机构不少课程实为东拼西凑而成这条起跑线，简直就是用金钱铺出来的。每节课一个小时，价格在200元到400元不等，就算每周去上两节课，一年也得两万来元。更高端一点的课程，一年收费3万到4万元的都有。

“大一点儿的孩子有音乐课、美术课、舞蹈课，小一点儿的有专注力训练课程、肢体训练课程、手工课程……”早教中心的接待员口若悬河。

宣传资料攥在手里厚厚一沓，舒绣内心的小算盘打得啪啦啪啦响。

接待员的话掷地有声：“总不能让孩子输在起跑线上呀。”

这条起跑线，简直就是用金钱铺出来的。每节课一个小时，价格在200元到400元不等，就算每周去上两节课，一年也得两万来元。更高端一点的课程，一年收费3万到4万元的都有。

早教班到底怎么选？作为二孩妈妈的舒绣，曾经以为可以驾轻就熟，但近日的一则社会新闻让她再次如履薄冰——大女儿就读过的早教机构，国际教育背景和每节课300多元的课时费让其可谓“高大上”，但却被爆出没有办学资质，只是一家注册为教育咨询的公司。而这家机构也刚刚上榜所谓的“2018十大早教品牌权威排行榜”。

不少家长有盲从心理

田明是北京一所小学的数学老师，平常，田明是家长眼中的教育专家，家长有任何问题都希望能从田明这里得到答案。两年前，田明的女儿出生，这个平常总要学生家长“淡定一些”的老师，突然发现自己也难以淡定了。

上个月，田明向一家早教机构交了将近3万元的费用，这样，女儿就可以每天到早教机构去接受半天的“教育”。“你自己就是老师，自己教英语、数学、认字都绰绰有余，干嘛还要花钱去早教？”常有同事如此问他。但田明相信，如果别人的孩子都从早教中有所收益，那么完全可以花3万元给自己的女儿一个机会试一试。“她能在那里与其他孩子交流啊，学一点东西也不错”。

正是因为有无数个田明这样的家长，这几年，各式以早教为对象的商业教育培训机构可谓迎来了“夏天”。看看北京、上海等城市各个商业中心就知道，有培训机构的楼层总是人气旺盛。

在采访中，记者注意到，积极给孩子报早教培训班的家长通常分为两类：一类是生活压力大、育儿焦虑大的年轻家长，平时忙于奔波，很少有时间照顾孩子，便把教育孩子的希望寄托给早教机构。另一类家长是独生子女家长，自己生活能力不强，对孩子要求还高，显得盲从与无措。他们往往相信早教机构牌子那么大，经验肯定丰富，以为花大钱就能免除自己的育儿焦虑。

记者询问了几名报名参加亲子班的家长，有的家长说，他希望孩子通过参加亲子训练班以后更健康更快乐；有的家长则期望婴幼儿参加早教对今后的学习成绩有所提升；有的家长不知道送孩子上早教的目的是什么，别人家的孩子都上了，自家孩子也就跟着上；有的家长则像在商场买电视机装好就可以看节目一样，期待孩子上了培训班后，在思维、习惯、人文素养等方面都有立竿见影的效果。

贵的也不一定可靠

对于让孩子上早教，舒绣本以为自己是个行家，但现在却不敢这么说了。

在养育大女儿的过程中，舒绣曾对早教领域进行了各式走访，在300多天时间对20余家早教中心进行调研。最后，只能以收费高低作为标准——只能选择价格高的。原因很简单——“早教行业水太深，各种理念各种体系，贵一定有贵的道理”。

但现实却给了舒绣“当头一棒”——开头提到的“高大上”从事右脑开发的早教机构，因为一起意外事件被家长告上法庭。在法庭之上为表示自己对幼儿受伤无责，这家早教机构坦承只是注册为教育咨询公司，没有办学资质，幼儿必须是在监护人的监护下照顾，早教机构不承担任何责任。

“看似最好的选择理由也不好使了。我该怎么办？”面对家里二宝要上什么样的早教，舒绣再次犯难了，“贵的也不一定就可靠”。