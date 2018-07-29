过暑假可以试试三步走 让孩子发挥天性

期末考试刚刚结束，这段时间应该让孩子放松放松，做他们想做的事情，发挥他们的天性。

第一阶段：“散养”

时间段：暑假开始的前两周

【事项】放松为主

1、去乡村体验生活

2、和父母一起去旅游

3、参加学校组织的夏令营活动

期末考试刚刚结束，这段时间应该让孩子放松放松，做他们想做的事情，发挥他们的天性。

可以让孩子去爷爷奶奶家玩一两个星期，一方面，孩子可以多陪陪老人，以弥补家长们常年在外无法回去孝敬双亲的缺憾。另一方面，可以让孩子换个生活环境，增强对不同生活环境的适应性，丰富生活经历。孩子还可以接触到不同生活圈子的小朋友，在嬉闹玩耍间过一个纯真的童年。

父母还可以亲自带着孩子出去旅游，在加深亲子关系的同时，让孩子领略祖国的大好河山，拓展视野和见识。有条件的家庭可以让孩子参加学校组织的夏令营活动，可以锻炼孩子独立生活和交际的能力。总而言之，这段时间就是让孩子轻松快乐地度过。

第二阶段：“圈养”

时间段：暑假中期

【事项】学习为主

1、制定作息时间表

2、完成暑假作业

3、报兴趣班或文化课辅导班要适当

4、力所能及地帮父母做家务

5、多读书

6、户外锻炼

这段时间刚开始的时候，父母可以和孩子商量着一起制订一张暑期作息时间表，给孩子一定的自主权。譬如，每天几点起床，几点睡觉，要做多长时间的作业，可以玩多长时间，看多长时间的电视等等。重点是要合理安排，有所侧重，然后按照暑期作息时间表进行具体的实践。因为生活中常常有不确定的因素发生，可能时间上会有所偏差，所以，在制订计划表时，重要的不是时间有多详细具体，而是实际的可操作性。父母在和孩子制订计划表时，可以将具体的时间换成时间段，从而避免时间的偏差。

家长还可以给孩子适当报一些暑期兴趣班或文化课辅导班。既能培养孩子的兴趣，学习一技之长，又能找到自己功课的薄弱点，进行查缺补漏，文化课成绩更上一层楼，从而实现全面发展。

父母也应该关注孩子的生活方面，应该让孩子适当地做一些家务活儿。起床之后，要自己叠被子，自己的房间要自己定期打扫和收拾，看到爸爸妈妈在做饭的时候要搭把手，帮忙择菜、洗菜、做饭等，看似事小，却能适时地锻炼孩子独立生活的能力。

第三阶段：“收心”

时间段：暑假最后一周

【事项】调整为主

1、调整作息时间和心态

2、检查暑假作业

到了假期的最后一周，家长要帮助孩子从假期氛围中逐渐脱离出来，避免情绪和心理上过分沉浸于放假而迟迟不能适应即将开始的新学期学习。这时候，家长要开始调整孩子的作息时间，调节情绪，收住孩子“疯玩”的心。

其中最重要的一步，就是检查孩子的暑假作业有没有做完。