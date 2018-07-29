富阳男孩张永涛：“三位一体”要从高一就开始规划

杭州市富阳区东洲街道富春江村后江路312号，是个带小院子的三层小楼房。早上十点，一封录取通知书的送达，让这个安静的小院子，着实热闹了一番。

张永涛说自己字太差，打算去学一个书法培训班。

杭州市富阳区东洲街道富春江村后江路312号，是个带小院子的三层小楼房。早上十点，一封录取通知书的送达，让这个安静的小院子，着实热闹了一番。

EMS的邮政专用车抵达的时候，张永涛和他的妈妈，已经迎出门来了。今年19岁的张永涛，毕业于富阳中学，被浙江工业大学电气通信与计算机类专业录取。

虽然早就在网上查到自己被录取了，然而，依然只有在收到录取通知书的时候，张永涛才觉得“尘埃落定”。

进屋，他妈妈忙不迭地给两位“邮递员叔叔”递上了矿泉水。

之前，两位邮递工作人员跟钱报记者说，送录取通知书是一件“喜事”，很多考上好大学的家庭，都会热情好客地请他们吃水果吃点心，甚至会送上小礼物，“当然，我们都是不收任何礼物的。”

落座，张永涛迫不及待地拆开了EMS。散落在茶几上的，是镶着大红色边框的录取通知书，上面盖着大学的印章，也签着校长的名字。

选择计算机专业，是因为自己喜欢，同时，也是因为被表哥“安利”了。“我表哥也是学计算机的，他认为这个专业的就业前景比较好。”张永涛打算以后从事设计、编程之类的工作。

“计算机专业一直都在更新换代，所以我觉得大学里还是学业为重，学习是一定要跟上的。”说起大学里的规划，张永涛已经想得很明白，“就我个人来说，性格比较内向，想要到大学里多参加一些社团活动，提升社交能力。我觉得除了学习成绩之外，交际能力、与同学之间的关系处理都很重要，大学里应该更全面发展。”

“在高中，班主任说我最大的问题就是字太差，我觉得首先要参加一个书法相关的社团，之后再是一些和计算机方面相关的社团。”张永涛说。

张永涛是通过三位一体考试进入浙江工业大学的电气通信与计算机类专业的，所以他认为，新高考的背景下，高一进校的时候，就应该好好研究一下，“尤其是选课方面，最好是选既喜欢又符合未来就业方向的，当这两者冲突的时候，还是选自己喜欢的。如果你有兴趣，这门功课肯定可以学好。”

今年，张永涛选考的是物理化学地理，高考成绩610分。“我高考失利了，但是幸好三位一体成绩还可以。”所以，张永涛还想对学弟学妹们说的是，“许多学生在高一时不在意三位一体，学考成绩也一般，参加不了三位一体，其实这也是高考另一条重要的路子，一定要引起重视，要提前规划。”