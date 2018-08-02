我省高考本科批次录取完成，29.7万考生“圆梦”大学

近日，我省高考本科批次录取完成，很多院校超额完成招生任务，本科投档率高达99.3%，为恢复高考41年来最好水平。这也意味着，全省29.7万名考生将陆续收到录取通知书，“圆梦”本科大学。

近日，我省高考本科批次录取完成，很多院校超额完成招生任务，本科投档率高达99.3%，为恢复高考41年来最好水平。这也意味着，全省29.7万名考生将陆续收到录取通知书，“圆梦”本科大学。

今年高考遇上罕见的台风暴雨极端天气，14项高考改革举措也纵深推进，堪称广东的一场特殊“大考”。那么，本科投档率为何达到历年最高？南方日报记者独家探访招生录取现场、采访有关负责人，揭秘今年高考的“广东经验”。

“省委、省政府领导高度重视，多次对高考作出批示指示。”省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎说，今年高考始终坚持“一切为了考生”，在应对极端天气、创新高校招生录取机制和确保公平招生录取方面打了一个“漂亮仗”，实现了“平安高考”“公平高考”“诚信高考”“暖心高考”的目标任务。

改革创新▶▷

推出14项改革措施

全国首创设置高分投档线

“今年学校招生录取，真是一个丰收年！”刚完成招生工作的广东金融学院招生办主任张绍图说，今年我省一二本批次合并后，该校高分优先投档线上的理科考生占招生计划的70%，创历史新高。

与原一二本招生相比，今年设置高分优先投档线有什么意义？

实践是最好的试金石，高分优先投档线设置，取得高校志愿满足率、考生志愿满意度双双“创新高”的理想效果。省教育考试院向南方日报独家披露，今年高分线投档率、本科投档率分别为98.8%、99.3%，高于去年6.5个和5个百分点，为历年来最好水平；高分线投档录取率达99.42%，比去年一本批次院校录取考生增加1.5万多人；高分投档线上考生投档7.94万人，退档考生不到450人，退档率仅为0.58%，相比去年一本批次1.65%退档率，大幅度降低。

“今年广东高考的14项改革创新举措，最主要目的是增加考生选择和被录取的机会，更加有利于高校选拔合适的人才。”省教育考试院院长王斌伟表示，这些改革创新，始终坚持“以生为本”，考生的志愿选择空间大了，“圆梦”本科高校的考生多了，而高校也实现了“择优录取”，好学校选拔到了好学生。

“严”字当头▶▷

主动推送270万条短信

让高考在阳光下进行

对于考生规模全国第二、数量达75.8万人的广东来说，如何组织一场公平公正的高考？

记者近日在省教育考试院的高校招生录取现场看到，超百名工作人员分为计划组、档案组、录检组，正在忙碌地拨打电话、点击鼠标、敲打键盘，严格审核考生资料，联系高校投档录取。

今年进一步规范了投档流程，考生从提交志愿到确认被高校录取，至少要经过确定投档批次、制定投档方案、计算机投档、院校阅档、阅档审核和纪检监察监督6道“关卡”，以切实维护考生合法权益和高校招生的公平性、权威性和严肃性。

省教育考试院副院长黄友文表示，高考从组考、阅卷、放榜到招生录取，有“严”字当头的组织流程，纪检监察全过程监督，让高考在阳光下进行。

今年，广东在全国首创微信小程序查询高考成绩、录取结果，考生绑定手机号码，即可第一时间收到省教育考试院主动推送短信。截至7月27日本科批次录取完成，主动推送高考成绩和录取信息270余万人次。

“非常方便，人性化！”6月25日11时45分，高考一放榜，广州第八十九中学考生樊泽鹏的手机屏幕一亮，收到来自省教育考试院的高考成绩通知短信，“理科648分，全省排名1243位”。14天后，他又收到录取通知短信，显示已被华南师范大学师范类心理学专业第一志愿录取，成为今年华师理科最高分考生。

暖心服务▶▷

每名考生不因特殊情况

失去考试和录取机会

恢复高考41年来，先后有5个台风登陆或影响广东高考。但像今年遇上台风“艾云尼”，天气影响时间长、累计雨量大、影响范围广、局地阵风风力大等情况实属罕见。

在全省公安、经信、保密、卫生、环保、电力等部门的配合下，暖心高考服务成为考生终生难忘的记忆：公安机关投入14.46万名安保力量，为考生保驾护航；肇庆用冲锋舟、橡皮艇，为2594名考生开辟绿色通道；清远用20个集装箱临时搭建应急通道，确保1500名考生安全进考场……

“这非常不容易！今年高考考试组织规范有序，考场秩序井然，无一人因极端天气缺考。”省教育考试院院长王斌伟说。

每名考生不因特殊情况而失去高考考试、录取机会的暖心服务，牵动了更多人的心。今年全省为131名特殊考生提供合理便利，比去年增加59人。

“我被中南财经政法大学录取啦，感谢所有人的努力和付出！”今年高考，汕头金山中学特殊考生张林（化名）因刚做完胸腔积水手术，在多方的努力帮助下，他在一个人的考场里完成了难忘的高考，收到了大学的录取通知。

驻省教育考试院招生现场的省残联教育就业部缪伸伟介绍，广东全国首创高考报名填写残疾信息以来，越来越多高校主动招收残疾考生。今年有800多名考生主动填报参加信息，招生录取工作人员逐一核实，力争帮他们进入更合适的高校和专业。

前几天，因脊髓炎下肢瘫痪的中山籍残疾考生李连（化名）心里悬着的石头终于落地，成功被电子科技大学中山学院录取了。该校招生办主任姜海鹏告诉记者：“我们录取李连，未来4年将全力帮助他在校园里更好地学习生活，完成学业。”