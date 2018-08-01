广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案出台

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）近日，广东省教育厅出台《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案》，加快推进我省义务教育优质均衡发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。方案针对学位供给、学校办学基础、公共服务水平、优质资源供给共享、教育教学水平、教师队伍建设等方面都提出来若干要求。具体如下：

一、实施学位扩容行动，保障充足学位供给

（一）编制中小学校建设规划。各县（市、区）政府要按照城镇小学、初中学校千人学位数分别不低于80座、40座的标准，测算学位需求，科学编制未来5年中小学校建设专项规划，经地级以上市政府审定后报省教育厅备案。对纳入各地发展规划的义务教育学校建设项目，享受当地重点项目支持政策。（省教育厅、发展改革委、财政厅、国土资源厅、住房城乡建设厅，排名第一位为牵头单位，下同）

（二）解决中小学教育用地问题。各地级以上市、县（市、区)政府要根据相关法律法规规定和中小学校建设标准，动态分析并科学测算区城内教育设施用地的供需状况，足额预留城镇新建中小学建设用地。将“三旧”改造土地、新增用地、盘活的存量土地和城乡建设用地增减挂钩等节余的指标优先用于解决学校建设用地，将学校周边长期闲置或待开发土地，优先规划为学校增容预留用地，将规划预留的中小学校建设用地限期纳入教育用地管理范围进行储备管理。将符合校园安全防范标准作为中小学校建设用地的前期规划建设要求。对纳入规划建设的中小学校及时核定用地位置和界线。开辟绿色通道，加快完善相关用地手续，所需用地指标在年度计划指标中优先安排，依法做好学校用地确权登记，逐步解决学校用地历史遗留问题。（省国土资源厅、住房城乡建设厅、教育厅）

（三）加快推进规划学校建设。以城镇住宅小区、城市发展新区等学位紧缺地区为重点，新建、改扩建一批义务教育学校，确保满足适龄儿童和少年学位需求。根据专项规划制定分年度实施方案和工作计划，建立工作台账，落实责任分工。优化征地报批手续，对列入年度建设计划的中小学建设项目要开辟绿色通道，实行联审或“一站式”审批。严格执行中小学相关设计规范和建设标准，确保新建和改扩建的中小学校生均用地面积、生均校舍建筑面积、生均运动面积等各项指标达到标准化学校要求，配齐配足教学及辅助用房。（省发展改革委、财政厅、教育厅、国土资源厅、住房城乡建设厅）

（四）全面实施消除大班额专项规划。贯彻落实《广东省消除义务教育学校大班额专项规划（2016-2020）》要求，建立消除大班额工作台账，在保证零增量的基础上，对已有大班额学校实行销号管理。建立目标完成情况全程跟踪制度和工作倒逼机制，强化督导检查。到2020年，基本消除大班额。逐步解决“大校额”问题。（省教育厅、发展改革委、财政厅，省编办）

二、实施乡村教育提升行动，夯实学校办学基础

（五）加强乡村小规模学校和寄宿制学校建设。制定全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的实施意见。以县为单位做好农村学校的布局规划，大力推进乡村小规模学校建设底部攻坚，保障小规模学校的信息化、音体美设施设备和教学仪器、图书配备，设置必要的功能教室，力争2019年秋季开学前办学条件达到省定标准。推进清远、韶关、河源、梅州市开展农村义务教育寄宿制学校建设试点工作。建立城乡学校“手拉手”对口支援关系，广泛开展对口帮扶活动，努力实现每一所乡村学校都有城区学校对口帮扶，切实做到真帮实扶。（省教育厅、发展改革委、财政厅、人力资源社会保障厅、国土资源厅、环境保护厅、住房城乡建设厅，省编办）

（六）全面改善学校基本办学条件。加强粤东西北地区教育基础设施建设，继续加强义务教育标准化学校建设，补齐教育发展短板，推动粤东西北地区义务教育从基本均衡向优质均衡跃进。继续推进“全面改薄”工作，重点督查“20项底线”要求和项目总规划任务完成情况，到2018年底全面完成校舍建设和设施设备采购任务。推进招收残疾学生5人以上的普通学校逐步建立特殊教育资源室。全面启动实施世界银行贷款广东省义务教育均衡优质标准化发展试点项目。提升信息化基础支撑能力，以深化“三通”工程为重点，深入推进教育主干网的升级换代优化和各级各类学校带宽提速扩容。深化优质数字教育资源“班班通”，扩大网络学习空间“人人通”覆盖面。（省教育厅、发展改革委、经济和信息化委、财政厅、信息中心）