高校排名出炉！广东高校前三名是它们，和你想的一样吗？

近日，自然指数网站更新了 2018 年自然指数排名，广东高校延续了优异表现，中大、华工、南科大、暨大、深大位列前五，进入全国前 50 名。

头条君统计了 2018 年最新自然指数广东高校排名数据。数据显示，中山大学位居内地高校第 9 位，全球高校第 52 位。华南理工大学位居内地高校第 19 位，全球高校第 106 位。南方科技大学进步明显，位居内地高校第 26 位，全球高校第 153 位。除此之外，进入广东前七名的高校还包括暨南大学、深圳大学、华南师范大学、广州医科大学，这些高校进入全国排名前 100 位，表现强势。

此外，在最新公布的自然指数排名名单中，出现了不少广东地方高校，如汕头大学、五邑大学和岭南师范学院，都进入全国前 200 位。

据悉，自然指数于 2014 年 11 月首次发布，其分析是基于前一年各科研机构在 Nature 系列、 Science 、 Cell 等 68 种自然科学类期刊上发表的研究型论文数量进行计算和统计，它追踪了约 6 万篇优质科研论文的作者单位信息，涵盖全球 2 万多家科研机构。 68 种来源期刊由全球在职科学家所组成的两个独立评选小组选出，分为化学、地球与环境科学、生命科学和物理学四类。 2018 年 6 月起，自然指数的期刊数量已由原先的 68 本增至 82 本，新增 18 本期刊，剔除 4 本期刊。