90后学霸30万元开面馆 营业一个月撒手去读研

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中午饭点到了，看着店里冷清的场面，妈妈卢涛有些担忧。

7月23日，女儿黄律丹的小面馆试营业刚好一个月，但也是女儿在店里的最后一天。7月24日，她就返回新加坡参加大学毕业典礼，随后去常青藤名校——美国布朗大学攻读研究生。

一个月前，22岁的黄律丹执意筹钱30万元开起了这家小面馆。如今，面馆生意却要继续下去。黄律丹反复叮嘱父母，这是她的心血、她的梦想，除非亏空到30万，否则不能关店。

90后姑娘的小面馆

渝北区金开大道的一个商业街上，有一处“别致”的所在，这就是黄律丹的小面馆。

深红色墙底，摆上了很多小女生的摆件——其实是卡通形象的调味罐，远看以为是一间酒吧。它的名字和图标LOGO都令人费解——名唤“锅几”，LOGO是一只貌似海鸥的东西，旁边配上一只鱼，外面用一个圆和正方形框了起来。

这是慢新闻-重庆晚报记者与黄律丹对话：

“为什么叫锅几？”

“好听啊。”

“LOGO的寓意是？”

“这是我4岁时的画，从中抽取了一部分。选它就是因为好看。”

“就没有其他内在的含义？”

“呃……如果非要说含义吧，圆和方就代表了中国文化。不是吗？”

“像一个铜钱。或者是银行的店招。”

……

黄律丹看起来还有几分稚气，但充满倔强的味道。记者和她的聊天，就这样“无厘头”地展开了。

包括她在内，店里总共3名员工。她是老板，也是主厨，偶尔也负责收银；她的合伙人是表妹，一名刚高中毕业的女生；还有一名50岁左右的阿姨，主要负责清洁。

至于黄律丹的妈妈卢涛、爸爸黄朝一，虽然一有空就在店里帮忙，但只是编外人员。7月23日，是黄律丹的最后一班岗。

锅几和其他小面馆有诸多不同。比如，盛面的不是碗，而是偌大的生铁锅；比如，所有的面都要用高汤来煨，而不加一丁点味精……

“锅重，而且太烫，不适合快餐式的小面。”

“重庆人喜欢麻辣、口味重，没有味精，吃起来不过瘾。”

“你弄得跟酒吧一样，阳春白雪的，人家都不敢进门了……”

“你做过市场调查吗？吃面的人是怎样一个群体？收入水平怎样？男的多还是女的多？”

因为理念的不同，妈妈和黄律丹免不了争执，但从来没有打败过女儿。后来，妈妈干脆一波波把亲戚朋友请来试吃，并充当自己的援军，然而这并没有什么用。

作为一个极具个性的90后，黄律丹和他们的对话，永远不在一个频道上。

从新加坡到重庆的梦想

黄律丹，生于1996年，有着90后的典型特质。

有人说，90后的特点是自信又脆弱、自私而敏感，有很多成年人难以理解的古怪嗜好，叛逆且乖张。

也有人持不同看法。比如，一位韩国教授在演讲中，把90后定位为“中国最可怕的一代人”——自由奔放的想法、总是站在科技最前沿、对未来持乐观态度。据说，只有不到50%的韩国、德国、美国的年轻人对未来乐观，而中国的90后中，有50%以上对未来乐观——这让这位韩国教授感到害怕。

事实上，无论怎么定义90后，都不甚准确，只是看问题的角度不同罢了。

黄律丹就是一个典型的90后。她做的一切，都打着90后的烙印，都在向这个世界宣示90后的与众不同。

还是说到小面馆这个事儿上来。

“动手做美食是一种享受，是用我的方式和这个世界对话。”黄律丹说，在新加坡留学时，她曾经管过整个宿舍一周的伙食，大家准备食材，由她掌勺。食物吃进别人的嘴里，换来的是由衷的满足和自豪。

于是，她萌生了开面馆的想法。

有一次，卢涛出差到新加坡，顺便看望黄律丹，同行的还有重庆一位餐饮界的大佬。大家自然会聊到餐饮，也聊到了孟非小面馆。黄律丹一下来了兴趣，“我也要在新加坡开一家。”

“小孩子，好好读书才是正道。”卢涛连忙打断了。

但这个梦想，一直深埋在黄律丹心里，而且随着时间的增长，持续地长大，快要开出花来了。

今年6月，黄律丹的本科学业完成，回国休息。开小面馆的梦想，又再度排上日程。

“你不是还要出国读书吗？”卢涛问。

“我到美国攻读研究生，选的专业就是创新创业管理。自己动手开一家店面，就是最好的实践。”黄律丹说。

“店是开起来了，你走了怎么办？”

“接着开。除非亏到了30万。”

想改变江湖小面

说干就干。从选址到装修到物料采购再到味道，都是黄律丹和合伙人在一个月内搞定。个中辛苦，冷暖自知。

“她的学历不差，好好读完书，找个工作。说远一点，再找个合适的爱人，这才是好归宿。卖小面，这是自讨苦吃。”卢涛说。

起初父亲黄朝一也反对，但见黄律丹每天都乐于其中，倒也不那么计较了。

反对的理由很简单。卢涛和黄朝一都曾在银行供职，黄律丹的婆婆是医生，外公、外婆是公务员，全家人都想她找个稳定体面的好职业。

但这不是黄律丹想要的。她想尝试一种可能——让江湖化的小面能标准化，而只有标准化才能做大，才能走向全球。

“我想开的不是一家街边的板凳面。针对的客户，也不是为了果腹随意将就的人群。”黄律丹有自己的思考。

首先，店面的位置处于新兴的商业街区。随着商业街人气的增加，她可以搭上顺风车。她所面对的客户，是前来街区消费有一定购买力的人群，他们对用餐环境、食物的质量都有一定的要求。

