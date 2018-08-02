爱美女孩暑期打短工 成为卖猪肉小行家

高三毕业，丰红倩就开始找兼职。离开老家千岛湖，她跟着同学一起来到杭州。“就要进入新的学校，意味着半只脚踏入了社会，我想提前锻炼锻炼。”女孩顿了一下，“主要还是想减轻一下家庭的负担。”

杭州大关西三苑农贸市场，时间刚过下午一点，这里安静得只能听到风扇扇叶使劲旋转着的声音。

大多数商贩已昏昏欲睡，有的直接趴在摊位上打着盹。二楼最角落的一个连锁品牌猪肉摊，摊位上空空荡荡，冰箱里倒是塞满了不少货。一个穿着黄色制服的瘦小女孩坐得笔直，除了偶尔看手机回个信息，大部分时间她都盯着楼梯口。

好不容易等来一个客人上楼。女孩机敏地站起来迎了上去，满脸笑容： “大姐好！今天要吃点什么肉？”对方看了两眼，笑着摇摇头走开了。女孩那张稚嫩的脸上，笑容没有退下去，“下次再来看看，我们家都是正宗土猪肉，味道很好的。”

她叫丰红倩，一个 20 岁的暑期工，专职卖猪肉。

为减轻家庭负担

20 岁女孩暑期卖猪肉赚钱

今年是她卖猪肉的第二个暑假。

高三毕业，丰红倩就开始找兼职。离开老家千岛湖，她跟着同学一起来到杭州。 “就要进入新的学校，意味着半只脚踏入了社会，我想提前锻炼锻炼。”女孩顿了一下，“主要还是想减轻一下家庭的负担。”

女孩的家庭并不富裕。爸爸在工地上打工，好长时间回不了家。妈妈一边种地，一边养蚕，经常靠天吃饭。农村讲究 “脸面”，所以他们家也盖起了三层半的小楼，但红砖外就刷了一层水泥，家里也还是最原始的水泥地。

丰红倩的成绩并不差。高考的分数其实是够上本科的，但是她不愿意让父母每年出一万多元学费，选择在金华职业技术学院读学前教育专业。她喜欢这个专业。

找兼职，赚些钱，就能让妈妈少给点生活费。杭州的工作机会不少，奶茶店的小妹、饭店的服务员，她都去应聘过。但是考虑到不包住，她还是放弃了。正好这家猪肉连锁店有个机会， 100 元一天，还包住。她觉得挺合适。

去年，她赚到了人生的第一桶金 —— 2000 元。回家时，她给爸爸带了杭州的茶叶，给妈妈买了些零食。剩下的钱存了下来。因为熟门熟路，今年暑假，她又来了。

已习惯油腻和腥味

爱美女孩成为卖猪肉小行家

“很多人都问我，一个小姑娘怎么会卖猪肉，不会觉得这份工作不体面吗？”丰红倩的鼻尖、额头上都渗着密密的汗珠，自问自答起来，“自己赚钱自己花，理直气壮。再说，卖猪肉跟卖饮料、酸奶的其实没什么区别。哪个工作不辛苦，哪有什么工作能吹着空调吃着冰西瓜的？赚钱和体面，赚钱更重要。”

生活中的丰红倩，和所有同龄人一样，喜欢逛街，爱买衣服，经常自拍。和猪肉打交道后，她每天素颜朝天，穿着工作服上下班，手上还经常透着一股肉腥味。

“我还记得第一天，要拿着猪肉跟客人介绍，每一次拿起放下，都想要洗手。”后来她也习惯了，趁着送走一批客人得闲的时候去洗一次手，“没那么娇气，也没那么讲究。”

如今，说起猪肉，她可是个小专家。 “骨头的话，分为排骨、筒骨、颈骨、尾龙骨。前排煲汤比较好，肋排红烧好。如果想要煲汤，有些客人会觉得排骨太贵，我就会推荐颈骨，味道也是好的。”

卖猪肉，对丰红倩来说，是一次太珍贵的成长了。

今年，丰红倩留给暑期工的时间并不多。她已经报名了浙江师范大学的本科， 10 月份就要考三门学科。她说，命运掌握在自己手上。