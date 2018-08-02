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幼儿园“小学化”：大环境如此，家长也无奈

2018-08-02 08:58 来源：法制日报
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　　近年来，人们对孩子的教育越来越重视，“不能让孩子输在起跑线上”成为许多家长的座右铭，但是有些家长对孩子的教育却显得过分重视甚至太过超前。

　　近日，教育部印发《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》，禁止幼儿园提前教授小学课程，记者对此进行了采访。

　　大环境如此家长也无奈

　　早上八点的时候，北京市房山区长阳镇一家幼儿园门口，老师正站在门口和小朋友打招呼。

　　这家幼儿园属于全国连锁的知名早教机构，并且已经在国外上市。

　　张萌的孩子今年6岁，正在这家幼儿园上大班，准备9月份上小学。与其他6岁孩子的家长一样，幼小衔接是张萌时常挂在嘴边的话题。

　　“在这所幼儿园里，只有大班才会接触幼小衔接的课程。比如数学、拼音、社会上遇到事情如何处理、科学、美术等，但是比真正的幼小衔接班要轻松一点，数学只是20以内的加减法，英语也是普通班。”张萌说，目前班级里面有40%的家长考虑让孩子上幼小衔接班，而她属于剩下的60%，因为不想给孩子太大压力。

　　虽然没有让孩子上幼小衔接班，但张萌认为英语的学习不能落后。张萌告诉记者：“这家幼儿园之前没有英语课程，前两年才开设普通班，孩子的英语是在外面跟着外教学的，每周两次，每次一个半小时。在大城市，跟着外教学英语似乎成了一种很普遍的现象，许多家长有感于自己学英语太晚，又缺乏语言环境，不想自己的下一代输在起跑线上，在孩子很小的时候就报英语班。”

　　在被问到如何看待幼儿园“小学化”问题时，张萌认为，自己也没有办法，大环境如此，家长也不想这样。

　　在采访过程中，马路对面的一家双语幼儿园里也不时传来外教说英语的声音。

　　类似问题在其他地方同样存在。

　　老家在辽宁省沈阳市的徐静，她的女儿今年5岁半，正在上幼儿园。据她透露，女儿所在的幼儿园并没有教授小学的内容，就连原来的外教课都取消了，目前中班只教10以内的算数，也没有教拼音。

　　对此，徐静觉得有点儿可惜，她希望幼儿园能够提前教一年级课程，因为其他幼儿园还在继续授课，如果自己的孩子不学，就会被同龄人落下。

　　“看看今年某小学的考试题，能不提前学吗？不让幼儿园教东西，还得去考，太矛盾了。”徐静说。

　　记者在网上搜索上述小学的入学试题，发现其中涉及了10以内的加减法，比如选择题：小马口渴了，拿出了保质期是3天的牛奶，今天是6月24日，根据生产日期，他应该喝哪盒牛奶？A.6月22日；B.6月18日；C.6月20日；D.6月19日。还有填空题，比如，按照规律将数列补充完整：9,2,7,3,5,4,3,5,1,()。还包括一些考验思维的问题：松鼠有台球10个，熊有戒指2个，斑马有钻石1个，3个台球换一个钻石，2个戒指换一个钻石，松鼠能换几个戒指？

　　在被问到有没有为幼升小做准备时，徐静说，“没有啊，也不想让孩子太累了，能多玩一年是一年吧，也不想考那个重点小学了”。

　　即使口头上表示想让孩子放松，但是徐静依然让女儿参加了好几个课外培训班，包括外教课、识字课等。

　　“英语得学好，字也得早点认识”。徐静说。

编辑： 唐巧燕

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