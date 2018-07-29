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准清华女生林家怡 将来要当一名“正义的检察官”

2018-07-29 09:04 来源：钱江晚报
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　　林家怡

　　长相秀气的林家怡，给人的第一眼印象，就是邻家乖乖女。

　　林家怡就读于台州玉环中学，高考前她通过了清华大学三位一体考试，最终以705分的高考成绩被清华大学法学系录取，选考的历史、政治、物理都获得了100分的满分。

　　和大多数学霸一样，林家怡并没觉得高三特别苦。她说，休息和学习都很重要。

　　“学习是有技巧和方法的，只要掌握了就能高效学习，时间是不会不够用的。”因为考上了清华，这段时间她经常给学弟学妹们分享学习经验，说起学习方法头头是道。

　　林家怡最擅长文科，在她看来，语文和英语最重要的是积累，政治和历史最重要的是要搭好框架。在语文和英语的学习上，林家怡通常会充分利用早晚读的时间培养语感，平常注重积累好词好句。对于政治和历史，没有别的窍门，就是反复记忆，但是要根据之前搭好的框架有逻辑地记忆。

　　令人惊讶的是，连很多主攻理科的学生都畏惧的物理，林家怡也考了满分。“学习数学和物理时我通常会用‘日清’的方法进行学习，也就是每天晚上花时间回顾这一天的错题和知识点。”林家怡说，学新知识点的时候可能花的时间比较长，但是到后来只需10到20分钟，只要坚持下去效果非常明显。

　　为什么要学法律？她说是因为喜欢。对于自己未来的规划，小姑娘也非常清晰，“以后我要当一名正义的检察官。”

　　自从喜欢上法律，林家怡开始有意识地锻炼自己的表达能力，积极报名学校的演讲或辩论赛。在她看来，学习并不仅仅是学书本上的知识，“参加这些比赛的经历，让我变得很镇定，应变能力也好了很多，这对我在清华大学三位一体面试时帮助很大。”

　　当然了，她很清楚高中时还是以学习为重，课外活动不会占用学习时间。说到底，还是要学会合理安排时间，这好像是每个学霸的共通之处。

　

编辑： 唐巧燕

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