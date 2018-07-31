热热热，最全的防暑攻略在这里！

抵御中暑最好的措施就是预防——保持凉爽。炎热的天气里，在饮水、行为活动、及服装方面做些简单的改变，就可以很好地预防中暑，保持健康。

日前，中央气象台继续发布高温黄色预警：多个省市区局地气温或达40℃。高温天气容易中暑，怎样预防？紧急处理措施有哪些？最全的防暑攻略都在这里，随小编一起来看看↓↓↓

老年人、婴幼儿、儿童、精神疾病患者及慢性病患者最易中暑。同时应注意，在高温天气里进行重体力劳动或剧烈的体育运动，即使是健康的年轻人也可能发生高温中暑，甚至死亡。

● 大量饮水

在高温天气里，不论运动量的大小，都需要增加液体的摄入，不应等到口渴时才喝水。如果需要在高温的环境里进行体力劳动或剧烈运动，至少每小时喝2~4杯凉水（500-1000 ml），水温不宜过高，饮水应少量多次。

高温天气时，不要饮用含酒精或大量糖分的饮料。这些饮料会导致失去更多的体液。同时，还应避免饮用过凉的冰冻饮料，以免造成胃部痉挛。对于某些需要限制液体摄入量的病人，高温时的饮水量应遵医嘱。

● 注意补充盐分和矿物质

大量出汗将会导致体内盐分与矿物质的流失。流失的盐分和矿物质必须得到补充以满足人体正常的需求。如果人们不得不从事体力劳动或进行剧烈运动，至少每小时喝2~4杯清凉且不含酒精的液体（500-1000ml）。运动饮料可以帮助人们在流汗的过程中补充身体所需要的盐分与矿物质。如果正在进行低盐饮食，在喝运动饮料或服用盐片之前，应当咨询医生。

● 注意饮食及休息

少食高油高脂食物，饮食尽量清淡。不易消化的食物会给身体带来额外的负担。但要注意，高温环境下人们更需要摄取足够的热量，补充蛋白质、维生素和钙。多吃水果蔬菜。保证充足的睡眠。睡觉时避免电风扇或空调直吹。

● 穿着合适的衣服并涂抹防晒霜

在户外，应当尽量选择轻薄、宽松及浅色的服装。如果一定要进行室外活动，要注意防晒、降温。可以佩戴宽帽檐的遮阳帽，太阳镜，并涂抹SPF15或以上的防晒霜（UVA/UVB防护）。

● 仔细计划行程

高温天气里应尽量避免外出。如果一定要在室外活动，最好避开正午时段，尽量将时间安排在早晨或者傍晚，并且尽量多在背阴处活动或休息，避免太阳直晒。

如果需在高温条件下行走或锻炼，请不要马上就进行激烈的运动。应慢慢开始，逐渐增加强度，让身体慢慢适应外界的环境。当已经感觉到自己的心跳加重且胸闷憋气，尤其，已经感到头晕、意识模糊、虚弱，甚至晕倒的时候，要立即停止一切活动！迅速找到背阴或凉爽通风的地方或背阴处休息！

● 待在凉爽的环境里

高温天气里应尽量在室内活动。如条件允许，应开启空调。如果家里没有空调，可以借助商场、图书馆等公共场所避暑。哪怕只是待上一小段时间，也可以很好的帮助降温。使用电扇可以暂时缓解热感，然而一旦气温升高至32摄氏度以上，电扇对减少中暑发生则效果甚微。用凉水洗脸、擦拭身体，或待在空调房里是最好的降温措施。尽量减少炉灶、烤箱等的使用。如一定需要长时间使用炉灶、烤箱等，则应注意及时补充水分，经常离开厨房，在背阴或凉爽通风的地方休息。

● 结伴行动，互相关心

需要在高温的环境下工作时，同事间应互相留意彼此的健康状况。如发现有中暑的迹象，要及时采取措施。高温中暑可以导致人神智不清，甚至丧失意识。热浪来袭时，建议65岁以上老人的家人或朋友，至少每天上下午两次电话确认老人的健康状况。

● 关心高危人群

虽然任何人在任何时间都有可能中暑，但有些人群在高温天气里更易发生危险，应当给予格外关注：

1. 婴幼儿及儿童，更易受到高温的影响，并且更需依赖他人的帮助来安排适宜的环境和补充水分。

2. 65岁以上的老年人，他们身体机能可能无法有效地应对、处理高温给身体带来的伤害，身体对温度改变的感知和响应会变得迟缓。

3. 工作或运动强度过大的人，有可能脱水，更易中暑。

4. 病人，尤其患有心脏病、高血压，或正在服用某种药物的人，如：服用治疗抑郁症、失眠、血液循环不良的药物。这些人更易受到高温的影响。

高温天气里，对于这些高危人群中的成年人，请至少每天上下午两次确认他们的安危，密切关注他们是否有中暑的迹象。婴幼儿及儿童应当给与更多更频繁的关注与照顾。

● 学会帮助自己适应环境

温度突然的变化，比如初夏的第一波热浪，会使人们的身体倍感压力。要让自己的身体慢慢习惯这样的变化。这样对高温有更好的耐受力。长时间在空调环境下工作、生活的人，应当有意让自己接触一些高温环境。适当关闭一段时间的空调，清晨或傍晚到户外活动。这样有利于锻炼自己的耐热能力。如果需要去更炎热的地方出差或旅行，请用几天的时间适应当地的气候，然后再进行那些强度大的工作或激烈的运动。

● 不要将婴幼儿或儿童单独留在车里

即使在还算凉爽的天气里，在太阳照射下车内温度仍然会迅速升高并造成危险。即便在车窗留了缝隙，车内温度还是可以在泊车后10分钟内上升近7摄氏度。此时留在车里的任何人都有严重中暑甚至死亡的风险。其中，婴幼儿和儿童若被独自留在停放的车辆中无人看管时，导致严重中暑、甚至死亡的风险最大。当家长与孩子一同驾车出行时，请一定注意以下事项：

1. 永远不要把婴幼儿或儿童留在停放好的车里。即使车窗留了缝隙，也不要这样。

2. 请时刻提醒自己还有一个孩子需要照料。

3. 当停好车辆准备离开时，请确认随行的所有人都已经下车。不要忽视睡着的孩子。