准大学生：大学要做的50件事

大学应该知道的50件事，转给即将迈进大学，或者正在经历大学的他和她！与其离开时感慨再来一次多好，不如第一天起就好好把握。大学不虚度，青春不荒废！

大学应该知道的50件事，转给即将迈进大学，或者正在经历大学的他和她！与其离开时感慨再来一次多好，不如第一天起就好好把握。大学不虚度，青春不荒废！

1．忘掉高考分数，报到用完的通知书压在抽屉底吧。在新的学校，优秀需要重新证明。

2．如果你需要申请贫困生贷款，不要有顾虑。提前办好证明，通过刻苦学习提高自己，然后堂堂正正地来还这笔钱。

3．为自己做好规划。保证今天和昨天不一样，习惯充实的生活而不是浑浑噩噩度日。

4．提前联络同门师兄师姐，开学前和他们吃一次饭，聊一次天，以后一定会感激这个决定。

5．很多人离开的时候会感慨再从第一天来一次多好。所以能做到的只是从第一天就好好把握。

6．如果抱怨宿舍干扰大，就去图书馆。勤奋的人可以自己改变劣势环境。

7．分享拥有的资源。分享小零食、讲座信息、美食地图……还有，和愿意倾听的人分享喜悦和烦恼。

8．整理好自己的床铺桌面。保持周围的环境是让人想学习而不是想懒散的环境。

9．理解每个人。每个人的成长轨迹都有别人不能轻易更改的印记，不要以自己的标准衡量每个人。

10．寝室有人睡觉不要大声敲键盘，有电话勤快一点走到走廊去说话，半夜发短信静音。

11．珍惜每一次和室友聚会、游玩、唱K的机会。可能的话，合影留念。那是属于你们共同的青春记忆。

12．至少参加一个社团，结识一群不同的人。

13．试着做一个管理与组织者，真正在自己的手里完成一个项目、舞台。

14．不后悔那些用尽全力完成最后却失败的尝试。失败的经验反而可能是最可贵的。

15．吃苦一次、忍耐一次、坚持一次。大学社团里，很多事情都是将来职场上可能遇到的现实情况的提前演练。

16．爱自己的学校。如果只能用负面的词汇和别人描述你的学校，那么不是大学抛弃了你，而是你没有善待你的大学。

17．尊重每个老师。即使你觉得你比他高明或者课堂太过无趣，都不应该打断、打扰课堂的秩序。

18．熟悉掌握办公软件和自己专业基本的软件技能。太多的实习生掌握办公软件程度的贫弱令用人单位惊讶。

19．不要挂科。挂科或完成不了本专业必须的考试，会令你毕业后眼看着许多机会白白溜走。

20．如果你去自习室和图书馆，尊重来学习的人。情侣打闹、朋友聊天、大声说话、游戏娱乐都不是应该的行为。

21．更多地与优秀的人在一起。你会发现你的眼光、思考、态度都与从前不同。

22．考证是大学生充电的选择，从低年级就开始了解自己向往的职业需要的资格证明，早做准备。

23．你会听到很多类型的讲座，但别完全相信并效仿那些激动人心的机遇。机遇只会留给有准备的人。

24．不要停止读书。书向你展现的世界远比你的个人经历要广阔丰富。

25．合理规划自己的支出收入，做一个有经济计划的人。

26．给家里亲人打电话的理由不要仅仅只是“要钱”。

27．尽早经济自立。但是如果副业与兼职影响了你更好提高自己，眼光短浅地“挣钱”并不是明智的选择。

28．如果你对自己的专业确实不满意，尽快去了解转系与跨系保研相关政策，用更多的时间去旁听、自学，第二次选择本就比别人绕远，一旦选择一定坚持下去。

29．不要相信别人的爱情喜剧悲剧论，忠于自己对自己的期许，相信自己对对方的判断。

30．最理想的爱情是和另一半一同走向优秀。

31．坚持锻炼。“坚持下去就有效”的说辞中，这一条是最不会辜负你的。

32．不到万不得已，不要养成熬夜的习惯。

33．早起能为你争取比别人多很多的时间，还能给你一天的好状态。

34．照顾自己的饮食，每一餐都应对得起自己的身体。

35．大学里，评价一个同学的不只有分数。社交外联能力，组织策划能力、公关协调能力等，都能赢得赞赏。

36．不公平无处不在，努力学着改变，愤怒与咒骂是最卑微无力的应对。

37．不要轻易发火，学会控制自己的情绪是一个成年人的开始。

38．家庭是你的避风港。不论什么时候，记得你有一个可以回去的地方。

39．学会独立面对。你可以随时寻求父母师长或朋友们的帮助，但是记住，未来的路要靠自己了。

40．更加理解父母，像他们关心自己一样关心他们。

41．找到一种可以伴你终生的兴趣，这样心灵才不会寂寞。

42．掌握一项专业技能，不要等到毕业才抱怨。

43．无论何时不要自暴自弃。再试一次，再试一次。

44．解决问题不一定有捷径，但一定有方法。许多你经历过的磕绊是可以避免的，给师兄师姐打个电话，到老师办公室坐一坐，你会发现你的困难无数人也遇到过。

45．永远不要觉得自己比别人高一头，你与别人没有不同。

46．养成自己查看各项政策通知更新的习惯，拓宽自己的信息渠道。

47．体能状态是一切的基础。事倍功半还是事半功倍，有时候就在于此。

48．遇到困难，求助并不丢脸或可耻。

49．毕业的时候去卖书。看到师弟师妹，把书塞给他们。亲手送走自己的回忆和历史，夕阳西下拎着空箱子和同学吃最后一顿饭。

50．即使有遗憾，并不过于悔恨。告诉自己我尽力了，我失去了也得到了，这是属于我的大学。