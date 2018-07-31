30日国务院常务会议部署了两件教育大事

部署优化教育经费使用结构和落实义务教育教师工资待遇，办好人民满意的教育。会议要求，要及时足额发放艰苦边远地区津贴、乡村教师生活补助等，提高义务教育学校的中高级教师岗位比例。严格规范教师编制管理，对符合条件的非在编教师要加快入编，并实行同工同酬。

国务院总理李克强7月30日主持召开国务院常务会议，听取吉林长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗案件调查进展汇报，要求坚决严查重处并建立保障用药安全长效机制；部署优化教育经费使用结构和落实义务教育教师工资待遇，办好人民满意的教育。

优化教育经费使用结构

会议指出，办好人民满意的教育，必须在保障教育合理投入的同时，把义务教育作为投入的重中之重，优化教育支出结构，促进公平而有质量的教育发展。各地要制定区域内各级学校生均经费和财政拨款基本标准，并建立动态调整机制。引导社会力量加大教育投入。财政教育经费存量资金优先保障、增量资金更多用于支持深度贫困地区和贫困家庭子女。要将绩效管理覆盖所有财政教育资金，严禁超标准建设豪华学校，把教育经费的每一笔钱用到关键处。

落实义务教育教师工资待遇

会议听取了中小学教师工资待遇落实调研督查情况汇报，强调要强化地方政府责任，确保义务教育教师平均工资收入不低于当地公务员平均工资收入水平。凡未达到上述要求的都要限期整改达标，财力较强的省份尤其要加快进度，各地要定期向教育部、财政部报告落实情况，国务院适时开展督查。

会议要求，要及时足额发放艰苦边远地区津贴、乡村教师生活补助等，提高义务教育学校的中高级教师岗位比例。严格规范教师编制管理，对符合条件的非在编教师要加快入编，并实行同工同酬。

（来源：中国政府网、微言教育）