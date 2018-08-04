教育部：推动高等学校建设重大科技基础设施

为进一步推动高等学校加强基础研究，实现创新引领，2日，记者从教育部了解到，教育部启动实施了高等学校基础研究珠峰计划（以下简称《计划》）。其目标是要在本世纪中叶，在高等学校建成一批引领世界学术发展的创新高地，在一批重要领域形成引领未来发展的新方向和新学科，培养出一批国际顶尖水平的科学大师。

为进一步推动高等学校加强基础研究，实现创新引领，2日，记者从教育部了解到，教育部启动实施了高等学校基础研究珠峰计划（以下简称《计划》）。其目标是要在本世纪中叶，在高等学校建成一批引领世界学术发展的创新高地，在一批重要领域形成引领未来发展的新方向和新学科，培养出一批国际顶尖水平的科学大师。

该计划部署了四项核心任务：组建世界一流创新大团队，建设世界领先科研大平台，培育抢占制高点科技大项目以及持续产出引领性原创大成果。

具体来说，教育部将在高等学校布局建设一批前沿科学中心，以前沿科学问题为牵引，开展前瞻性、战略性、前沿性基础研究；将面向国家重大战略需求，围绕重大科学目标，推动高等学校建设重大科技基础设施；将探索高等学校重大创新活动组织的新模式，整合高等学校优势力量开展协同创新和长期持续攻关；在汇聚大团队、建设大平台、组织大项目的基础上，持续产生一批高水平科学研究重大成果，推动高等学校基础研究水平全面提升和重点领域的引领突破。

在夯实基础方面，《计划》指出，要充分认识基础学科的基石作用，全面加强基础学科建设，推动基础学科与应用学科均衡协调发展。重视基本理论和学科建设，对数学、物理等重点或薄弱基础学科给予更多倾斜，在基地建设、招生指标等资源配置上加强布局。

在优化环境方面，《计划》强调，要建立符合基础研究特点和规律的评价机制，强化分类评价和第三方评价，探索长周期评价，突出目标导向，以研究质量、原创价值和实际贡献为评价重点，建立有利于调动科研人员积极性的评价和考核机制，鼓励科研人员持续研究和长期积累。