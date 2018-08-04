高考结束后，00后准大学生兴起勤工助学热

距离今年高考结束已有月余，成功“征战”高考的00后“强国一代”们，近日又频繁刷屏。“

距离今年高考结束已有月余，成功 “征战”高考的 00 后“强国一代”们，近日又频繁刷屏。“ 00 后高考生卖冰棍上大学”“考生暑假去工地搬砖”“高考少年勤工助学送外卖，暴雨中蹚深水扶老太走路”等相关报道层出不穷，引发网民热议。为此，中国青年报·中青在线记者采访了多位加入到勤工助学大潮中的 00 后准大学生，一探他们为青春献上的这份特殊的“成人礼”……

北大 “民工”与准大学生外卖小妹

前不久，当 17 岁的云南考生崔庆涛收到快递员送来的《北京大学录取通知书》时，他正和父母在一建筑工地上拌砂浆。

据媒体报道，崔庆涛家是建档立卡的贫困户，家有兄妹 3 人。今年高考，学文科的崔庆涛考了 669 分的高分。最近一个月，为补贴家用，他和父母一直在离家四五公里外的一处工地打工。

“生活不易，愿你前程似锦，回报父母，回馈社会”……相关报道的评论区，网友大呼“励志”“感动”，留下满满的祝福和鼓励。某视频平台上，崔庆涛收到录取通知书的视频点击量 3 小时达 1.1 亿次。

其实，像崔庆涛这样，希望为父母分担经济压力的准大学生还有很多，来自河北石家庄的 18 岁女孩查晴（化名）就是其中一位。

“您好，您的外卖已送达，方便的话可以给个五星好评吗？谢谢！”紧接着，刚爬完 5 楼的查晴，便满头大汗地骑车赶往下一个地点。烈日下，她的工作服早已被汗水浸透。

随着外卖的普及，大街上随处可见各种 “颜色”的外卖小哥，但像查晴这样的“外卖小妹”确实不多见。

查晴说，她的父亲早年去世，母亲原来是一名超市的收银员，家里发生变故后为了能多干几份工作，就成了一名环卫工人，早起打扫街道，晚上就去夜市卖凉皮。

为分担家庭压力， “平时放学回家，我会帮妈妈准备夜市需要的食材和调料，她做凉皮的独家秘方，我已经‘偷师学艺’了”，查晴笑着说。高考结束后，她想趁暑假赚些生活费，“虽然没能力完全负担得起自己的生活，但想尽自己所能帮妈妈减轻负担。”

“外卖行业拼的就是体力，女生跟男生相比确实有劣势。”查晴所在外卖公司的一位区域负责人介绍，“当初这个女娃娃来应聘的时候，我们怕她坚持不了，但听她说家里实在有困难，就给她个机会试试，结果干得还不错，到现在为止没有一单差评。”

谈到女儿，查晴的母亲满脸欣慰： “我妞儿真的很懂事，孝顺，知道心疼我。”她说，查晴当初是瞒着自己出去送外卖的，知道后觉得这份工作太辛苦，不想让女儿再继续干。“不过既然已经跟负责人讲好了干两个月，那就善始善终干到底吧！”

“通过自己的劳动为爱好、梦想埋单，更有成就感”

在北京师范大学辅导员李力看来，准大学生利用假期参加勤工助学是有必要的，既可以帮助减轻家庭经济负担，也可以提前了解社会，提升人际沟通与社会适应的能力。她建议，在选取工作岗位时，准大学生们尽量与自己的专长相结合，并利用自己高中扎实的知识储备优势，多看多思多想，从简单的工作中总结为人处事的道理。

18 岁的木洋是一名艺考生，学习的专业是影视编导方向，在刚刚过去的高考中取得了不错的成绩。

今年暑假，他应聘到一家婚纱摄影馆做摄影助理， “工资虽然不高，但有很多专业摄影师，我可以学到布景、打光、构图技巧等技术，而且还可以结识到更多行业‘大牛’，这样的实践经验是用钱买不到的。”

最近，木洋接下了兼职所在公司的一项新活动 ——免费给周边社区的老年人拍婚纱照。“很多老人一辈子没有拍过婚纱照，在他们那个年代，一张结婚证就代表了双方的爱情。”社区的小花园里，一对对老夫妻在等待木洋拍照时，不时议论、夸赞着眼前这位年轻的摄影师。

家住河南新乡的陈瑜，也是一名 “千禧宝宝”。高考结束后，她在一家教育机构担任助教工作。

“今天的课大家还有什么疑问吗？不懂的地方可以来前面单独问老师。放学回家要注意安全，过马路记得看红绿灯……”每次讲完课，刚满 18 岁的陈瑜都很负责地提醒学生。她对师范类专业比较感兴趣，高考填报志愿时也偏向这个方向，所以想当助教提前感受一下教学氛围，学习一些职场知识。

陈瑜告诉记者，她特别喜欢旅行，但如今自己已经成年了，不好再向父母伸手要钱，所以打算在兼职积累经验的同时，也能顺便攒些钱出去旅游，用自己的劳动成果，开拓一下眼界。

勤工助学，更能体会父母辛苦

并非所有勤工助学的 00 后，都在社会上“打拼”，有时帮助家人劳动，也能让他们体会父母的辛苦。

曹卓生长在浙江温州的一个小镇上，祖辈都靠海生活，父母在镇上经营一家渔业生意的小店。高考后，他身边的很多朋友都去附近工厂打工，但他却选择留在家里，帮父母照看生意。

暑假是渔业旺季，曹卓家的小店生意也很火爆。他常常凌晨 3 点起床，跟父母亲一起盘点货物、核对订单和账目、调度产品货物等。这些工作看似简单，但实际上手操作时，却要考虑很多问题，这让他真切地感受到父母平日赚钱的辛苦。

“高三时因为学业繁忙，我每个月只放假回家一次。如今已经成年了，完全可以帮父母多分担一些，体会父母养家的不容易。”曹卓说，读大学后肯定会离家遥远，所以也想趁着这个暑假，多在家里陪陪父母。

北京师范大学辅导员徐淑琳认为，高考结束后，有些准大学生们选择进行勤工助学，是一个好的现象， “一方面，说明现在的准大学生们社会参与意识比较强，愿意主动去了解社会，通过勤工助学参与到社会实践中；另一方面，说明现在孩子的家庭责任感增强了，能够体会父母辛苦，愿意通过自己的劳动赚钱减轻家庭经济负担。”