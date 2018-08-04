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暑假孩子运动量大易受伤 安全措施不能忘

2018-08-04 08:36 来源：新华网
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　　篮球场、足球场、小区广场……暑假期间，孩子们运动量很大，比较容易受伤。

　　“最近几周，我们接诊的孩子越来越多，大多都是运动伤。”省中医院下沙院区儿童骨伤科主任医师李战春说，最近几周运动伤的小病人明显增多，最多时一天要接诊10多名。因轮滑受伤的孩子较多运动时要做好保护措施。

　　12岁男孩小周静静地躺在病床上休养，记者看到他的右手被缠着厚厚的纱布。他的妈妈告诉记者，前天晚上小周跟小伙伴在小区健身广场练习轮滑时，摔了一跤。“送到医院时，右手关节处已经肿了一大块，稍微一碰，孩子就哇哇大叫。”接诊的李战春随即对小周的伤处进行穴位敷贴消肿，当晚就进行了手术。“骨折程度不算严重，进行无创手术后，1个多月就能恢复，基本不耽误9月开学。”

　　李战春告诉记者，在众多青少年运动伤病例中，因轮滑受伤的占了大多数。“主要是护具没有佩戴到位和做危险动作这两个原因导致的。”除此以外，像打篮球、踢足球而受伤的也很多。

　　至于受伤类型，主要以肢体骨折为主。李战春说，随着暑期孩子户外活动增多，夏季衣服单薄，暴露的部位多，再加上未成年人的骨骼发育尚未完成，外力的冲击很容易产生损伤。“这时候必要的保护措施就显得尤为重要，但由于孩子安全意识相对薄弱，就容易受伤了。” 家长要督促孩子养成安全运动的习惯

　　在李战春看来，大部分运动伤都是可以避免的。“运动前一定要热身，让身体处于一个灵活的状态能有效地避免受伤。”像篮球、足球一类的球类运动，在剧烈活动前，适当地热身活动可以提高运动效果，当面对突然的外力冲撞时，身体也能有一个缓冲的机会，降低受伤概率。

　　而像轮滑、滑板一类需要一定技术的运动，李战春建议：“除了热身准备外，在运动时一定要在专业人士指导下进行，保护措施要到位，危险动作一定不能随便做。”

　　此外，他提醒广大家长，要监督孩子养成安全运动的习惯，不要放松对孩子运动的监管，更不能抱有侥幸心理，让孩子随便玩。

　　万一孩子在玩耍或运动时受伤，家长也不要惊慌，首先检查孩子全身的情况，比如说呼吸、心跳，同时拨打电话请专业急救人员到现场处置。如担心孩子四肢有骨折，切记不要再去活动骨折部位，也不能让孩子乱动，否则可能造成二次伤害。

编辑： 唐巧燕

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