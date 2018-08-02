男子想父母帮买房 妈妈写信拒绝：你终要自己飞翔

近日，有一位杭州妈妈写的一封信在朋友圈刷屏，引起网友热议，信中的孩子和妈妈就颇有这种味道。孩子想要父母帮他买套房，而在他妈妈看来，房子如同自己的未来，需要自己去争取，孩子应该独立。

有人说，世上的爱都是以聚合为目的的，唯有父母对孩子的爱，是以分离为目的的。爱他，就给他自由，让他独立。

近日，有一位杭州妈妈写的一封信在朋友圈刷屏，引起网友热议，信中的孩子和妈妈就颇有这种味道。孩子想要父母帮他买套房，而在他妈妈看来，房子如同自己的未来，需要自己去争取，孩子应该独立。

信中几句话值得让人思考 ——

“你说你身边人都买了房，你说你后面找女朋友需要一套房，你说现在房价一直在涨，亚运会前肯定不会亏，于是你告诉妈妈说你想再萧山城区买套房。”

“妈妈为什么拒绝你，妈妈只是希望你能明白：你终归是要自己飞翔的，而我和你爸爸只是你坚强的后盾，而不是永远顶在前面的那个。”

信中，孩子想要父母帮他买套房，而在妈妈看来，房子如同自己的未来，需要自己去争取。孩子应该独立，而不是一味的求助于家长。

这种观念，生活中其实并不少。孩子希望在生活压力面前得到父母的一些帮助，使之在走上社会的时候更加如虎添翼。父母又怕一味地帮助会让孩子失去斗志，迷失方向，不知努力只顾坐享其成。

其实，无论父母是否给予帮助，都不是他们的义务。在面对未来的时候有父母的助力，应该感谢他们为自己负重前行，分担压力，同时珍惜来之不易的美好生活；若没有得到父母的帮助，也应该理解他们的不易，更加努力奋斗，相信自己可以创造美好的生活。不管父母会不会为买房子搭把手，成年人都应该懂得感恩。

这位杭州妈妈写的这封信，你怎么看呢？

妈妈手写一封信：你终归要自己飞翔

亲爱的儿子：

有些话我不知道怎么开口，就选择了用最原始的方法跟你说说妈的心里话。

从你出生到现在，你 26 岁，这 26 年，妈妈一直都很幸福。你的降临，给妈妈的生活带来了无限的快乐。但最近，我们之间好像出现了一些问题。

你说你身边的人都买了房，你说你后面找女朋友需要一套房，你说现在房价一直在涨，亚运会前肯定不会亏，于是你告诉妈妈说你想在萧山城区买套房。

可是，在我看来， 26 岁的你需要独自承担一些事情，而不是像小时候的你一样，只要哭一下，说一声，就能得到自己想要的。在我看来，你还是赖在我们的怀里，像个孩子一样。

妈妈为什么拒绝你，妈妈只是希望你能明白：你终归要自己飞翔的，而我和你爸爸只是你坚强的后盾，而不是永远顶在前面的那个。

妈妈希望，你能通过自己的努力得到自己想要的。无论是房子，还是梦想，你终究是要一个人走向未知的未来。

你的妈妈 2018 年 7 月 25 日

网友热议

观点 1

如今 90 后压力大父母应该帮衬点

7 月 25 日，杭州妈妈这封给儿子的信在朋友圈刷屏了。有一些网友认为，如今 90 后压力大，做父母的应该帮衬点。

网友 “ @lufthansa ”说：“现在的 90 后买房的难度肯定大于以前的 80 后，这个没有什么争议。”网友“ @ 穿着拖鞋去骑白羊哦”则表示：“可是最起码帮衬孩子点，否则他得多拼命才行啊。”

