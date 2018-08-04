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留学生国外学习 如何面对那些压力

2018-08-04 08:37 来源：人民日报海外版
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　　刘璇刚到国外时因为没有朋友而感到孤独。她认为在情绪不好时，要学会自我调适，把消极情绪转化为积极的心理状态。图为刘璇在英国约克肉桂巷哈利波特的取景地。

　　7月14日下午，一名就读于英国伦敦政治经济学院的中国留学生，在图书馆内突然昏厥，经抢救无效死亡。学子在国外除了学习，也要时刻关注自己的身心健康。那么，学子具体会面临哪些方面的压力，又该如何应对压力、调整自我呢？

　　学习压力大 熬夜现象普遍

　　绝大多数海外学子都反映，到国外读书，会有接连不断的考试、测验和作业，要拿到A的成绩，就要保证在每一次作业和考试中都不能有太大的失误。“我刚到国外时，除了学习专业课程，还在同时学习语言，每天都有上不完的课，非常累。而且国外的大学会要求学生组成小组，共同完成报告，然后在课堂上发表演讲。这就需要在课下花大量的时间准备。因为是和韩国学生合作，而那时我的韩语又不过关，所以每次都压力很大，生怕自己拖了小组的后腿。”就读于韩国高丽大学的许致鑫说道。

　　刘璇就读于英国德蒙福特大学。她说：“英国的大学很注重专业课程的学习，需要完成很多专业论文，而且时间紧、任务重，往往一篇论文刚交上去就要马上准备下一篇。学校在论文格式、引用率等方面都有着严格的规定，我们经常泡在图书馆查资料、写论文。”

　　学子在留学期间会有很多不得不熬的夜。“我经常熬夜，不是在写论文，就是在准备展示。”刘璇说。

　　就读于马来西亚吉隆坡建设大学的王昊瑜说：“马来西亚是一个节奏相对较慢的国家，晚上一两点的时候，学校门口大排档前还会有很多人，生活很闲适。”熬夜对自身会造成一些不良的影响。“熬夜对我的致命影响就是记忆力明显下降。以前我的记忆力很好，大人们都夸我是‘聪明宝宝’，现在很多事情转身就忘了。所以我现在根本不敢熬通宵。”王昊瑜说道。

　　生活交流有压力 孤独没朋友

　　学子独自到国外读书，许多事情都要依靠自己。初到国外，一时难以适应陌生的环境，容易产生孤独和失落感。许致鑫说：“留学前我虽然学习了韩语，但是和当地人面对面交流还是会怯场。另外饮食上也不习惯，韩国饭菜多冷多辣、少油少肉。开始有一周左右我都吃不下饭，瘦了很多。”

　　在国外，学子身边没有深交的朋友，加上陌生的语言环境和文化环境，一时难以进入别人的社交圈，容易产生自卑感和被边缘化的感觉。刘璇分享道：“我刚来到国外，人生地不熟，也没有交通工具，天天下课后就在屋里待着，特别难受。那时我也没有朋友，到了晚上自己偷偷躲在被窝里哭，觉得很孤独，特别特别想家。看到同学三三两两地结伴走在校园里，我就会特别羡慕，也很想念国内的朋友们。”

　　关注身体健康 学会缓解压力

　　在外留学，身心健康是本钱。面对学习、生活上的不适应，难免会有很多压力。刘璇说：“作为普通工薪阶层家庭的学生，不想辜负父母的期望，学习任务没有完成就会在图书馆加班。有时候吃饭也比较简单，为了省事儿、省时间，常常吃方便面或挂面。”

　　有调研发现，44.9%的青少年留学生表示，在留学过程中感到孤独。面对学业、社交等方面出现的问题，不少学子常常陷入烦躁、孤独、压抑等情绪中。“自己一个人在国外会有很多的压力，我情绪不好的时候，通常会哭一场，发泄一下。”刘璇说道。面对压力，学会自我调适，化解消极情绪是很重要的。许致鑫说：“我在情绪不好的时候会去做运动，运动可以化解郁闷，让人畅快很多。也可以窝在家里休息，放松一下。”

　　另外，如果在国外生病，及时就医很重要。而有的学子会因为医疗费用高而不去医院。王昊瑜说：“一方面我在国外没有医保，医疗费很贵；另一方面怕家里人担心。所以每次回国都会去医院做一次全身体检。父母不强求我们才高八斗、学富五车，但一定希望自己的孩子在外能平平安安、健健康康。”所以，留学在外，想方设法保证自己的身心健康，既是对自己负责，也是对家人负责。

编辑： 唐巧燕

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