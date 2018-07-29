广东：全部科目列入初中学考

根据《初中学考实施办法》，国家《课程方案》规定的全部科目均列入初中学考范围，包括语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、音乐、美术、信息技术等科目。

今后，初中学业水平考试（以下简称初中学考）将作为高中阶段学校招生录取的基本依据。与此前相比，初中毕业学业考试在考试科目、内容、方式、时间和成绩呈现等方面都有新变化。昨日，《广东省教育厅关于初中学业水平考试的实施办法》(以下简称《初中学考实施办法》)向社会公布。广东省考试院发布了权威解读和专家点评。

学完即考 难度下降

根据《初中学考实施办法》，国家《课程方案》规定的全部科目均列入初中学考范围，包括语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、音乐、美术、信息技术等科目。

各科目考试时间依据《课程方案》和“学完即考”的原则确定，一般安排在学年（期）末进行。试题试卷的整体难度适当，减少单纯记忆、机械训练性质的内容，杜绝偏题、怪题。增加探究性和开放性试题的比例，培养学生创新精神和实践能力。

在考试方式上，各科考试结合科目特点，以笔试为主，探索面试、口试、实践考察、实验操作和技能测试等多种方式。积极探索应用计算机进行非笔试科目的考试。语文、数学和地理3个科目实行闭卷笔试的方式。道德与法治、历史可采用闭卷、开卷与闭卷相结合或开卷的方式。外语实行闭卷笔试加听力（或听说）测试的方式。物理、化学和生物3个科目实行闭卷笔试和现场实验操作相结合的方式。体育与健康考试在初中每学年进行一次《国家学生体质健康标准》测试，在九年级时进行3个项目的考试，其中“男子1000米（女子800米）或游泳”作为必测项目，另外选择体能及运动技能各一项进行现场考试，并当场给出成绩。音乐、美术和信息技术3个科目要采取理论与实践相结合的方式。其中，音乐和美术科目要将过程性评价与终结评价有机结合，进行1~2项实际技能的考核。

鼓励仅以“等级”呈现成绩

语文、数学、外语、体育与健康考试成绩可以分数形式呈现；其他科目考试成绩可以采用分数、等级等多种形式呈现，鼓励有条件的市仅以“等级”呈现成绩，避免学生分分计较、过度竞争。为保证公平，可将学生招生录取考试科目的成绩转换成标准分或等级分呈现，以确保不同科目考试成绩的可比性。

初中学考成绩将作为学生综合素质评价和初中毕业的基本依据、初中教育教学质量监测的参考指标和高中阶段学校招生录取的基本依据。

各市要根据夯实基础、文理兼顾、学科课程和活动课程平衡、负担适度、稳妥推进的原则，确定纳入高中阶段学校招生录取科目及其计分比例。要以《课程方案》和《课程标准》规定的每门课程的课时、课程容量等为主要依据，将纳入招生录取科目的各科卷面原始分满分值按一定比例折算，设定纳入招生录取科目的分值。要避免个别科目分值过低，科目之间分值差距过大。除语文、数学、外语、体育与健康4个科目外，至少将道德与法治、历史、物理和化学作为高中阶段学校招生录取科目。鼓励将道德与法治、历史、地理、物理、化学和生物6个科目作为高中阶段学校招生录取科目。体育与健康考试满分值权重不低于录取总分的8%。理化（或理化生）实验操作考试成绩最迟从2020年秋季入学的7年级新生起须作为招生录取的依据。鼓励采用分数+等级或仅用等级的招生录取办法。

广东省教育厅负责人权威解读：

问：什么是初中学业水平考试？与过去的初中毕业学业考试有何不同，主要功能是什么？

答：过去的“初中毕业生学业考试”是学生毕业和升学两考合一的考试，除少量试题是衡量学生毕业条件外，大部分试题是以常模为参照的选拔性招生考试。

初中学考是义务教育阶段的终结性考试，完全以《课程标准》为参照的“水平考试”，强调严格按照国家《课程标准》命题，试题试卷的整体难度适当，注重对能力的考查，杜绝偏题、怪题，难度比初中毕业生学业考试有所降低，有利于减轻学生备考的负担和压力，促进学生健康发展。

问：如何处理“全科开考”和不增加学生负担的关系？

答：按教育部的要求，实行全科开考，目的在于引导学生认真学习每门课程，克服一些科目“不考不教、不考不学”的倾向。

从表面上看，全面设置考试科目似乎加大学生负担，但从本质上看，学习负担主要体现在考试的难易程度上，而不在于考试科目的多与寡。初中学考科目均是国家所规定的应教、应学的课程，由于考试命题实行的是课程标准参照的“水平考试”，衡量的是学生达到国家规定学习要求的程度，比过去的侧重选拔的初中学业考试难度有所下降。而且，初中阶段的学习处在夯实基础的阶段，如果过早地、人为地限制考试科目，看上去在一定程度上减轻了学生的考试负担，但其实忽视了学生在其他非考试科目上的发展。此外，有些市还允许学生选择个别计入招生录取的科目，学生的心理压力和对自身短板的焦虑会有所减轻。为防止增加学生负担，这次改革对初中学考进行了综合设计。

在中考招生中，允许学生在语文、数学、外语3科以及体育与健康科目之外，按文理兼顾、负担适度等原则，选择其他科目作为“录取计分科目”。没有把所有的考试科目都纳入录取计分总成绩。没有纳入高中阶段学校录取成绩的科目达到国家规定的基本教学要求，考试成绩合格即可。

问：初中学考成绩如何在招生录取中使用？

答：《初中学考实施办法》没有把所有的考试科目都作为高中阶段学校招生录取计分科目。在录取计分科目的构成上，语文、数学、外语是基础学科，具有基础性和工具性，统一作为录取计分科目。

此外，为引导学生加强体育锻炼，要求将体育与健康科目纳入录取计分科目，并要求满分值权重不低于录取总分的8%。在语文、数学、外语以及体育与健康4个科目之外，要求各市根据夯实基础、文理兼顾、学科课程和活动课程平衡、负担适度、稳妥推进的原则确定纳入高中阶段学校招生的录取科目及其计分比例。至少将道德与法治、历史、物理和化学作为高中阶段学校招生录取科目。鼓励将道德与法治、历史、地理、物理、化学和生物6个科目作为高中阶段学校招生录取科目。同时要求各市以《课程方案》和《课程标准》规定的每门课程的课时、课程容量等为主要依据,将纳入招生录取科目的各科卷面原始分按一定比例折算为招生录取分数。没有作为招生录取的初中学考科目考试成绩合格即可，并在综合素质评价中予以具体反映和体现。

问：初中学考制度改革的时间和进度是怎么安排？

答：按教育部的总体部署，结合广东省实际，广东省初中学考必须从2017年入学的初中一年级新生开始实施，到2020年左右初步形成基于初中学考成绩、结合初中学生综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式。

不过初中学考全面落实的时间，即初中学考所有科目开考时间及采用新的招生模式和机制的时间，各市是不同的。广东省采用的是试点先行的办法，也就是说2017年启动试点的市，从2017年入学的初中一年级新生开始全面实施初中学考，从2020年起开始实施依据初中学考和学生综合素质评价的高中阶段学校招生录取办法的改革；2018年启动试点的市，从2018年入学的初中一年级新生开始全面实施初中学考，从2021年起开始实施依据初中学考和学生综合素质评价的高中阶段学校招生录取办法的改革；其他市从2020年入学的初中一年级新生开始全面实施初中学考，从2023年开始实施基于初中学考成绩、结合综合素质评价的招生录取办法改革。（林霞虹粤考宣）