南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

广东关闭近千家校外培训机构！

2018-08-01 08:50 来源：南方都市报 贺蓓
字号减小 字号增大

　　整治校外培训机构广东情况如何？目前已摸查全省两万多家校外培训机构，整治（关闭）了近千家培训机构。这是记者从7月31日上午广东省教育厅上线“民声热线”现场获悉的最新情况。关于校外培训机构，省教育厅厅长景李虎同时呼吁家长保持平静、平和的心态，不要跟风，不要上当。

　　对于校内课后托管目前出现的问题，景李虎强调，新生事物的出现，总有磨合过程，中间出现的小问题，有能力、有信心能解决好，会把政策坚决执行落实好。

　　焦点：整治校外培训机构：全省已摸查2万多家，关闭近千家

　　校外培训机构整治广东情况如何？

　　景李虎说，校外培训机构这些年发展势头很猛，有点过多、过乱了。校外培训机构本来应该是学校的有益补充，但现在看起来却在一定程度上扰乱了学校的教学秩序。党中央、国务院对治理校外培训机构非常重视，有专门通知、专门文件、专门督察落实。省教育厅在这个问题上行动迅速，前段时间教育部在广州市召开了整治校外培训机构的现场会。“我们也汇报了在这个问题上发现的问题，以及如何迅速排查整改，效果是好的。”

　　景李虎认为，从根本上整治校外培训机构，至少有两个方面需要大家共同努力。他说，第一是政府部门方面，特别是教育部门，要对校外培训机构管起来，“我们要把存在安全隐患的、证照不齐的、强化应试、借机敛财、坑蒙拐骗等这些不规范的校外培训机构打掉。”

　　他介绍，目前已摸查全省两万多家校外培训机构，整治了近千家校外培训机构。“这里的整治就是‘关闭’。这些机构要么有安全隐患，要么证照不全，要么强调应试，要么以升学为诱饵，也有个别敛财的。整治的工作力度我们会继续坚持下去，不会减”。

　　另一方面，景李虎提醒和呼吁广大家长，希望家长保持平静、平和的心态，不要跟风，不要上当，不要听人家一宣传一鼓动就带着孩子去了。“如果家长不‘逼’着孩子去，孩子自己会去吗？如果家长能够守住心里相信学校教育的底线，你会跟风吗？我相信不会的”。

　　景李虎强调，要营造一个校内校外优质优良的教学秩序，政府部门加强整治的力度不会減，同时广大家长要放平心态，“我们的学校能够把孩子培养成德智体美全面发展的接班人，能够培养成活泼、健康、阳光、积极向上的接班人，也完全有能力把他们培养成中国特色社会主义事业的接班人，请您放心。家庭和政府两方面一起努力，我想校外培训机构的整治一定会有好的效果，请大家充满信心”。

　　焦点：校内课后托管执行遇不足？

　　今年4月，省教育厅发布了《关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》，家长们期盼多年的“校内托管”终于到来。

　　但也有网友反映，部分学校在实施意见过程中,有的要求孩子必须全部托或者全部不托。省教育厅对此如何看待？

　　“去年岀台一系列的教育政策，在教育政策里面校內课后托管是满意度最高的，好评第一。”景李虎表示，校内课后托管解决了千千万万家长的担心、焦虑，在一定程度上保证了孩子的安全和健康发展。人民群众对这件事情获得感、幸福感非常强。

　　他认为，一个新生事物的出现，总有磨合过程，个别部门和个人不适应，这没关系。“关键看该政策是否正确，是否对人民群众有益有利。”景李虎表示，如果对人民群众有好处，就应该坚持下去，中间出现的小问题有能力、有信心能解决好，会把政策坚决执行下去。

　　在被问及具体学校的不当举措时，景李虎回应，在学校里面的托管，由学校统一考虑，每个学校有不同的情况，省教育厅要求学校根据实际情况安排孩子的学习，活动、业余爱好等，“一刀切的办法是不对的”。

　　他表示，对于执行过程中存在的一些瑕疵和不足，将会做好校长的工作，做好老师的工作，跟家长充分沟通，把政策贯彻推行落实好。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第285期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235