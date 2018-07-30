国内的英语学习标准，已由应试向实用转变

近日，由教育部、国家语言文字工作委员会发布的《中国英语能力等级量表》正式开始实施，其更注重考查学子在“说”和“译”方面的能力。

揣着录取通知书、抵达留学目的地后，一些学子立马会遇到“口语问题”，就是不能流利地使用外语。据相关研究显示，口语部分仍是中国学生在外语考试中的弱项。很多学生的外语考试成绩虽然达到了海外学校的录取线，但口语能力仍有欠缺。

近日，由教育部、国家语言文字工作委员会发布的《中国英语能力等级量表》正式开始实施，其更注重考查学子在“说”和“译”方面的能力。

学习初期：

听不懂、出错是正常现象

学子在刚到国外时，普遍面临的语言问题就是“听不懂”当地人说话。对此，很多学子会产生疑问，“他们说的怎么跟我在课堂上学的不一样”？“为什么他说的单词我全都听见了，但就是不懂什么意思呢”？

“一开始我也存在听不懂当地人说话的问题。”梁韵笛就读于美国乔治华盛顿大学，她说，“美国是一个文化多元的国家，在点餐的时候，菜单上有很多陌生的食物单词，有时候还会出现西班牙语等其他语言，所以不能完全看懂很正常，这种情况一直持续到现在。另外，美国不同地方的人有不同的口音，许多人说话并不是标准的英音或美音。与他们交谈时，听着带口音的英语，再加上心里紧张，也会存在听错甚至听不懂的问题。我之前在实习时，就把‘安全密码’听成了‘护照号码’。当时对方语速很快，我一紧张就发生了这样的‘低级错误’。”

詹飞菲就读于英国伦敦大学亚非学院。她结合自身经历说：“语言障碍是所有留学生都或多或少会遇到的问题。但随着时间推移，在英语环境中生活久了，一般都能缓解。我认为‘听不懂’的原因主要有以下几点，一是当地人说话语速较快，好几个单词连读起来很难听清；二是语音语调也会有差别，人在讲话时会带入自己的情感，有时跟教学录音播放的内容有很大区别；三是初到海外，对当地文化不够了解，对生活中常用的语句不熟悉，所以导致反应时间过长，难以理解谈话内容。”

学习中：课本之余

要额外补充口语练习

陈绎因从高中起就在美国读书，现在就读于美国东北大学。“我15岁就来美国读书了。”她说，“课本上学习的内容更强调语法和单词，生活化的口语内容偏少。语言的学习需要融入相应的语言环境，这些都是课本上学不到的。”

很多学子觉得课本所学内容有限。语言是有生命的，会随着时间不断更新和发展，而课本在更新方面往往是滞后的。詹飞菲说：“语言的实际应用是很灵活的，会有更多变化。但课本内容为了便于理解，通常会将其模式固定化。比如，生活中交流时，一个词可能有很多种用法，但课本一般只会给出较常用的一种或几种。另外，时下的流行词或当地的俚语，课本中几乎很少涉及。”

因此，学子在学习口语时不能局限于课本，还应该在课本之外做拓展练习。梁韵笛说：“我建议多练听力，毕竟能开口说的前提是能听懂。国外的电视剧、综艺节目是不错的选择。它们能提供贴近国外真实生活的语言环境，辅助学子适应国外的语音语调。真正的实际应用还是要深入各个生活场景。学子可以多观察当地人如何聊天、如何寻找话题，以此帮助自己提高口语能力。”

毕业时：真正做到

国内国外交流没有障碍

按理说在国外学习结束时，应该能够流利地进行日常口语交流了。

但是，很多学子在国外生活一段时间回国后，口语能力却并没有很大的提高。

陈绎因说：“我身边有很多这样的例子。国内的学生因为自己口语不好，就尽量避免说英语。留学期间，他们喜欢扎堆，也没交到几个国外的朋友。其实这样做对自己的进步没有帮助。既然身在国外，就该抓住机会努力锻炼、提高自己，尝试走出舒适圈。大学里会有很多辩论、做课堂报告的机会。当地的学生往往喜欢临场发挥、侃侃而谈，但我却要准备很久才能流利地背出想表达的内容。尽管如此，我还是喜欢并且珍惜这些机会。虽然为此付出了很多，但我的口语和其他方面的能力也确实得到了很大的提升。”