也有网友认为，中国的父母们应该转变转变观念，每个人都有自己的人生，把孩子养大就行了。其中，网友 “ @ 吴沁歌”认为：“中国的父母都应该好好看看这封信，为什么把自己二三十年的青春全部贡献在买房还贷上，最后还要带孙子孙女，个人都有自己的人生，把孩子抚养长大可以了，他们自己没有手脚吗？然后自己的小孩再为了自己的孙辈去重复循环，一代代人，是自找苦吃。”

观点 2

应鼓励孩子独立奋斗过上想要的生活

但更多的网友，还是对妈妈的回信表示赞同。他们认为父母应该鼓励孩子独立面对生活压力，很多年轻人都是靠自己独自奋斗过上了想要的生活。虽然对于年轻人来讲，确实有很多压力，但不是承担不起的。要让孩子学会靠自己，压力下的生活才更有动力。

网友 “ @Particular_dance ”说：“从妈妈的角度考虑，我赞同。虽然我生了你，但是人生还是要自己走的，我也有我自己的生活，为你披荆斩棘二十年，也需要你独立行走了。”网友“ @ 快乐游客”也表示：“我身边很多 80 后都是靠自己在杭州买房买车、结婚生子的。没老可啃，也不忍心啃。反而在压力下的生活更有动力，更幸福哦。”

杭州网友 “ @ 你好啊你好啊 99 ”则用自己的奋斗经历说话：“我和我老公都是 80 后，我们都不是独生子女，所以父母靠不上。我们就是自己买的房子，当时大关房价不高，我们工作了几年，攒了首付，就买了个小房子，后来房价高的时候，我们就把房子卖掉了，又在西湖区买了个大点的房子。当时就想着跳跳脚就能买到房子，一定要买……”（综合《杭州日报》、中国青年网、《北京青年报》）

妈妈的拒绝，是悭吝还是一片苦心？

这位杭州妈妈的亲笔信，引发了线上线下的好一阵情绪共鸣。信中所谈论的，仍然是 “买房”的老话题。只不过，其字里行间、话里话外所表达的观点，却有别于典型中国式母亲的一贯腔调。诸如“房子如同未来，要自己争取”“孩子终究要自己飞翔”之类情真意切的词句，在一些人看来几乎如同醍醐灌顶一般的醒世恒言，而在另一些人的理解中则约等于“要钱免谈”的悭吝决绝……

其实，这封信之所以触发了巨大讨论，其直接的原因，无非还是在于其颠覆了中国家庭在 “买房”事宜上心照不宣的默契和惯例。很长时间以来，“父母出钱给首付，子女每月还月供”，业已成为一种稳定的、流行的买房模式。更有甚者，现实中甚至还演化出了所谓“六个钱包凑首付”的神奇逻辑。当然了，存在的并非就是合理的。针对上述现象，社会上实则素来不乏争议，所谓“啃老说”“巨婴说”等等，就直观了体现了与之相关的批判性反思立场。

客观来说，儿女买房父母出钱，这一做法通常意味着掏空了几代人的储蓄，极大透支了家庭的支付能力。并且，就其实际后果来看，也有 “代际盘剥”的嫌疑。尤其需要说明的是，在中国式的家庭伦理体系内，父母对于儿女的“帮衬”“支持”“奉献”，往往被默认为是单向度的、无偿的。父母与子女之间的财产关系，永远只会是“赠与”而不是“借贷”，永远是基于“亲缘”而非“契约”。于是乎，父母出钱帮买房，实际上变成了一场不可逆的财富转移。

在中国家庭内部，父母在处理与子女买房相关的财务安排时，长期缺少足够的手段和工具，故而只能无可奈何地在 “出钱”与“不出钱”之间做出非此即彼的选择。试问，拒绝帮子女买房，真的比“帮孩子一把”来得更理智吗？而拿钱替孩子买房，又真的比“拒不出钱”来得更伟大吗？在对待买房一事上，不同的家庭，都会有不同的抉择，很难简单说他们谁对谁错、孰是孰非。毕竟，大家都在做着自己以为正确的事情。