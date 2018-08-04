两部门拟规定:将儿童青少年近视率纳政府考核指标

据教育部网站消息，教育部、国家卫健委近日共同起草《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。

据教育部网站消息，教育部、国家卫健委近日共同起草《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。征求意见稿规定，将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核指标，严禁地方各级人民政府单纯以学生考试成绩和学校升学率考核教育行政部门和学校。

征求意见稿提到，近年来，由于手机、电脑等带电子屏幕产品（以下简称电子产品）的普及，中小学生课内外负担加重等因素，我国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重，已成为一个关系国家和民族未来的大问题。防控近视需要政府、学校、医疗卫生机构、家庭、学生等各方面共同努力，需要全社会行动起来，共同呵护好孩子的眼睛。

征求意见稿明确了综合防控目标：到 2023 年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在 2018 年的基础上每年降低 0.5 个百分点以上，近视高发省份每年降低 1 个百分点以上。到 2030 年，实现全国儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升， 6 岁儿童近视率控制在 3% 左右，小学生近视率下降到 38% 以下，初中生近视率下降到 60% 以下，高中生近视率下降到 70% 以下，国家学生体质健康标准达标优秀率达 25% 以上。

征求意见稿要求，家长应当了解科学用眼护眼知识，以身作则，带动和帮助孩子养成良好用眼习惯。 0 — 6 岁是孩子视觉发育的关键期，家长应当重视孩子早期视力保护。应增加户外活动和锻炼，使其每天接触自然光的时间达 60 分钟以上。控制电子产品使用，单次不宜超过 15 分钟，每天累计不宜超过 1 小时。减轻课外学习负担，避免不问兴趣、跟风报班。避免不良用眼行为，保障睡眠和营养。做到早发现早干预。

征求意见稿要求，学校要减轻学生学业负担，小学一二年级不留书面作业，三至六年级书面作业完成时间不得超过 60 分钟，初中不得超过 90 分钟，原则上采用纸质作业。加强考试管理，严禁以各种形式公布学生考试成绩和排名；严禁以各类竞赛获奖证书、学科竞赛成绩或考级证明等作为招生入学依据；严禁以各种名义组织考试选拔学生。改善视觉环境，学校教室照明卫生标准达标率 100% 。坚持眼保健操等护眼措施。强化户外体育锻炼，确保中小学生每天 1 小时以上体育活动时间。合理使用电子产品。定期开展视力监测。加强视力健康管理。禁止幼儿园“小学化”。

征求意见稿要求，医疗卫生机构要建立视力档案，规范诊断治疗，加强健康教育。 2019 年起， 0 — 6 岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达 90% 以上。

征求意见稿要求，学生要强化健康意识，积极关注自身视力状况，自我感觉视力发生明显变化时，及时告知家长和教师。养成健康习惯，认真规范做眼保健操，保持正确读写姿势，积极参加体育锻炼和户外活动，每周参加中等强度体育活动 3 次以上，培养良好生活方式，不熬夜、少吃糖、不挑食，减少电子产品使用。

征求意见稿还对教育部、国家卫生健康委员会、体育总局、财政部等部门的工作做了规定。要求各相关部门都要关心、支持、参与儿童青少年视力保护，在全社会营造政府主导、部门配合、专家指导、学校教育、家庭关注的良好氛围。

征求意见稿还规定，将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核指标，严禁地方各级人民政府单纯以学生考试成绩和学校升学率考核教育行政部门和学校。将视力健康纳入素质教育，将儿童青少年身心健康、课业负担等纳入国家义务教育质量监测评估体系，对儿童青少年体质健康水平连续三年下降的地方政府和学校依法依规予以问责。