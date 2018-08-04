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收费不便宜，课程不高深 小学生顶着高温花钱学跑步

2018-08-04 08:36 来源：钱江晚报
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　　刚刚过去的高温7月，清晨6点半，浙江大学玉泉校区的田径场上，除了晨练的跑友，还多了一群小学生。

　　穿着粉色或蓝绿色的速干衣，做准备活动，绕着操场跑圈，追逐跑、变速跑，调整跑姿……这些看起来很专业的跑步教程，正是这些孩子学习的内容。

　　虽然早晨比中午凉快不少，但一般气温还是将近30℃，加上太阳已经升起，一番跑动下来，孩子们基本上个个满头大汗，衣服贴住后背……

　　在杭州，花钱学跑步这件事，已经不单单是成年人的专利。

　　540分起床

　　杭州小学生上起专业跑步课

　　这群小学生的训练时间是每逢周一、周三、周五的清晨630分，这支小学生小队由1010岁左右的孩子组成，6个女孩，4个男孩。

　　女孩子穿粉色的速干衣，男孩子穿蓝绿色的，跟着2个教练，先做好准备活动，再开始1个小时的训练。排队练跑姿，用各种爬行动作来训练核心力量，或是2人一组，1个把弹力带放在腰间，由同伴在背后拉住，用力向前跑……

　　记者了解到，这是杭州一家跑步学院针对青少年开出的体能跑动集训营，主要练的就是跑步和基础体能。平时面向成年人的专业跑步训练，在这个暑假里开出了少年班，这是这家跑步机构第一次针对小学生开出跑步训练营。

　　学跑步，孩子们报名的热度显然没法和火爆的暑假游泳、篮球这些项目比。7月的这一期，计划招募6~12个人，有10个孩子报了名，一期训练营为期4周、12次课，费用2400元。

　　“来的都是小学的孩子，基本上是四到六年级。”比戈跑步学院的教练吴鸿雯说道。

　　因为天气热，上课时间安排在早上6点半到7点半，这也就意味着，不少人得起个大早。

　　乐乐是杭州下城区一所小学的新六年级学生，从家里出发，到上课的地点开车需要20分钟，乐乐妈妈说，一般540分就要起床准备出门。

　　和乐乐一起上课的张浩（化名），家住得很近，但也得615分起床，不吃早饭先去上课，锻炼完再吃。

　　为了升学体测，家长提早准备

　　也有“跑二代”报了名

　　花钱学跑步在很多人眼里，是马拉松发烧友才会干的事。人人都会的跑步，这些小学生为什么要花钱学？

　　“其实各阶段学校都对体育成绩有要求，不过这个倒是其次。最主要的是，我觉得学习拼到最后也是拼身体。跑步最简单，最方便，最有效，所以给他报了名。”张浩妈妈说道。

　　而乐乐是个“跑二代”，爸爸跑过不下10场马拉松，杭马、戈壁都跑过，平时工作再忙，周末也一定会挤出时间运动。妈妈介绍说，“孩子爸爸喜欢马拉松，知道运动对于人的身心健康和意志力的锻炼很重要。另外也感觉孩子平常作业多，体质不好，跑步姿势也不对，就想通过专业训练让他练练。”

　　“来上课的孩子，除了像乐乐和张浩这样想要增强体质、锻炼身体的，也有目标更明确的，就是通过小升初体育测试。”林云柯教练介绍道。

　　“杭州一些民办初中在招生时，需要测试800米成绩，合格才能录取，我们了解到有的学校就规定了男生350秒，女生4分的800米及格标准。”吴鸿雯教练补充道。

　　大人为什么报班的原因，孩子们并不关心，对他们而言，坚持的理由是：“有小伙伴一起，训练的方式新奇、有趣。”

　　1个月下来，孩子晒黑了不少，不过他的耐力和跑步姿势提高了很多。8月份早上安排了其他培训班，早上就不跑了，晚上会在小区里接着锻炼。”乐乐妈妈说道。

编辑： 唐巧燕

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