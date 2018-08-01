广东促进学前教育普惠健康发展行动方案出台

为全面贯彻党的十九大精神，办好学前教育，促进学前教育普惠健康发展，根据《广东省人民政府办公厅关于增加幼儿园中小学学位和优质教育资源供给的意见》和《广东省发展学前教育第三期行动计划（2017-2020年）》，日前,广东省教育厅制定广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）为全面贯彻党的十九大精神，办好学前教育，促进学前教育普惠健康发展，根据《广东省人民政府办公厅关于增加幼儿园中小学学位和优质教育资源供给的意见》和《广东省发展学前教育第三期行动计划（2017-2020年）》，日前,广东省教育厅制定广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案。

方案首先提出要落实各级政府职责，健全学前教育管理体制，建立健全完善学前教育联席会议制度。方案规定，要优化学前教育资源配置。其中包括：第一，增加普惠性学前教育资源供给；第二，科学规划幼儿园布局；第三，落实幼儿园建设用地；第四，扎实推进幼儿园建设。以城镇住宅小区、城市发展新区、老城区改造区、城乡结合部、外来人口聚集区等学位紧缺地区为重点，逐年新建、改扩建一批公办幼儿园和普惠性民办幼儿园，满足户籍儿童、异地务工人员随迁子女等常住适龄儿童就近入读普惠性幼儿园的需求。到2020年，珠三角地区和粤东西北地区学前三年毛入园率分别达到98%以上和92%以上，已达标的地市要进一步巩固和提高学前三年毛入园率。到2020年，全省公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达到80%以上。

方案规定，要推动各类幼儿园协调发展。各地应理顺公办幼儿园管理体制和办园体制，落实民办教育分类管理，支持和规范社会力量举办幼儿园。要积极通过购买服务、综合奖补、减免租金、派驻公办教师、培训教师、教研指导等方式，扶持普惠性民办幼儿园和非营利民办幼儿园发展。

方案要求，第一，要加大学前教育经费投入。将学前教育经费列入财改预算，完善学前教育成本分担机制，完善学前教育资助工作制度。第二，要加强幼儿教师队伍建设。全面加强师德师风建设，加大幼儿园教师培养力度，构建幼儿园保教队伍支持体系，完善幼儿教师研训机制。第三，加强幼儿园科学保教。建立健全学前教育教研指导责任区制度，加强幼儿园业务指导。第四，强化幼儿园办园质量监管，加强规范化幼儿园建设，加强幼儿园规范管理。