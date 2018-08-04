大学生助学贷款全面启动 在“家门口”即可办理

随着高校录取通知书陆续发出，今年生源地信用助学贷款工作已经启动。据了解，目前生源地助学贷款体制机制和受理工作正不断实现电子化、规范化，家庭经济困难大学生可在“家门口”方便地办理生源地信用助学贷款。

随着高校录取通知书陆续发出，今年生源地信用助学贷款工作已经启动。据了解，目前生源地助学贷款体制机制和受理工作正不断实现电子化、规范化，家庭经济困难大学生可在“家门口”方便地办理生源地信用助学贷款。

每年秋季开学前，家庭经济困难大学生可向家庭所在县（市、区）的学生资助管理中心申请贷款（有的地区直接到相关金融机构申请），县级学生资助管理中心对学生提交的申请进行资格初审。金融机构负责最终审批并发放贷款。本专科生、预科生贷款每年最高不超过8000元，研究生贷款每年最高不超过12000元。家庭经济困难大学生获得生源地信用助学贷款后，父母不用再担心交不起学费，解除了后顾之忧，学生也能安心学习。

此外，获得生源地信用助学贷款学生在读期间不用支付利息，全部由财政补贴。毕业后的利息由学生和家长（或其他法定监护入）共同负担，贷款利率执行中国人民银行同期公布的同档次基准利率。生源地信用助学贷款期限原则上按学制加13年确定，最长不超过20年。学制超过4年或继续攻读研究生学位、第二学士学位的，相应缩短学生毕业后的还贷期限。学生在读及毕业后3年期间为还本宽限期，还本宽限期结束后由学生和家长（或其他法定监护人）根据借款合同约定，按年度分期偿还贷款本息。

据悉，生源地助学贷款迄今已走过十年，每年帮助三百多万家庭经济困难大学生解决上学难题。