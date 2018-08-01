全力推进“奋进之笔” 努力交出“得意之作”

7月27日，教育部党组书记、部长陈宝生主持召开2018年“奋进之笔”年中推进会。会上，部党组成员分别就分管领域形势任务以及落实重点工作的考虑作了发言。

7月27日，教育部党组书记、部长陈宝生主持召开2018年“奋进之笔”年中推进会。会上，部党组成员分别就分管领域形势任务以及落实重点工作的考虑作了发言。有关司局负责同志围绕校外培训机构综合治理、学前教育规范发展、城乡义务教育一体发展、高中阶段教育普及、中西部教育加快发展、基层党建质量提升、扶智育人教育脱贫、高考改革拓展深化、职业教育提质升级、高等教育内涵发展、教师队伍建设改革等中央关心、社会关注、百姓关切的“奋进之笔”攻坚行动，逐一汇报了上半年工作进展和下半年工作计划。

陈宝生在总结讲话中指出，“奋进之笔”是今年教育系统的高频词，已形成广泛共识，全战线都在积极开展各项奋进行动。这次年中推进会通过集体诊断、全面盘点、相互交流，充分说明年初部署是正确的，半年来实施效果是明显的，达到了“搅动一池春水”的目的，形成了“不用扬鞭自奋蹄”的机制，出现了“万马奔腾”的良好局面。下半年要继续坚持“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”的主旋律不变，坚持“稳中求进”的主基调不变，坚持“大兴调查研究之风和加强落实工作”的主基点不变，坚持“实施‘奋进之笔’行动”的总抓手不变，确保完成年初部署的各项任务，收获“奋进之笔”首年的“得意之作”，给党中央和人民群众交上一份满意答卷。

陈宝生强调，下半年实施“奋进之笔”要把握好“十个度”。一是制度。要认真研究、总结经验，将“奋进之笔”从今年的工作抓手转化为今后的工作制度，在保持连续性的前提下体现年度特色，力争把“奋进之笔”打造成教育部的品牌，把教育部打造成“奋进之部”。二是态度。实施“奋进之笔”需要不畏艰难、积极拼搏、奋进向上的精神状态，要把努力完成党中央部署的任务、更好满足人民群众期待的政治态度，不蛮干、不冒进的科学态度，贯穿到“奋进之笔”的目标制定、内容设定、具体实施的各个环节，并成为培养干部、推进工作的有效方式。三是难度。要清楚认识到“奋进之笔”聚焦的都是制约事业发展的关键点、薄弱点，因此制定计划时要瞄准难度主动加压加码，推进工作时要跳起来摘桃子，下足功夫、用大力气来加以解决。四是坡度。既要着眼工作中的瓶颈和短板，始终保持一步一步往上爬的状态，也要选择力所能及的坡度，加把劲就能爬上去，有效实现既定的目标。五是强度。要把主要的精力、资源、人力配置到“奋进之笔”任务上，并在事业发展需要的阶段、时段集中发力。六是力度。推进“奋进之笔”要充分发挥积极性和创造性，采取有力度的工作措施。在方式选择上讲究“适用性”，在工作成效上体现“显示度”。七是精度。要精准奋进，从目标确定、资源配置、措施研制以及督查考核，都要突出精准度。八是大度。要具备能容天下事的气度，全面了解掌握事业发展所需的各种信息，把握好“奋进之笔”的节奏和进度，联合各方、协同推进。九是热度。要始终昂扬向上，保持全力推进教育“奋进之笔”的热度，实现“奋进之笔”笔直奋进。十是效度。要对“奋进之笔”的实施效果按年度或跨年度进行目标考核，确保各项任务顺利完成、取得实效。

陈宝生要求，年中推进会后即要着手谋划明年工作。要把学习贯彻、研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，切实肩负起落实立德树人根本任务、培养担当民族复兴大任的时代新人这一历史使命，聚焦公平和质量两大主题，围绕加快教育现代化、办好人民满意教育、建设教育强国这条主线，突出教育投入和教育生态两大战略依托，抓住加强党对教育工作的领导、改革创新、依法治教三项保证，努力解决好教育事业面临的主要难题。

教育部机关各司局、各直属单位主要负责人参加会议。