中国学生留学态势：越来越多留学生学成回国

近日，由北京大学中国教育财政科学研究所组织编写的《中国教育新业态发展报告（2017）——基础教育》在北京发布，该书基于2017年中国教育财政家庭调查数据，对民办学校、校外培训、基础教育国际化、公办学校的教育信息化和教育科技企业的特点与问题进行分析，并描述其现状及动向。

近日，由北京大学中国教育财政科学研究所组织编写的《中国教育新业态发展报告（2017）——基础教育》在北京发布，该书基于2017年中国教育财政家庭调查数据，对民办学校、校外培训、基础教育国际化、公办学校的教育信息化和教育科技企业的特点与问题进行分析，并描述其现状及动向。

该报告指出，一线城市民办小学和初中的学生比例最高，13%的学生就读于民办小学，26%的学生就读于民办初中。在其他城市和农村地区，民办小学的学生比例均低于8%，民办初中的学生比例都在10%左右。

绝大多数民办小学和民办初中的校内收费为每年数千元，收费最高的25%的民办初中和小学平均年度收费甚至高达数万元。尤其在一线城市，50%以上的民办小学和民办初中每年校内收费过万元；在一线城市，校内收费最高的25%的民办初中平均收费6万元以上，远高于其他城市。

报告显示，中小学阶段学生校外学科补习和兴趣扩展类培训的总体参与率为48.3%，参与校外培训的学生每年平均支出约为5616元。无论是校外培训的参与率、参与时间，还是培训支出都表明，家庭在选择校外培训方面，主要以学科补习和应试为主。随着父母学历提高，学生校外培训的参与率也随之上升。

校外培训生均支出和参与率在不同地区和城乡之间存在巨大差异。在生均支出方面，东北部地区最高，平均支出达4357元/年，其次为东部地区，平均支出为3592元/年，而中部地区为1970元/年，西部地区为1806元/年。农村学生的平均校外培训支出为419元/年，城市学生平均校外培训支出达3710元/年。一线城市学生的平均校外培训支出达7781元/年，二线城市为4863元/年，其他县市仅为2395元/年。就参与率来说，东北部地区学生的学科补习参与率最高（60.8%），东部地区（38.1%）和中部地区（38.0%）次之，西部地区（30.5%）最低。就不同学段看，全国范围内小学生学科补习的参与率为33.4%，初中生为43.7%，高中生为48.2%。

除学科补习外，近年来兴趣拓展类的培训正在成为校外培训行业越来越重要的组成部分，内容包括艺术、体育、科创、生活技能、研学等。研究发现，全国范围内学生兴趣拓展类培训的平均参与率为21.7%，低于学科补习的平均参与率（37.8%）。兴趣拓展类校外培训的参与率和支出的城乡差异都要远高于学科补习，农村地区平均参与率为5.4%，城镇地区平均参与率为29.0%。就不同学段看，全国范围内小学生兴趣拓展类校外培训的参与率为27.9%，初中生为16.2%，高中生为14.6%。

报告指出，中国学生出国留学的趋势有3个特征，即低龄化、平民化和常态化。

所谓低龄化，概括而言就是出国留学的学生平均年龄向下发展。同时，出国留学更为平民化。此外，出国留学更为常态化，即出国留学已开始以多种形式、从多种渠道影响中国家庭和学生的教育选择，这不仅仅体现在不同学段、不同留学期限的留学人数日益增多，还表现在其留学后的职业选择。越来越多学生学成回国，说明留学并不是出国工作、移民的重要跳板，而更可能是个人教育经历中的重要体验和过程性收获。

该书还对出国留学动因进行调查，发现出国留学教育方面的原因包括“在国内考名校的竞争太大”等因素。在非教育方面原因中，近1/3的学生把“培养国际视野”（32.5%）作为首要原因，“学成回国就业好”（17.4%）和“体验异国生活文化”（14.7%）紧随其后。

报告主编、北京大学中国教育财政科学研究所所长王蓉教授说，教育新业态，不仅指作为产业或事业类型出现的新型教育供给者如校外培训机构、教育科技企业，也指由于互联网等技术发展带来的教育供给新方式、新形态，如在线教育、虚拟学校，还指由于新供给主体和新供给形态的出现带来的整个行业组织形态的改变。

该书以最新的全国性大样本数据即2017年中国教育财政家庭调查数据为基础，调查范围覆盖29个省份353个县，共涉及40011户127012个家庭成员。该书由社会科学文献出版社出版。