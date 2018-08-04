连蒙带骗加恐吓 毕业租房要防“坑”

时下正值租房市场传统旺季。不少刚进入社会的大学毕业生因为缺乏租房经历，很难识别和招架一些“黑中介”的“套路”——连蒙带骗加恐吓，落入租房消费陷阱只能自认“倒霉”。

时下正值租房市场传统旺季。不少刚进入社会的大学毕业生因为缺乏租房经历，很难识别和招架一些“黑中介”的“套路”——连蒙带骗加恐吓，落入租房消费陷阱只能自认“倒霉”。

打折、洗房、放狠话，“坑”“坑”不断

“租房前说好每月1000元租金，但签合同时又要额外收取100元/月网费。”租住在大连理工大学附近的陈璐，毕业一年换了三次地方。有毕业生向记者反映，在签订租房合同后，排污费和热水费也少不了，一些“黑中介”和二房东总会巧立各种收费名目，“坑”你没商量。

记者近日以刚毕业找房为由来到大连市高新区凌水路上一家房屋中介，一名工作人员带记者看房后表示是其一个朋友对外出租的，声称如果不通过中介签合同就能在租金上“打折”，这样房东可省下一笔中介费，记者也可以省一点租金。“何乐而不为？”他问记者。

因为大多数毕业生手头并不宽裕，以“打折”等为由的低租金成为某些“黑中介”诱骗毕业生惯用的圈套。

记者走访发现，有的二房东向租客声称隔断房被相关部门查处，实则是自导自演的戏，其目的是将上一批租客清退，以便安排下一批租客继续住进隔断房，如此反复从中谋取暴利，这在圈内被称为“洗房”。

“小孩，租房考研的”“小情侣，整租的来”……记者进入一个名为“大锤租房红包群”的微信群后发现，许多房屋中介工作人员瞒着所在公司为二房东介绍租客，成交后会有数百元到上千元不等的红包，就算带租客看一次房或推送租客的微信名片也会有丰厚的“茶水费”。

“看人下菜碟，社会经验不足的毕业生更好忽悠。”一位从业3年的房屋中介工作人员说，许多“黑中介”与二房东摸清了外地人耗不起、多一事不如少一事的心理，忽悠不成还会“放狠话”来威胁恐吓。

上海市华诚律师事务所律师丁玉鹏说，房屋“黑中介”在毕业季最为猖獗，专骗没有经验的初来乍到者，毕业生租房时要提高警惕。