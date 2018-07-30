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“谢谢你，贫穷。”寒门女孩考入北大，愿你的明天更美好！

2018-07-30 09:27 来源：南方网
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　　“贫穷带来的远不止痛苦、挣扎与迷茫。尽管它狭窄了我的视野，刺伤了我的自尊，甚至间接带走了至亲的生命，但我仍想说，谢谢你，贫穷……”

　　近日，一篇18岁女生关于自己、关于贫穷、关于希望的文章引发了网友的强烈反响。

　　707分考上北大

　　图片上这位笑容灿烂的女孩，名字叫王心仪，毕业于河北枣强中学。今年高考考了707分，已被北大中文系录取，当北大的录取通知书寄到家门口之时，她却只身一人在异地打工。因家境贫困，高考结束后，经高中物理老师介绍，她在保定一家辅导机构做辅导员。

　　她告诉我们，当妈妈把录取通知书照片发过来的时候，特别兴奋，一直要妈妈里里外外把录取通知书拍个遍，当晚激动到失眠。“我印象当中只有三次失眠，一次是知道高考分数的那天，一次是知道录取结果的那天，另外一次就是看到录取通知书的那天。”

王心仪收到的录取通知书

　　尽管家境贫困，但丝毫没有影响乐观积极的她，小学、初中、高中在班里一直都名列前茅。各种奖状，证书贴满了墙壁。

　　四个多月前，她曾在全校师生面前，代表高三学子大声宣告：“只要站起比跌倒多一次，我们便没有辜负这段青春、这段韶光！”

王心仪在高考动员大会上发言

　　王心仪高中时期做了三年班长。据说，每一个和她做过一段时间同桌的同学成绩都会进步。因为她一直都乐于助人，经常会帮别人解决问题，同学们谁有解决不了的问题，她都会耐心解答。

　　王心仪的班主任张秀英曾这样评价她：“她，乐观开朗，视野开阔，格局很大，绝对不是传统意义上只知道学习的学生。”的确，她爱好画画，唱歌，演讲，平时经常会关注时事政治、阅读外文书籍。

　　虽然高中学的理科，基于对文学的喜爱，王心仪在填报志愿的时候选择了北大中文系，这让周围很多人不解，但是她说，追随自己喜欢的事情太重要了！

编辑： 柯丹洁

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