝不是简单的陪小朋友玩耍那么简单。单从工作时长上来说，超过90%的幼师平均工作时间为9小时以上，他们往往一早就需要到园区，中午也因为开会或者照顾孩子睡觉等原因无法午休，晚上还需要备课……此外，目前一般民办幼儿园一个班有超过20个孩子，宝妈宝爸们可以想想，家里有一个小宝贝时，都经常累到不行，往往一个人根本无法完成带孩子的工作，这么多孩子，老师需要同时照顾，这样的工作量会让老师非常疲劳，甚至得了颈椎、腰椎、喉咙等各种职业病。

　　幼师不仅仅负担了早期教育的责任，还需要保证孩子的安全，关爱他们的心理，照顾孩子的情绪，这份责任也非常重，而且除了高强度的工作负荷，幼师们往往还需要应对各种检查，准备非常多的资料，应对很多的活动和专家到访，这些额外的工作经常压缩幼师的休息时间，因此也时常有老师会反映心很累。

　　薪资待一般且社会地位低

　　虽然很多家长已经明白早期教育对孩子一生都存在重大影响，但仍然有很多父母认为幼师只是帮忙带孩子的阿姨，对于教育专业不专业什么的根本不在他们的考虑范围内，并不能给与幼师真正的尊重。幼师也只是普通人，多数普通人的失败感，来自于别人的眼光与标准，这让很多幼师从满腔热血进入行业一路走到心灰意冷的离开。

　　拿着卖白菜的钱，操着卖那啥的心，这可能是绝大部分幼师的心中的痛了吧？据调查，全国幼师平均工资不到3000元，注意这是平均，说明很多老师的薪资只会更低。如此高的工作量，如此重要的工作价值，却只能拿十分不匹配的待遇，这种现状下，能支撑幼师坚持的只有入行的初心了，等有一天初心被现实打败，不是离开会是什么呢？

　　国王的朋友希望与您携手共进

　　教书育人，一直都是个很光荣的职业，对学龄前的孩子们来说，幼师是除了父母之外教孩子辨善恶、明是非的人；是帮助他们养成好习惯的人；是能发现他们一点一滴进步的人。

　　多数幼师想要的并不多，只是一个肯定、一份理解、一句感谢。

　　切实提高幼师的地位和待遇，让他们拥有职业的尊严和自豪感，珍惜自己的事业，证明自身的价值，正是国王的朋友教育集团正在做的事。

　　如果您正是渴望在学前教育继续深耕的老师，国王的朋友希望与您携手共进，一起为儿童的未来而努力。国王的朋友•探索世界，位于西安市新城区建工路19-1世纪金源酒店西侧，国内首创“早教+幼儿园+儿童探索博物馆”一体化教育模式，由数百位中外儿童教育学家、心理学家、社会学家、语言学家强强联手，专为0-12岁儿童量身打造的全球优质儿童创新型资源整合平台，以严格的准入机制及培训机制向全社会募集人才。

编辑： 许志强

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