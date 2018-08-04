南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

高考结束后，00后准大学生兴起勤工助学热

2018-08-04 08:36 来源：中国青年报
字号减小 字号增大

　　距离今年高考结束已有月余，成功“征战”高考的00后“强国一代”们，近日又频繁刷屏。“00后高考生卖冰棍上大学”“考生暑假去工地搬砖”“高考少年勤工助学送外卖，暴雨中蹚深水扶老太走路”等相关报道层出不穷，引发网民热议。为此，中国青年报·中青在线记者采访了多位加入到勤工助学大潮中的00后准大学生，一探他们为青春献上的这份特殊的“成人礼”……

　　北大“民工”与准大学生外卖小妹

　　前不久，当17岁的云南考生崔庆涛收到快递员送来的《北京大学录取通知书》时，他正和父母在一建筑工地上拌砂浆。

　　据媒体报道，崔庆涛家是建档立卡的贫困户，家有兄妹3人。今年高考，学文科的崔庆涛考了669分的高分。最近一个月，为补贴家用，他和父母一直在离家四五公里外的一处工地打工。

　　“生活不易，愿你前程似锦，回报父母，回馈社会”……相关报道的评论区，网友大呼“励志”“感动”，留下满满的祝福和鼓励。某视频平台上，崔庆涛收到录取通知书的视频点击量3小时达1.1亿次。

　　其实，像崔庆涛这样，希望为父母分担经济压力的准大学生还有很多，来自河北石家庄的18岁女孩查晴（化名）就是其中一位。

　　“您好，您的外卖已送达，方便的话可以给个五星好评吗？谢谢！”紧接着，刚爬完5楼的查晴，便满头大汗地骑车赶往下一个地点。烈日下，她的工作服早已被汗水浸透。

　　随着外卖的普及，大街上随处可见各种“颜色”的外卖小哥，但像查晴这样的“外卖小妹”确实不多见。

　　查晴说，她的父亲早年去世，母亲原来是一名超市的收银员，家里发生变故后为了能多干几份工作，就成了一名环卫工人，早起打扫街道，晚上就去夜市卖凉皮。

　　为分担家庭压力，“平时放学回家，我会帮妈妈准备夜市需要的食材和调料，她做凉皮的独家秘方，我已经‘偷师学艺’了”，查晴笑着说。高考结束后，她想趁暑假赚些生活费，“虽然没能力完全负担得起自己的生活，但想尽自己所能帮妈妈减轻负担。”

　　“外卖行业拼的就是体力，女生跟男生相比确实有劣势。”查晴所在外卖公司的一位区域负责人介绍，“当初这个女娃娃来应聘的时候，我们怕她坚持不了，但听她说家里实在有困难，就给她个机会试试，结果干得还不错，到现在为止没有一单差评。”

　　谈到女儿，查晴的母亲满脸欣慰：“我妞儿真的很懂事，孝顺，知道心疼我。”她说，查晴当初是瞒着自己出去送外卖的，知道后觉得这份工作太辛苦，不想让女儿再继续干。“不过既然已经跟负责人讲好了干两个月，那就善始善终干到底吧！”

　　“通过自己的劳动为爱好、梦想埋单，更有成就感”

　　在北京师范大学辅导员李力看来，准大学生利用假期参加勤工助学是有必要的，既可以帮助减轻家庭经济负担，也可以提前了解社会，提升人际沟通与社会适应的能力。她建议，在选取工作岗位时，准大学生们尽量与自己的专长相结合，并利用自己高中扎实的知识储备优势，多看多思多想，从简单的工作中总结为人处事的道理。

　　18岁的木洋是一名艺考生，学习的专业是影视编导方向，在刚刚过去的高考中取得了不错的成绩。

　　今年暑假，他应聘到一家婚纱摄影馆做摄影助理，“工资虽然不高，但有很多专业摄影师，我可以学到布景、打光、构图技巧等技术，而且还可以结识到更多行业‘大牛’，这样的实践经验是用钱买不到的。”

　　最近，木洋接下了兼职所在公司的一项新活动——免费给周边社区的老年人拍婚纱照。“很多老人一辈子没有拍过婚纱照，在他们那个年代，一张结婚证就代表了双方的爱情。”社区的小花园里，一对对老夫妻在等待木洋拍照时，不时议论、夸赞着眼前这位年轻的摄影师。

　　家住河南新乡的陈瑜，也是一名“千禧宝宝”。高考结束后，她在一家教育机构担任助教工作。

　　“今天的课大家还有什么疑问吗？不懂的地方可以来前面单独问老师。放学回家要注意安全，过马路记得看红绿灯……”每次讲完课，刚满18岁的陈瑜都很负责地提醒学生。她对师范类专业比较感兴趣，高考填报志愿时也偏向这个方向，所以想当助教提前感受一下教学氛围，学习一些职场知识。

　　陈瑜告诉记者，她特别喜欢旅行，但如今自己已经成年了，不好再向父母伸手要钱，所以打算在兼职积累经验的同时，也能顺便攒些钱出去旅游，用自己的劳动成果，开拓一下眼界。

　　勤工助学，更能体会父母辛苦

　　并非所有勤工助学的00后，都在社会上“打拼”，有时帮助家人劳动，也能让他们体会父母的辛苦。

　　曹卓生长在浙江温州的一个小镇上，祖辈都靠海生活，父母在镇上经营一家渔业生意的小店。高考后，他身边的很多朋友都去附近工厂打工，但他却选择留在家里，帮父母照看生意。

　　暑假是渔业旺季，曹卓家的小店生意也很火爆。他常常凌晨3点起床，跟父母亲一起盘点货物、核对订单和账目、调度产品货物等。这些工作看似简单，但实际上手操作时，却要考虑很多问题，这让他真切地感受到父母平日赚钱的辛苦。

　　“高三时因为学业繁忙，我每个月只放假回家一次。如今已经成年了，完全可以帮父母多分担一些，体会父母养家的不容易。”曹卓说，读大学后肯定会离家遥远，所以也想趁着这个暑假，多在家里陪陪父母。

　　北京师范大学辅导员徐淑琳认为，高考结束后，有些准大学生们选择进行勤工助学，是一个好的现象，“一方面，说明现在的准大学生们社会参与意识比较强，愿意主动去了解社会，通过勤工助学参与到社会实践中；另一方面，说明现在孩子的家庭责任感增强了，能够体会父母辛苦，愿意通过自己的劳动赚钱减轻家庭经济负担。”

　　当然，因为准大学生们大多还是年轻的00后”，社会生活阅历少，经验不足，参加勤工助学时仍然存在一些隐患。徐淑琳提醒，面对一些勤工助学的机会，他们应该多问几个“是什么，为什么，怎么办”，尽量多方面了解相关信息，“例如对方单位的信息是否真实，了解工作内容、地点、时间以及薪酬等，要注意保护自己的合法权益，如果权益受到侵害，要知道如何寻求帮助。”

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第285期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235