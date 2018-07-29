高考生张点点：学好英语，靠阅读就够了

张点点是杭州外国语学校毕业生，今年1月份参加复旦大学的保送生考试，以排名第二的成绩被录取。

张点点是杭州外国语学校毕业生，今年1月份参加复旦大学的保送生考试，以排名第二的成绩被录取。

“我好像没有刻意地学英语，平常喜欢看英语原著、欧美电影，英语自然就好了。”说到自己的学习方法，张点点想了一会儿才说，学英语主要还是靠平时的阅读和积累。

那么，她是怎么准备复旦大学保送生考试的呢？“事先，曾找考上复旦的学长学姐聊过，他们的经验给了我不小的帮助。”

然后，就是对考试本身的准备。

笔试一般会考阅读、写作和翻译等方面的内容，花两个月时间做了一些练习册。当然了，张点点认为自己笔试没有发挥好，能考到第二的成绩，完全靠的是面试成绩。

她参加的那场面试是1对7面试，在面试房间里，一个人面对7位考官，她总共被问了6个问题。

其实，在进考场前，张点点设想了很多教授可能会问的问题，心里非常紧张。但是，面试刚开始，这种紧张就被一位考官的问题给打消了。

“他很好奇地问我，我的名字是怎么来的。”张点点说，“我跟他说，我的名字来源于‘点点滴滴’。父母给我取名点点，是希望我能像这个词一样踏踏实实地积累和成长。”后来张点点告诉钱报记者，从小到大，好多人都对她的名字好奇，这个回答，也是她对自己的一种要求。

“有个老师看了我个人简历上说喜欢看书，就问我有没有喜欢的作家，我报出奥斯卡·王尔德（英国唯美主义艺术运动的倡导者，著名作家、诗人、戏剧家）的名字。于是，他们老师也加入了进来，大家都聊起了这位伟大的作家。”当时氛围非常好，张点点说，自己终于能在别人面前，特别是在大学面试官面前，把自己对王尔德的喜爱说个痛快，“当时真的非常兴奋，面试也因此变得很顺利。”

在张点点看来，自己能够考上复旦大学，很大程度上是兴趣使然。对英语文化的喜爱以及对阅读的热衷，帮了她很多。

“高中时我会抓紧时间在课间就把作业做完，空出来的时间就能看更多的课外书了。”张点点是个十足的书虫，一开始看的都是中译本，但后来她发现译文和原著之前隔了层东西，并不能完全体现作品的韵味，于是就找原著来读，这让她的词汇量和英语语感有了突飞猛进的进步。

“我喜欢英语著作，应该是从小学时开始的。”张点点说，那时候她喜欢读《爱丽丝漫游仙境》，被这个小女孩的新奇经历深深吸引。后来就一发不可收拾，看了更多的英文作品。

对于自己的未来规划，张点点并没有非常明确，想要从事文学方面的工作，但是又担心文学并不是很赚钱，养不活自己，“大概进了大学之后，目标才能渐渐清晰吧。”她调皮地说。记者 郑琳