其次，健康生活的理念越来越深入人心，重味精、大油的食物越来越不受待见。特别是年轻女性，她们是商业街消费的主力军，也是保持健康和身材最执著的群体。所以，即便重庆人口味顽固，她所坚持的绿色、健康的小面一定会有自己的细分市场。

再次，她对自己厨艺有自信。她粗略统计并分析了试营业后的数据，虽然总的客流量不算大，但回头客的数量超过了20%。

“这证明，我的小面是能得到认可的。”黄律丹说，与开业时相比，现在的客流量明显是呈上升趋势的。她还推出了亲手制作的双皮奶、酸梅汤，这是近期她去一家著名甜品店取经而来的，几乎可以乱真。她认为，这些附加小吃，都有可能成为特色。

食客周先生是店里的回头客，几次到这里购物，都选择在这里点一份牛肉面。周先生说，自己不喜欢大麻大辣，这里的牛肉炖得很火巴，面汤鲜味足，回味却不苦，看得出店主下了心思，用料考究。

如果算经济账，可能没有啥搞头；但如果算大账，可能是一种不错的投资。

学霸的二八定律

卢涛从来没指望过望女成凤，她只想孩子能够开心健康地成长。所以，他们从不逼着女儿上补习班、才艺班。唯一学过钢琴，也是女儿愿意学就学，不愿意学就停，因此反反复复学了三回。

初中时，黄律丹考上重庆巴蜀中学。学业重，作业多，孩子要完成作业很多时候要忙到深夜。卢涛给孩子开了后门，做不完的作业，她就给孩子签单，声明由于时间太晚，家长同意孩子不完成作业。之后，他们还同意黄律丹模仿他们的笔迹，自己签字。

就这样一个放养的孩子，每每创造奇迹。每逢大考，发挥出色，虽然不是数一数二，但也名列前茅。

“我才不想当学霸，除了读书，生活还有很多有意思的东西。”黄律丹说，上了巴蜀高中后，原本可以进入好班，她却拒绝了，原因是“不好玩、太苦”。

黄律丹有自己的二八定律——二成时间用来学习，八成时间用来玩。

她喜欢跳韩舞，虽然组的女团并未出道，已经录制的视频却像模像样；她从小就喜欢打保龄球，在解放碑附近还小有名气；她会弹钢琴，还会打架子鼓……

小学三年级时，听到在银行工作的父母抱怨长时间用鼠标手腕疼，黄律丹就想，能不能把鼠标改良一下，让人用起来更舒服呢？

于是，她用自己的橡皮泥捏了一个鼠标小模型，模型将鼠标大幅度缩小，用手指就能操作。她把自己的模型给父亲看后，得到了黄朝一的赞扬和支持。两人一起把这个小设想画出图纸，还申报了外观专利。没想到，很快写着黄律丹名字的国家专利真的申请下来了。

10岁小姑娘获得国家专利！一时间，这成了一个不小的新闻，中央电视台专程到学校采访了黄律丹，节目在中央电视台多个频道播出。

“学校还专门表彰了孩子。”卢涛拿出手机，翻出一张照片。照片是当年黄律丹就读的渝中区大同实验学校大门口挂的横幅：祝贺我校黄律丹同学设计的怪异鼠标获得国家专利。记者就此专程向黄律丹当年的班主任、大同实验学校的王佳老师求证确认了此事。

获得第一项专利后，黄律丹喜欢上了发明。有一次，在家看电视，电视遥控器的电池突然没电，想看的节目被错过。黄律丹想，能不能做一个不用电池的遥控器呢？

这一次，已经上中学的她具备了一些物理知识，她用切割磁感线发电的原理，设计了一款用手按压给发动机供电的装置，并申请到了实用新型专利。

当时，重庆媒体报道了黄律丹的发明故事。之后不久，黄律丹和“按压式环保遥控板”出现在了同学们的物理练习题当中。“思维灵活，动手能力强。”巴蜀中学现代教育中心主任刘勇这样评价黄律丹。

黄律丹的发明爱好并不是心血来潮。2013年，她又发现，汽车喇叭很扰民，但行人听到喇叭声反应却不很明显。于是，花4年时间研发出一套基于立体声技术的车用警示系统。

“生活就应该有各种各样的尝试。”黄律丹说，从小到大，她一共获得了2个发明专利，5个实用新型专利，还有2个外观设计专利。

“30万元不是小数”

就这样，一边玩，一边学习，黄律丹一路走来。

高二那年，她报考了新加坡SM2留学项目，当时全市只有12个名额，巴蜀中学有1个名额。父母都只是抱着让她试一试的心态，黄律丹一击即中，考上并获得全额奖学金。读了一年的预科，进入新加坡南洋理工大学海事研究专业，学费住宿全免。

今年，她从新加坡南洋理工大学毕业，又考上了常青藤名校——美国布朗大学攻读研究生……

夜里10点，华灯缤纷，街上行人已不多。

“回家吧，收拾行李作准备，明天就得回新加坡了。”卢涛说。

黄律丹很舍不得，巴不得能一手一脚打理店面。即便远程遥控继续当老板，她仍有信心将面店开出花来。“我知道，30万不是小数，是父母放养我的高级模式！钱，一定不会白花。”