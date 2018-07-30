赴英留学有吸引力 逾六成学生选商科

2013年到2017年的5年时间里，英国签证与移民局在中国内地签发的第四层级学生签证数量，从62010增长到88000，增长幅度达到42%，留英人数再攀高峰。

据英国文化教育协会提供的数据显示，2013年到2017年的5年时间里，英国签证与移民局在中国内地签发的第四层级学生签证数量，从62010增长到88000，增长幅度达到42%，留英人数再攀高峰。

赴英留学有吸引力

就中国学生选择赴英留学的原因，英国驻华大使馆文化教育处教育推广与体育总监齐琦认为，中国留英人数攀升有多重因素。“首先，英国教育的整体教育质量有保障。目前英国有160所高等院校，提供超过8万类课程，留学生可以找到适合自己的专业方向。另外，英国本身的历史文化悠久，这也是吸引留学生的一点。“

日前由启德教育在京发布的《2018英国留学报告》分析认为，中国学生选择赴英留学主要有4方面的原因：学制短、教育质量高、文化积淀以及社会安全性。

报告显示，近五年（2013-2017）英国留学申请仍以硕士课程为主，占比超过85%，本科申请次之，中学申请最少，本科申请呈现逐年上升的趋势，由2013年的6.9%上升到2017年的9%。

相对于其他国家来说，英国的本科学制通常为3年、授课型硕士通常为1年，这样的设置对于国际学生来说意味着时间成本和经济成本降低。

逾六成学生选商科

报告显示，近三年前往英国大学就读的中国学生，选择商业与管理研究类学科的人数占英国留学生的61.65%，这也反映出留英中国学生的学科选择仍以商科为主，选择工程与技术类学科的占比为8.11%，排在第二位，其他8个中国学生选择较多的学科为大众传媒与文献、语言学、创新艺术与设计、教育学、法律学、社会学研究、生物科学、计算机科学。

除了学科选择偏好，中国学生留学英国十大热门专业为：财务与金融、商业与管理、语言与教育、新闻传播与媒体、市场营销、人力资源、时尚、计算机与信息系统、法律、建筑。在最热门的财务与金融专业中，细分专业占比最高的是会计与金融专业，但是对于不少学生和家长而言，金融和会计这两个专业的交叉度比较高，常常让人产生选择困难。因此，不少英国大学将两个专业合并为一个专业进行招生，帮助学生储备更多会计与金融的专业知识。不过，中国学生可以多关注非商科类的专业，特别是一些新兴专业，如人工智能、博物馆与画廊管理、创意产业管理、环境工程、无人机等。

不同地区的留学开销无疑也是每个留学家庭十分关心的问题，留学选择英国伦敦地区最贵，曼彻斯特、伯明翰、爱丁堡、利物浦等大城市的留学费用也高于其他中小城市。参考英国签证及移民局提供的信息，伦敦地区的生活费标准为每月1265英镑，非伦敦地区的生活费标准为每月1015英镑。同一地区不同学段和课程类型的留学费用也有差别，总体来看，包括学费和生活费在内，英国硕士留学费用总体为每年20万至49万元人民币，英国本科留学费用总体为每年20万至25万元人民币。