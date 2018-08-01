广东关闭近千家校外培训机构！

整治校外培训机构广东情况如何？目前已摸查全省两万多家校外培训机构，整治（关闭）了近千家培训机构。这是南都记者从7月31日上午广东省教育厅上线“民声热线”现场获悉的最新情况。关于校外培训机构，省教育厅厅长景李虎同时呼吁家长保持平静、平和的心态，不要跟风，不要上当。

整治校外培训机构广东情况如何？目前已摸查全省两万多家校外培训机构，整治（关闭）了近千家培训机构。这是记者从7月31日上午广东省教育厅上线“民声热线”现场获悉的最新情况。关于校外培训机构，省教育厅厅长景李虎同时呼吁家长保持平静、平和的心态，不要跟风，不要上当。

对于校内课后托管目前出现的问题，景李虎强调，新生事物的出现，总有磨合过程，中间出现的小问题，有能力、有信心能解决好，会把政策坚决执行落实好。

焦点：整治校外培训机构：全省已摸查2万多家，关闭近千家

校外培训机构整治广东情况如何？

景李虎说，校外培训机构这些年发展势头很猛，有点过多、过乱了。校外培训机构本来应该是学校的有益补充，但现在看起来却在一定程度上扰乱了学校的教学秩序。党中央、国务院对治理校外培训机构非常重视，有专门通知、专门文件、专门督察落实。省教育厅在这个问题上行动迅速，前段时间教育部在广州市召开了整治校外培训机构的现场会。“我们也汇报了在这个问题上发现的问题，以及如何迅速排查整改，效果是好的。”

景李虎认为，从根本上整治校外培训机构，至少有两个方面需要大家共同努力。他说，第一是政府部门方面，特别是教育部门，要对校外培训机构管起来，“我们要把存在安全隐患的、证照不齐的、强化应试、借机敛财、坑蒙拐骗等这些不规范的校外培训机构打掉。”

他介绍，目前已摸查全省两万多家校外培训机构，整治了近千家校外培训机构。“这里的整治就是‘关闭’。这些机构要么有安全隐患，要么证照不全，要么强调应试，要么以升学为诱饵，也有个别敛财的。整治的工作力度我们会继续坚持下去，不会减”。

另一方面，景李虎提醒和呼吁广大家长，希望家长保持平静、平和的心态，不要跟风，不要上当，不要听人家一宣传一鼓动就带着孩子去了。“如果家长不‘逼’着孩子去，孩子自己会去吗？如果家长能够守住心里相信学校教育的底线，你会跟风吗？我相信不会的”。

景李虎强调，要营造一个校内校外优质优良的教学秩序，政府部门加强整治的力度不会減，同时广大家长要放平心态，“我们的学校能够把孩子培养成德智体美全面发展的接班人，能够培养成活泼、健康、阳光、积极向上的接班人，也完全有能力把他们培养成中国特色社会主义事业的接班人，请您放心。家庭和政府两方面一起努力，我想校外培训机构的整治一定会有好的效果，请大家充满信心”。

焦点：校内课后托管执行遇不足？

今年4月，省教育厅发布了《关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》，家长们期盼多年的“校内托管”终于到来。

但也有网友反映，部分学校在实施意见过程中,有的要求孩子必须全部托或者全部不托。省教育厅对此如何看待？

“去年岀台一系列的教育政策，在教育政策里面校內课后托管是满意度最高的，好评第一。”景李虎表示，校内课后托管解决了千千万万家长的担心、焦虑，在一定程度上保证了孩子的安全和健康发展。人民群众对这件事情获得感、幸福感非常强。

他认为，一个新生事物的出现，总有磨合过程，个别部门和个人不适应，这没关系。“关键看该政策是否正确，是否对人民群众有益有利。”景李虎表示，如果对人民群众有好处，就应该坚持下去，中间出现的小问题有能力、有信心能解决好，会把政策坚决执行下去。

在被问及具体学校的不当举措时，景李虎回应，在学校里面的托管，由学校统一考虑，每个学校有不同的情况，省教育厅要求学校根据实际情况安排孩子的学习，活动、业余爱好等，“一刀切的办法是不对的”。

他表示，对于执行过程中存在的一些瑕疵和不足，将会做好校长的工作，做好老师的工作，跟家长充分沟通，把政策贯彻推行落实好。