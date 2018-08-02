高校排名出炉！广东高校前三名是它们，和你想的一样吗？

近日，自然指数网站更新了2018年自然指数排名，广东高校延续了优异表现，中大、华工、南科大、暨大、深大位列前五，进入全国前50名。
头条君统计了2018年最新自然指数广东高校排名数据。数据显示，中山大学位居内地高校第9位，全球高校第52位。华南理工大学位居内地高校第19位，全球高校第106位。南方科技大学进步明显，位居内地高校第26位，全球高校第153位。除此之外，进入广东前七名的高校还包括暨南大学、深圳大学、华南师范大学、广州医科大学，这些高校进入全国排名前100位，表现强势。
此外，在最新公布的自然指数排名名单中，出现了不少广东地方高校，如汕头大学、五邑大学和岭南师范学院，都进入全国前200位。
据悉，自然指数于2014年11月首次发布，其分析是基于前一年各科研机构在Nature系列、Science、Cell等68种自然科学类期刊上发表的研究型论文数量进行计算和统计，它追踪了约6万篇优质科研论文的作者单位信息，涵盖全球2万多家科研机构。68种来源期刊由全球在职科学家所组成的两个独立评选小组选出，分为化学、地球与环境科学、生命科学和物理学四类。2018年6月起，自然指数的期刊数量已由原先的68本增至82本，新增18本期刊，剔除4本期刊。
以下为具体排名（统计时间节点为2017.6.1—2018.5.31）
（来源：广东教育头条）