教育厅厅长上“民声热线”，解答您最关心的问题

7月31日上午，省委教育工委书记，省教育厅党组书记、厅长景李虎一行走进广东“民声热线”直播室，权威发布了《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》和《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案》，围绕中小学课后服务开展、校舍装修与学生健康、校外培训机构整治、幼儿园中小学学位供给等进行解答。

7月31日上午，省委教育工委书记，省教育厅党组书记、厅长景李虎一行走进广东“民声热线”直播室，权威发布了《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》和《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案》，围绕中小学课后服务开展、校舍装修与学生健康、校外培训机构整治、幼儿园中小学学位供给等进行解答。

省委教育工委书记，省教育厅党组书记、厅长 景李虎现场发布，广东出台《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》和《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案》的有关情况。

30日，省人民政府办公厅正式印发了《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》和《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案》。两个行动方案是我省深入贯彻落实党的十九大精神和省委十二届二次全会关于开展“大学习、深调研、真落实”活动精神，优先发展教育事业，促进教育公平，破解我省学前教育和义务教育发展不平衡、不充分问题的重要举措。

《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》主要从落实各级政府职责、优化学前教育资源配置、推动各类幼儿园协调发展、加大学前教育经费投入、加强学前教育教师队伍建设、加强幼儿园科学保教、强化幼儿园质量监管等7个方面提出了健全学前教育管理体制等20条具体政策措施。文件提出了一些新举措：一是增加普惠性学前教育资源供给，逐年新建、改扩建一批公办幼儿园和普惠性民办幼儿园，到2020年，全省公办幼儿园在园幼儿数占比达50%以上，普惠性幼儿园占比达80%以上。二是提出2019年全面实施公办幼儿园生均拨款制度，同时，要求各地结合实际建立普惠性民办幼儿园补助机制，支持公办幼儿园和普惠性民办幼儿园持续健康发展。三是对列入年度建设计划的幼儿园建设项目开辟绿色通道，加快推进用地审批和建设，保障学前教育学位供给。四是全面落实督学责任区制度，为每所幼儿园配备责任督学，加强幼儿园质量监管和指导。

《广东省推动义务教育优质均衡发展的行动方案》从学位扩容、底部提升、公平保障、管理创新、质量提升、强师兴教、财政保障等7个方面提出21条措施。文件中有这样一些亮点：一是逐步提高城乡公办义务教育寄宿制学校生均公用经费补助标准和校舍安全保障长效机制补助标准，提高寄宿制学校的办学积极性，保障学校正常运转。二是对纳入各地发展规划的义务教育学校建设项目，享受当地重点项目待遇，开辟绿色通道，加快推进用地审批和学校建设，保障义务教育学位供给。三是推进学区化、集团化办学。探索多校协同、区域组团、同学段联盟、跨学段联合等多种办学模式，实现以强带弱，形成合作共建机制，整体提升办学质量，并建立以学区和教育集团为基本评价单元的义务教育督导评估方式。

省委教育工委书记，省教育厅党组书记、厅长 景李虎表示，省教育厅将按照这两个《行动方案》，促进和推动学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。