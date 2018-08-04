收费不便宜，课程不高深 小学生顶着高温花钱学跑步

刚刚过去的高温 7 月，清晨 6 点半，浙江大学玉泉校区的田径场上，除了晨练的跑友，还多了一群小学生。

穿着粉色或蓝绿色的速干衣，做准备活动，绕着操场跑圈，追逐跑、变速跑，调整跑姿 ……这些看起来很专业的跑步教程，正是这些孩子学习的内容。

虽然早晨比中午凉快不少，但一般气温还是将近 30 ℃，加上太阳已经升起，一番跑动下来，孩子们基本上个个满头大汗，衣服贴住后背……

在杭州，花钱学跑步这件事，已经不单单是成年人的专利。

5 点 40 分起床

杭州小学生上起专业跑步课

这群小学生的训练时间是每逢周一、周三、周五的清晨 6 点 30 分，这支小学生小队由 10 个 10 岁左右的孩子组成， 6 个女孩， 4 个男孩。

女孩子穿粉色的速干衣，男孩子穿蓝绿色的，跟着 2 个教练，先做好准备活动，再开始 1 个小时的训练。排队练跑姿，用各种爬行动作来训练核心力量，或是 2 人一组， 1 个把弹力带放在腰间，由同伴在背后拉住，用力向前跑……

记者了解到，这是杭州一家跑步学院针对青少年开出的体能跑动集训营，主要练的就是跑步和基础体能。平时面向成年人的专业跑步训练，在这个暑假里开出了少年班，这是这家跑步机构第一次针对小学生开出跑步训练营。

学跑步，孩子们报名的热度显然没法和火爆的暑假游泳、篮球这些项目比。 7 月的这一期，计划招募 6~12 个人，有 10 个孩子报了名，一期训练营为期 4 周、 12 次课，费用 2400 元。

“来的都是小学的孩子，基本上是四到六年级。”比戈跑步学院的教练吴鸿雯说道。

因为天气热，上课时间安排在早上 6 点半到 7 点半，这也就意味着，不少人得起个大早。

乐乐是杭州下城区一所小学的新六年级学生，从家里出发，到上课的地点开车需要 20 分钟，乐乐妈妈说，一般 5 点 40 分就要起床准备出门。

和乐乐一起上课的张浩（化名），家住得很近，但也得 6 点 15 分起床，不吃早饭先去上课，锻炼完再吃。

为了升学体测，家长提早准备

也有 “跑二代”报了名

花钱学跑步在很多人眼里，是马拉松发烧友才会干的事。人人都会的跑步，这些小学生为什么要花钱学？

“其实各阶段学校都对体育成绩有要求，不过这个倒是其次。最主要的是，我觉得学习拼到最后也是拼身体。跑步最简单，最方便，最有效，所以给他报了名。”张浩妈妈说道。

而乐乐是个 “跑二代”，爸爸跑过不下 10 场马拉松，杭马、戈壁都跑过，平时工作再忙，周末也一定会挤出时间运动。妈妈介绍说，“孩子爸爸喜欢马拉松，知道运动对于人的身心健康和意志力的锻炼很重要。另外也感觉孩子平常作业多，体质不好，跑步姿势也不对，就想通过专业训练让他练练。”

“来上课的孩子，除了像乐乐和张浩这样想要增强体质、锻炼身体的，也有目标更明确的，就是通过小升初体育测试。”林云柯教练介绍道。

“杭州一些民办初中在招生时，需要测试 800 米成绩，合格才能录取，我们了解到有的学校就规定了男生 3 分 50 秒，女生 4 分的 800 米及格标准。”吴鸿雯教练补充道。

大人为什么报班的原因，孩子们并不关心，对他们而言，坚持的理由是： “有小伙伴一起，训练的方式新奇、有趣。”