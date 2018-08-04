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出国游学值不值得 家长们吐槽比点赞的多

2018-08-04 08:36 来源：钱江晚报
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　　超过一半的家庭，让孩子出国游学一次的预算和开销在2万元以上，有24%甚至达到3万元以上。出国游学的热门目的地，首选是美国，占14%；其次是日本、新加坡、英国、澳大利亚。

　　花这么大的代价游学值不值？有40%的家长明确表示：不值得。另外60%认为值得的家长，主要是出于两个考虑：一是游学可以长见识、开眼界，占50%；二是以后要送孩子出国留学，先让他们出去看看，占10%。

　　与此相对应的，有45%的家长表示送孩子出国游学并非自愿。

　　有36%的家长认为出国游学十天半个月，孩子学不到什么东西，尤其是小学生。网友“淹死的鱼”说：“小学出国游学真的没什么意义。一方面，对当地文化都没有什么认识，甚至连要去的地方在地球的哪个角落都不知道，这样的游学指望着能学到什么真的不怎么现实。另一方面，口语，尤其语感是要长期培养的，十天半个月想要提升多少口语水平是很难的。”

　　不过，也有32%的家长认为孩子在游学过程中是有长进的，口语交际能力和生活独立能力都有所提高；还有32%的家长则认为，孩子增长了地理、人文方面的见识。

　　从爸妈们的后台留言来看，吐槽的占了多数，认为孩子这么早出国游学没必要，是虚荣心作祟，容易形成攀比心理。

　　网友“汤溪青阳胡”直言：“小学初中没必要出国游攀比，表面上拓宽视野，其实是虚荣心作崇。”

　　网友“水冰心”说：“等孩子长大了有的是机会做交流生，而且印象会更深刻，小学阶段还是安静读书更好。做家长的淡定为主，没必要事事都随大流。”

　　网友“佳佳”说：“低龄段的孩子，父母自己带出去旅游就好啦。出国游学更适合初中以上的孩子。”

　　也有一些中立派。网友“阿诗玛”说：“不反对，也不提倡，有钱的可以去逛逛，能有多大作用就呵呵了。”

　　网友“天恬美”说：“我们尊重孩子的意见，她想去，能独立照顾自己，就让她去。”

　　支持出国游学的爸妈们，是这么说的：“每年暑假都带女儿出去旅行今年选择了去英国游学，第一次单独出去收获挺多的，这一趟还是挺值得的！”“再大的落地窗，也领略不到世界的宽广。出去游学真的很有意义。”

编辑： 唐巧燕

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